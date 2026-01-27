Новини
Ето кои са най-популярните автомобили в САЩ за 2025-а

27 Януари, 2026 14:15 959 8

Американците продължават да доказват, че любовта към големите превозни средства е по-жива от всякога

Ето кои са най-популярните автомобили в САЩ за 2025-а - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският автомобилен пазар изпраща една динамична 2025 година, в която традиционализмът и мощните машини отново триумфираха над променящите се тенденции. С общ обем от 16,3 милиона нови регистрации — ръст от 2,4% спрямо предходния период — САЩ доказват, че любовта към големите превозни средства е по-жива от всякога. В списъка на десетте най-продавани модела доминацията на пикапите и кросоувърите е почти абсолютна, като единствено Toyota Camry успява да отбрани честта на класическия седан.

На върха на хранителната верига промяна няма и скоро едва ли ще има. За изумителната 44-та поредна година Ford F-Series е коронован за крал на Америка. С над 800 хиляди продадени бройки и отчетлив ръст от 9,5%, работният кон на "Синия овал" остава недосегаем, следван плътно от вечния си съперник Chevrolet Silverado. Челната тройка се допълва от Toyota RAV4, която продължава да бъде най-предпочитаният избор сред семействата, търсещи практичност и надеждност.

Голямата изненада през годината дойде от лагера на електрическите автомобили. Докато доскоро Tesla Model Y летеше в класациите, през 2025 г. моделът записа сериозен спад от 15%, което е ясен сигнал за насищане или засилена конкуренция в сегмента. На другия полюс е Toyota Tacoma, която буквално изригна с 42% ръст, доказвайки, че американците обожават обновените средноразмерни пикапи. Chevrolet Equinox също се радва на огромен интерес, бележейки скок от над 30%, което размести пластовете в средата на таблицата.

Въпреки че пазарът се диверсифицира, класацията показва интересна устойчивост на японските брандове. Toyota и Honda окупират значителна част от Топ 15, като дори ветеранът Corolla и динамичният Civic продължават да намират стотици хиляди купувачи. Американската мечта на четири колела през 2025 г. остава вярна на принципа "колкото повече, толкова повече", съчетавайки висока проходимост с модерна ефективност. Ето и топ 15:

Ford F-Series - 801 525 продадени автомобила (+9,5%).
Chevy Silverado - 577 434 (+4,5%).
Toyota RAV4 - 479 288 (+0,9%).
Honda CR-V - 403 768 (+0,2%).
Ram Pickup - 374 059 (-0,0001%).
GMC Sierra - 348 222 (+7,8%).
Tesla Model Y - 317 800 (-15%).
Toyota Camry - 316 185 (+2%).
Toyota Tacoma - 274 638 (+42,4%).
Chevy Equinox - 274 356 (+32,1%).
Toyota Corolla - 248 088 (+6,5%).
Honda Civic - 238 661 (-1,4%).
Hyundai Tucson - 234 230 (+13,6%).
Ford Explorer - 222 706 (+14,7%).
Nissan Rogue - 217 896 (-11,3%).


  • 1 да попитам

    2 6 Отговор
    Че на кой му пука за ФАЩ?

    Коментиран от #4, #6

    14:16 27.01.2026

  • 2 Слънчасалия

    0 5 Отговор
    Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила през 2030 година.Статисточески е доказано.

    14:29 27.01.2026

  • 3 Еврак

    3 0 Отговор
    А в Европа нумеро уно е могъщата Дачия!

    14:39 27.01.2026

  • 4 Ето на кой

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Ами Дони пъpди, а вие в европата се нacиpатe. Ето, на кой му пука.

    14:41 27.01.2026

  • 5 Незнайно

    2 0 Отговор
    защо и в България пикапите с размери на малки автобуси стават все по-често срещани. В огромното болшинство случаи ги карат хора, които вероятно и не знаят, че отзад им място за товар, колкото в половин бус, и живеят по разни панелни комплекси или шедьоври на модерната архитектура като Манастирски ливади. "Изгодно" са ги купили на търг за почти тотал щети от САЩ ли, искат да са кръстоска между негър-гангстер и модерен каубой ли, не знам, но впечатляват с нелепото си присъствие. Американският пазар за автомобили е напълно различен от европейския и азиатския и е очевидно по продаваните коли.

    14:41 27.01.2026

  • 6 фашистки рашастан в изолация

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Ами ба всички.Това да не ти е фашисткия руски обор,че никой пет пари да не дава за него бе nиrмей ?

    14:59 27.01.2026

  • 7 Антиелектрика

    2 0 Отговор
    Tesla Model Y - 317 800 (-15%).
    И що така ;-)

    15:02 27.01.2026

  • 8 тойота

    0 0 Отговор
    Гледам ,че няма Ауди ,Мерцедес ,БМВ ,сигурно защото не разбират от коли нали ?

    15:04 27.01.2026