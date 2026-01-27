Ето кои са най-популярните автомобили в САЩ за 2025-а

Американският автомобилен пазар изпраща една динамична 2025 година, в която традиционализмът и мощните машини отново триумфираха над променящите се тенденции. С общ обем от 16,3 милиона нови регистрации — ръст от 2,4% спрямо предходния период — САЩ доказват, че любовта към големите превозни средства е по-жива от всякога. В списъка на десетте най-продавани модела доминацията на пикапите и кросоувърите е почти абсолютна, като единствено Toyota Camry успява да отбрани честта на класическия седан.
На върха на хранителната верига промяна няма и скоро едва ли ще има. За изумителната 44-та поредна година Ford F-Series е коронован за крал на Америка. С над 800 хиляди продадени бройки и отчетлив ръст от 9,5%, работният кон на "Синия овал" остава недосегаем, следван плътно от вечния си съперник Chevrolet Silverado. Челната тройка се допълва от Toyota RAV4, която продължава да бъде най-предпочитаният избор сред семействата, търсещи практичност и надеждност.
Голямата изненада през годината дойде от лагера на електрическите автомобили. Докато доскоро Tesla Model Y летеше в класациите, през 2025 г. моделът записа сериозен спад от 15%, което е ясен сигнал за насищане или засилена конкуренция в сегмента. На другия полюс е Toyota Tacoma, която буквално изригна с 42% ръст, доказвайки, че американците обожават обновените средноразмерни пикапи. Chevrolet Equinox също се радва на огромен интерес, бележейки скок от над 30%, което размести пластовете в средата на таблицата.
Въпреки че пазарът се диверсифицира, класацията показва интересна устойчивост на японските брандове. Toyota и Honda окупират значителна част от Топ 15, като дори ветеранът Corolla и динамичният Civic продължават да намират стотици хиляди купувачи. Американската мечта на четири колела през 2025 г. остава вярна на принципа "колкото повече, толкова повече", съчетавайки висока проходимост с модерна ефективност. Ето и топ 15:
