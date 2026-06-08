Peugeot GTi се завърна с дебюта на наточено e-208

Peugeot официално възстановява своя най-легендарен модел точно век след първото си участие в най-известното състезание за издръжливост в света. Преди официалното му представяне пред публиката по време на 24-часовото състезание в Льо Ман този петък, 12 юни, френската марка публикува първите официални снимки на готовия за серийно производство Peugeot E-208 GTi. Появявайки се точно дванадесет месеца след като концептуалната версия зашемети публиката на същото място през 2025 година, този хотхеч, почита класическата линия на този тип хечбеци, без нито капка бензин на хоризонта.

Докато стандартните електрически суперминита са конструирани за градските улици, Peugeot Sport е оптимизирал изцяло GTi варианта за ангажираност на водача. Под изваяния капак се намира монтиран отпред електромотор, който развива 278 к.с. в окончателната европейска настройка и 345 Нм въртящ момент. Тази мощност представлява повече от двойно по-голяма от тази на легендарния аналогов 205 GTi от 80-те години. Споделяйки механичната си e-CMP архитектура, батерийните клетки и конфигурацията на мотора с наскоро обявените OpelCorsa GSE и Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, тази френска версия ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунди. Това е с около три и половина секунди по-бързо от базовия модел за ежедневно пътуване, като максималната скорост е повишена до 180 км/ч.

За да се гарантира, че цялата тази мигновена електрическа мощност действително се превръща в прецизно управление по завоите на второстепенните пътища, шасито е претърпяло масивна физическа трансформация. Техниците са понижили височината на каросерията със значителните 30 мм, монтирали са спортно окачване със специално изработени хидравлични ограничители, добавили са преработен задна стабилизираща щанга и значително са разширили следата, за да създадат ниско разположена и стабилна основа. Най-важното за ентусиастите на пистовите дни е, че предният мост вече разполага с механичен диференциал с ограничено приплъзване, за да поддържа абсолютно сцепление при излизане от тесни завои. Спирачното представяне е подобрено чрез по-големи предни дискове и червени четирибутални спирачни апарати.

Визуално серийният модел заменя дебютната боя на концептуалния модел с чисто бяла такава, контрастен избор, който перфектно привлича погледа към класическите червени акценти, преминаващи през решетката, емблемите и разширените колесни арки. Автомобилът стои на 18-цолови алуминиеви джанти „Hole“, облечени в агресивни гуми Michelin Pilot Sport Cup 2 – пряк стилистичен поклон към емблематичните джанти „pepperpot“, които се срещат при историческия 205 GTi 1.9. Дълбок преден сплитер, масивен спойлер на покрива и лъскав черен заден аеродинамичен дифузьор, в който е интегрирана централна LED мъгла в стил състезателен автомобил, допълват подобренията по екстериора.

Интериорът е комбинация от цифрови технологии и дълбоки носталгични препратки към миналото. Шофьорите са посрещнати от двуцветни спортни седалки, облечени в алкантара и с централна червена акцентна линия, която се отразява в яркочервените колани, стелките и осветление на таблото. Интерфейсът за управление използва характерния за Peugeot компактен волан, облечен в перфорирана кожа и алкантара, докато сензорният дисплей отключва скрити телеметрични менюта, проследяващи времената за обиколка и надлъжните G-сили. За максимална концентрация на водача, включването на уникалния спортен режим на шофиране незабавно отменя и деактивира няколко натрапчиви електронни системи за безопасност и подпомагане на водача.

За да захрани по-гладния електромотор, Peugeot подобрява батерията, която е с капацитет от 54 kWh. Въпреки това, поради гумите за писта с високо триене, аеродинамичните комплекти за каросерията, предизвикващи съпротивление, и агресивните канали за охлаждане, максималният пробег спада от 268 мили при стандартния модел до 350 километра. Доставките в шоурумите за тази безвредна за околната среда „джобна ракета“ са планирани да започнат в Европа към края на годината.