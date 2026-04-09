Chevrolet Camaro се завръща, но не бързайте да се радвате

В изненадващ обрат за феновете на американските „мускули“, Chevrolet Camaro официално се готви за завръщане. След като General Motors спря производството на „пони колата“ от шесто поколение в края на 2023-та без пряк наследник, нови съобщения потвърждават, че историята на Camaro далеч не е приключила. Според вътрешна информация от основни доставчици на GM, производството на Camaro от седмо поколение ще започне през есента на 2027-ма в завода Lansing Grand River Assembly в Мичиган. Това възраждане е възможно благодарение на съвместни инженерни усилия, тъй като новият спортен автомобил ще използва същата усъвършенствана архитектура Alpha 2, която е в основата на Cadillac CT5 от следващото поколение и на изненадващ нов седан Buick със задно задвижване.

Решението да се даде зелена светлина на нов Camaro произтича от стратегическата необходимост да се поддържа завода в Лансинг в експлоатация след прекратяването на производството на Cadillac CT4 през юни. Чрез обединяването на три различни автомобила – CT5, Camaro и предстоящия Buick – върху една единствена платформа с висока производителност, GM създаде бизнес модел, който преди това се считаше за неосъществим. Според информациите автомобилният производител се стреми към комбинирано годишно производство от 60 000 до 75 000 бройки за моделите на Cadillac и Chevrolet, като по този начин гарантира, че заводът ще запази жизнеспособния си капацитет, докато съживява една от най-емблематичните марки в индустрията.

Докато механичните основи са до голяма степен уредени, най-голямата дискусия около Camaro 2028 се отнася до стила на каросерията. Източници в индустрията предполагат, че GM сериозно обмисля конфигурация на четириврат „спортен седан“, за да се конкурира директно с Dodge Charger и потенциалните седан варианти на Ford Mustang. Това би позволило на Camaro да привлече по-широк пазар от ентусиасти, които изискват практичността на четириместен автомобил, без да жертват динамиката на задното задвижване и агресивния стил на традиционния мускулест автомобил. Въпреки това, феновете може би все още виждат двуврато купе, потенциално вдъхновено от мускулест „фастбек“ дизайн, който наскоро беше показан от студиото за авангарден дизайн на GM.

В голяма победа за традиционалистите, Camaro 2028 няма да бъде чисто електрически автомобил. След премахването на федералните данъчни облекчения за електромобили от администрацията на Тръмп в края на 2025-та и охлаждането на глобалния пазар на електромобили, GM се върна към двигателите с вътрешно горене за своите икони на високите постижения. Платформата Alpha 2-2 е проектирана да побира разнообразни двигатели, вариращи от високопроизводителни четирицилиндрови турбо двигатели до нов 6,7-литров V8 с малък блок. Този двигател, който наскоро дебютира в Corvette Grand Sport 2027 с 535 к.с., се очаква да бъде сърцето на високопроизводителните версии ZL1 и SS, гарантирайки, че Camaro ще запази статута си на първокласно състезателно оръжие.