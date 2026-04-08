Mercedes-AMG разрешава на клиентите си да сглобят сами двигателите на новите си коли, но при едно условие

8 Април, 2026 11:39 1 766 5

Разбира се, услугата не е достъпа за всеки

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Табелката върху двигателя на Mercedes-AMG е известна в целия свят и носи подписа на механика, който ръчно е сглобил сърцето на тази машина. Сега компанията от Афалтербах издига философията си „Един човек, един двигател“ на съвсем ново ниво, като кани собствениците сами да вземат в ръце динамометричния ключ. От април 2026-та избрани клиенти като Йоханес от Холандия и Андрю от Австралия започнаха да участват в програмата „Build Your Own Engine“ (Сглоби свой собствен двигател), като работят рамо до рамо с елитните механици на AMG, за да сглобят двигателите за личните си автомобили.

Това изключително преживяване е ограничена привилегия, запазена за членовете на AMG Private Lounge. За да се класират, ентусиастите трябва да притежават конкретни модели от най-висок клас, като AMG GT или SL 63, и да поддържат активен статут в този дигитален вътрешен кръг. Програмата позволява на собствениците да прекарат цял ден в завода в Афалтербах, като допринесат за сглобяването на V8 битурбо двигателите, които в крайна сметка ще бъдат монтирани в техните собствени шасита. Докато основната работа все още се извършва от един от 50-те майстори-конструктори на двигатели на AMG, за да се гарантира немската прецизност, собственикът участва в критични етапи, като по този начин ефективно подписва инженерното наследство на своя автомобил.

Ходът на Mercedes-AMG идва в момент, когато конкурентните производители също залагат на подобна луксозна добавка. General Motors наскоро възстанови собствената си програма за сглобяване на двигатели за Corvette ZR1 2026, на цена от приблизително 5000 долара, след многогодишно прекъсване, причинено от сложността на 5,5-литровия V8 с и затрудненията в глобалната верига за доставки. Ferrari предлага подобно поклонение в Маранело, макар че италианската марка поддържа по-строга политика „гледай, но не пипай“, позволявайки на собствениците да наблюдават раждането на своите V12 двигатели отзад стъклена преграда, вместо да си изцапат ръцете на монтажната линия.

Заводът в Афалтербах в момента произвежда около 20 000 ръчно изработени двигателя годишно, обхващащи пълния спектър от V8 и четирицилиндрови „M139“ агрегати, които се срещат в сериите „45“ и „63“. Моделите с по-ниски спецификации „35“, „43“ и „53“ продължават да използват серийно произведени блокове, докато задвижващата система на AMG One, произхождаща от Formula 1, остава изцяло в ръцете на екипа в Бриксворт, Великобритания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    😀😀😀
    Като Том Сойер и оградата
    😀😀😀
    Безплатна работна ръка
    🚗

    11:47 08.04.2026

  • 2 Яяя

    4 4 Отговор
    Още ли имат фенове тия коли? 🙄

    11:48 08.04.2026

  • 3 българина

    6 3 Отговор
    м дааа, все едно да си сглобя сам телевизора или прахосмукачката. Ще им дадеш толкова пари, пък накрая и да си губиш времето. Най много като погледаш да видиш няколко инж грешки и да разбереш защо това или онова се чупи, и да се откажеш от марката

    11:51 08.04.2026

  • 4 Ама рекламни

    6 2 Отговор
    Пинизи, а! То, на повечето собственици на такива коли, ръцете са им знаете къде наврети, те двигатели щели да сглобяват!!! Някой цял ден ще ги дебне, да не би да пипнат случайно нещо, докато се мотат из завода, че после…

    12:02 08.04.2026

  • 5 Анонимен

    3 2 Отговор
    А при разглобяването ще дойде ли Майстора да си види калпавия двигател, който със сигурност много скоро ще се счупи?

    13:24 08.04.2026