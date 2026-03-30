Следвайте тези съвети и зимните ви гуми ще издържат почти два пъти по-дълго

Възможно ли зимните гуми да „оцелеят“ пет или шест сезона, вместо да се предадат още на третия? Отговорът е категорично „да“, но тайната не се крие в марката, а в отношението ни към този ключов елемент от сигурността на пътя. Много водачи неволно съкращават живота на протектора наполовина, допускайки елементарни, но фатални пропуски.

Най-големият враг на каучука не е снегът, а неправилното съхранение по време на летния отпуск на гумите

Слънчевите лъчи, горещината и резките температурни амплитуди са истинска отрова за еластичността на материала. Ако ги държите на открит балкон или в ламаринен гараж, гумата се напуква и губи своите качества преждевременно. Огромна грешка е и плътното затваряне в найлонови чували – липсата на вентилация създава конденз, който бавно, но сигурно разяжда кордата отвътре.

За да удвоите ресурса на комплекта, заложете на сухо, тъмно и хладно място. Преди да ги „приспите“, измийте ги основно от солта и химията, подсушете ги добре и ги подредете хоризонтално, без да ги затискате с тежки предмети. Ако нямате такова място повечето професионални „хотели за гуми“ са отлична алтернатива.

Експлоатацията също крие своите клопки. Знаете ли, че резките преходи от арктически студ навън към „африканска“ жега в отопляемите подземни паркинги състаряват материала светкавично? Тези температурни шокове променят структурата на каучука. Към това добавете и ниското налягане – меките гуми прегряват и се износват неравномерно, което е сигурен път към преждевременна смяна.

Редовният баланс и проверката на геометрията на предния мост са задължителни стъпки, които често пренебрегваме. Дори минимално отклонение в сходимостта може да „изяде“ протектора за броени месеци. Ако заложите на плавно шофиране без резки спирания и следите налягането според предписанията, вашите гуми ще ви се отплатят с вярна служба и предвидимо поведение в критични ситуации. В крайна сметка, грижата за тях е инвестиция не само в портфейла, но и в собственото ни спокойствие на пътя.