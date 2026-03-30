Следвайте тези съвети и зимните ви гуми ще издържат почти два пъти по-дълго

30 Март, 2026 09:00 5 826 17

Препоръки за правилното съхранение и употреба на зимни гуми

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Възможно ли зимните гуми да „оцелеят“ пет или шест сезона, вместо да се предадат още на третия? Отговорът е категорично „да“, но тайната не се крие в марката, а в отношението ни към този ключов елемент от сигурността на пътя. Много водачи неволно съкращават живота на протектора наполовина, допускайки елементарни, но фатални пропуски.

Най-големият враг на каучука не е снегът, а неправилното съхранение по време на летния отпуск на гумите

Слънчевите лъчи, горещината и резките температурни амплитуди са истинска отрова за еластичността на материала. Ако ги държите на открит балкон или в ламаринен гараж, гумата се напуква и губи своите качества преждевременно. Огромна грешка е и плътното затваряне в найлонови чували – липсата на вентилация създава конденз, който бавно, но сигурно разяжда кордата отвътре.

За да удвоите ресурса на комплекта, заложете на сухо, тъмно и хладно място. Преди да ги „приспите“, измийте ги основно от солта и химията, подсушете ги добре и ги подредете хоризонтално, без да ги затискате с тежки предмети. Ако нямате такова място повечето професионални „хотели за гуми“ са отлична алтернатива.

Експлоатацията също крие своите клопки. Знаете ли, че резките преходи от арктически студ навън към „африканска“ жега в отопляемите подземни паркинги състаряват материала светкавично? Тези температурни шокове променят структурата на каучука. Към това добавете и ниското налягане – меките гуми прегряват и се износват неравномерно, което е сигурен път към преждевременна смяна.

Редовният баланс и проверката на геометрията на предния мост са задължителни стъпки, които често пренебрегваме. Дори минимално отклонение в сходимостта може да „изяде“ протектора за броени месеци. Ако заложите на плавно шофиране без резки спирания и следите налягането според предписанията, вашите гуми ще ви се отплатят с вярна служба и предвидимо поведение в критични ситуации. В крайна сметка, грижата за тях е инвестиция не само в портфейла, но и в собственото ни спокойствие на пътя.


  • 1 тук не уцелихте

    17 11 Отговор
    каде отивате бе вие не знаете ли че тук е ганчовистан той не кара със зимни и летни гуми щото това разбираш ли било трик на гумаджиите да ти измъкнат пари?!?!?! тук селските тарикати карат само със зимни гуми целогодишно и като дойде зимата казват аа аз имам зимни гуми бе две години вече ги търкалям и после викат ама то зимата никаква гума не помага !!! и не на последно място най-голямата глупост на селяните е да казват че са си купили “всесезонни” гуми и проблема и им е решен …! а вие сте тръгнали да им обяснявате че зимните гуми се сваляли след края на зимата и се съхранявали на по-хладничко ?!?!?

    Коментиран от #5, #10

    09:13 30.03.2026

  • 2 Хейт

    13 4 Отговор
    Аз съм с четирисезонни. Беше им много гадно на гумаджиите, докато ми ги слагаха.

    09:13 30.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    15 0 Отговор
    а който не ги сваля и кара с тях по 10 г щото не е бальк да дава още 400 евро за летни и щото го мьрзи да ги сменя, ко прай ?

    09:15 30.03.2026

  • 4 хи хи хи

    6 0 Отговор
    а, ако вземем и ги сложим в черна дупка - да няма инфра облъчване,
    и в безвъздушно пространство, че да няма допис с кислород,
    и да им пеем и танцуваме ;)

    09:21 30.03.2026

  • 5 Ганчо-Тариката

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "тук не уцелихте":

    Не съм съгласен.Аз карам от 10г. само с летни гуми, никакви зимни или всесезонни..

    Коментиран от #11

    09:26 30.03.2026

  • 6 Мноооого обичам

    16 0 Отговор
    Подобни съвети - за да си запазите гумите по-дълго, въобще не ги монтирайте на колата - дръжте си ги у вас, под леглото!
    Колата, уважаеми, е за да ви служи и прави живота ви по-удобен - не обратното, вие да се превръщате в роби на колите си!

    Коментиран от #8

    09:27 30.03.2026

  • 7 Гаврош

    3 0 Отговор
    Моите ги карах 10 (десет) години - Континентал крос контакт, но тази пролет ги смених, щото парчета от протектора почнаха да се ронят, понеже ги карам на макадан, скали и офроуд отвреме на време. Още хляб имаше в тях, но безопасността е фърст, както се вика. Подарих ги на гумаджията да ги даде на някой нуждаещ се.

    09:48 30.03.2026

  • 8 Точно така,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мноооого обичам":

    Колата не е лукс , а превозно средство, както казва Бендер.

    Коментиран от #9

    10:02 30.03.2026

  • 9 Реалист

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така,":

    Не знам каква е била цената на горивото по времето на Бендер, но сега колата ще стане истински лукс и престиж да я караш. Вервай ми!

    10:15 30.03.2026

  • 10 Лоша работа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "тук не уцелихте":

    Нямаше и няма още оборот на гумаджийницата за смяна с летни гуми? Тази зима беше от типичните в последните години, може би малко по-студена, но пък с по-малко сняг. Зимни гуми щяха да ми трябват в два дни от три месеца и половина - тези с мекия сняг. В тях бях с такси и веднъж градски транспорт - примерно 25 евро да съм дал. Нови зимни гуми със сваляне на старите, слагане на новите ноември, сваляне на зимните и слагане на летните март - щеше да е поне около 550 евро за моята кола и около 60 евро за смяната и баланса всяка година. Пак казвам - два дни общо, в които реално ми бяха нужни. Знам как се държи каучукът на двата типа гума при различни температури, но единственият път, в който съм ударил колата по моя вина, беше с нови зимни гуми на 400-500 километра, малко над нулата, кал, прах и влага - колата беше като шейна с 50км/ч. След това много по-внимателно шофиране в потенциално опасни участъци, повече дистанция, плавно спиране - при нужда с намаляване със сваляне на предавката и така. Ако живееш или ходиш до планината, в Родопите си, задължително ще навъртиш сериозни километри зимата - заслужава си за зимни гуми. За останалите сигурно 75% водачи в градовете - вече не.

    10:24 30.03.2026

  • 11 Ония с фордо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганчо-Тариката":

    Супер си но до момента когато когато колата ти се завърти и те хвърли в канавката поради лошо сцепление на гумата с асфалта - през зимата лятната гума при ниски температури се превръща в "балатумка" независимо от марката .

    Коментиран от #14

    10:36 30.03.2026

  • 12 Айзомби

    1 2 Отговор
    Аз затова карам лятото със зимни , а зимата с летни.Винаги гумаджийтв се чудят какво слагам.

    11:16 30.03.2026

  • 13 Мартин Картофски 🥔

    4 1 Отговор
    5-6 сезона? Аз изкарах 10-ти сезон тая зима. Като имат грайфер, да няма да ги хвърля, я!

    11:30 30.03.2026

  • 14 Мартин Картофски 🥔

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ония с фордо":

    Минавал съм Шипка с летни гуми във виелица и сняг до коленете, не говорете глупости

    11:32 30.03.2026

  • 15 не се лъжете

    2 0 Отговор
    за така наречените професионални „хотели за гуми“ - там правят едни камари от по 20-30 гуми с джанти наредени една върху друга и ако случите вашите да са най-отдолу на купчината - бай-бай, отделно "хотелите често гъ държат на открито зад гумаджийницата директно на слънце... българска работа

    13:28 30.03.2026

  • 16 Шишо Бакшишо

    1 0 Отговор
    Ей това като прочетох и спрях "липсата на вентилация създава конденз, който бавно, но сигурно разяжда кордата отвътре" Само някой пълен и д и о т може да го напише. Кордата няма никакъв контакт с "външният свят". За да стигне влага до кордата ще и трябват около 100 г. ( за разпад на гумата)Така, че какви съвети да следвам от технически неграмотни преписвачи.

    14:15 30.03.2026

  • 17 Завърнал се

    0 0 Отговор
    Гумите се слагат да стоят вертикално, не хоризонтално

    15:13 30.03.2026