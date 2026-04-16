Tesla официално призна, че не е "автомобилен производител"

Tesla официално пренесе борбата си за директни продажби на потребителите в съдебните зали на Северна Дакота, като заведе дело, с което оспорва вековните закони на щата за продажби. Гигантът в производството на електромобили е въвлечен в съдебен сблъсък с Министерството на транспорта на Северна Дакота, след като щатът отхвърли заявленията на Tesla за лицензи за търговия на дребно в Бисмарк и Фарго. В основата на спора стои смел семантичен аргумент: Tesla твърди, че технически не е „производител на автомобили“ по смисъла на закона на Северна Дакота, тъй като законът дефинира производителя като лице, което продава автомобили на дилъри за препродажба – междинна стъпка, която Tesla, както е известно, никога не е използвала.
Времето на завеждането на съдебния иск следва многогодишен застой, който превърна Северна Дакота в „черна дупка“ за внедряването на електромобили. В момента над 800 собственици на Tesla в щата са били принудени да преминават границата с Минесота или Южна Дакота, само за да получат доставка на автомобилите си или да имат достъп до официално обслужване. Държавните служители, водени от помощник-генералния прокурор Майкъл Питчър, отвърнаха на тълкуването на Tesla, като изтъкнаха, че позволяването на компанията да заобиколи изискването за франчайз би разрушило ефективно цялата регулаторна рамка на щата за автомобилната индустрия. Щатът поддържа становището, че Tesla е свободна да извършва дейност в Северна Дакота днес – при условие, че спазва същите правила за „посредници“, както Ford, General Motors и Toyota.
Правният екип на Tesla настоява за съдебно решение, което да обяви компанията за освободена от забраната за франчайз, което най-накрая ще позволи откриването на „Tesla Centers“ в двата най-големи града на щата. Ако съдът се произнесе против аргумента за „непроизводител“, Tesla е поискала второ решение относно това дали отговаря на изискванията за конкретно законово изключение.
Тази правна маневра идва в момент, в който Северна Дакота остава една от последните граници за електромобилите, като те представляват по-малко от 2 процента от общите продажби на нови автомобили, а публичната инфраструктура за зареждане все още е в зародишна фаза. За Tesla победата в Бисмарк не се състои само в продажбата на няколкостотин Model Y, тя е свързана със запълването на една от последните останали празнини в националната мрежа за директни продажби. Ако Tesla спечели, вероятно ще пристъпи незабавно към започване на строителство на избраните от нея обекти, което потенциално ще сложи край на статута на Северна Дакота като „сервизна пустиня“ преди края на календарната 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххх
Коментиран от #6
09:20 16.04.2026
2 Северна Дакедония
09:20 16.04.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Той закупи една ГОТОВА компания и с лобизъм и вратички в законите постигна това което е❗
09:35 16.04.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Можеш да лъжеш цял живот един Тесльо,
можеш да лъжеш всички Теслари един ден,
но не можеш да лъжеш цял живот всички Теслари ❗
09:39 16.04.2026
5 Все едно
Ако ще да изгори и да потъне америка.
09:42 16.04.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Хххх":Незнам за какви "фенове" на Тесла пишеш, след като Модел У всъщност е един от най-продаваните автомобили в света няколко години подред? Не мислиш ли, че вече е твърде масов за да мислиш, че само фенове на марката купуват?
Коментиран от #7, #8
10:10 16.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хахахаха":Не знаеш и това, че
" В САЩ Tesla е марката, която най-често се отбягва – 52% от шофьорите на електромобили там казват, че не биха я избрали, а в Германия дялът е 51%. Подобни нива има и в Австралия и Нова Зеландия (45%), както и в Норвегия, лидер по дял на електромобилите, където 43% отговарят, че биха избегнали марката." ❗
10:23 16.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хахахаха":Не знаеш и това, че
"През 2024-та се съобщава
за над 50 000 автомобила Тесла,
които са произведени,
но не са продадени,
като огромните паркинги с готови коли са видими дори от сателитни снимки."❗
НЕзнанието е сила❗ Смей се вИлик си❗
Коментиран от #9
10:27 16.04.2026
9 Слънчасалия
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тесльо.Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.
10:34 16.04.2026