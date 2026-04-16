Tesla официално призна, че не е "автомобилен производител"

Tesla официално пренесе борбата си за директни продажби на потребителите в съдебните зали на Северна Дакота, като заведе дело, с което оспорва вековните закони на щата за продажби. Гигантът в производството на електромобили е въвлечен в съдебен сблъсък с Министерството на транспорта на Северна Дакота, след като щатът отхвърли заявленията на Tesla за лицензи за търговия на дребно в Бисмарк и Фарго. В основата на спора стои смел семантичен аргумент: Tesla твърди, че технически не е „производител на автомобили“ по смисъла на закона на Северна Дакота, тъй като законът дефинира производителя като лице, което продава автомобили на дилъри за препродажба – междинна стъпка, която Tesla, както е известно, никога не е използвала.

Времето на завеждането на съдебния иск следва многогодишен застой, който превърна Северна Дакота в „черна дупка“ за внедряването на електромобили. В момента над 800 собственици на Tesla в щата са били принудени да преминават границата с Минесота или Южна Дакота, само за да получат доставка на автомобилите си или да имат достъп до официално обслужване. Държавните служители, водени от помощник-генералния прокурор Майкъл Питчър, отвърнаха на тълкуването на Tesla, като изтъкнаха, че позволяването на компанията да заобиколи изискването за франчайз би разрушило ефективно цялата регулаторна рамка на щата за автомобилната индустрия. Щатът поддържа становището, че Tesla е свободна да извършва дейност в Северна Дакота днес – при условие, че спазва същите правила за „посредници“, както Ford, General Motors и Toyota.

Правният екип на Tesla настоява за съдебно решение, което да обяви компанията за освободена от забраната за франчайз, което най-накрая ще позволи откриването на „Tesla Centers“ в двата най-големи града на щата. Ако съдът се произнесе против аргумента за „непроизводител“, Tesla е поискала второ решение относно това дали отговаря на изискванията за конкретно законово изключение.

Тази правна маневра идва в момент, в който Северна Дакота остава една от последните граници за електромобилите, като те представляват по-малко от 2 процента от общите продажби на нови автомобили, а публичната инфраструктура за зареждане все още е в зародишна фаза. За Tesla победата в Бисмарк не се състои само в продажбата на няколкостотин Model Y, тя е свързана със запълването на една от последните останали празнини в националната мрежа за директни продажби. Ако Tesla спечели, вероятно ще пристъпи незабавно към започване на строителство на избраните от нея обекти, което потенциално ще сложи край на статута на Северна Дакота като „сервизна пустиня“ преди края на календарната 2026 година.