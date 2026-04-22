Запознаваме ви първи с новата "седмѝца" на BMW

Преди броени минути, BMW представи своя нов флагман при луксозните седани, автомобил, който екипът ни имаше възможност да види още преди официалната му премиера. Новото BMW 7 Series (G70 LCI) разкрива автомобил, който има за цел да преодолее различията между традиционния лукс и технологичния пакет „Neue Klasse“, като умело комбинира двата свята. Докато екстериорът остава безспорно този на 7 Series, промените се фокусират върху засилване на визуалното представяне на автомобила. Нов е светлинния подпис, който все още остава разделен на две части, но с нови по-тънки акценти за дневните светлини и светеща решетка с по-ръбати форми. Страничната линия остава непроменена, но отзад откриваме по-елегантни задни светлини, които сега доминират по-голяма част от капака на багажника, и изваян заден бройлер, който запазва характерните си четири изпускателни тръби при модели с означение М и бензинов двигател.

Най-голямата еволюция, обаче, се случва в салона. BMW официално преминава към „триекранна“ конфигурация, добавяйки специален дисплей за предния пътник, който допълва огромния извит дисплей по продължението на цялото предно табло, промяна, ясно продиктувана от Neue Klasse моделите. Интериорът включва също преработен волан и дебюта на iDrive X – софтуерна промяна, която въвежда и Panoramic Vision системата, която прожектира важни данни за шофирането по цялата долна част на предното стъкло. Запазен е и задният екран, който се спуска от покрива на автомобила, както и дисплеите върху дръжките на задните врати.

Що се отнася до задвижването, то е най-разнообразното предлагано някога в модела, като клиентите могат да избират между бензинови, хибридни, дизелови и електрически опции.

Електрическият флагман, i7 M70 xDrive, остава най-мощният модел в гамата. Благодарение на системата xDrive с два електродвигателя той развива 680 к.с. и зашеметяващ въртящ момент от 1100 Nm при активиране на Launch Control или M Sport Boost. Това води до ускорение от 0 до 100 км/ч за само 3,8 секунди, с максимална скорост, електронно ограничена до 250 км/ч. Въпреки тези характеристики, i7 M70 постига забележителен пробег по WLTP от до 686 километра. За тези, които дават предимство на ефективността пред абсолютната скорост, i7 50 xDrive предлага по-балансирани 455 к.с. и максимален пробег, който достига 728 километра.

BMW залага и на електрификацията на своите модели с двигатели с вътрешно горене, като голямото пускане на пазара е насрочено за ноември 2026 година. Plug-in хибридът M760e xDrive служи като мост към високите скорости, комбинирайки 3,0-литров редови шестцилиндров бензинов двигател със 197 к.с. електромотор за системна мощност от 612 к.с.. Той се равнява на дизеловите и другите флагмански бензинови варианти с максимална скорост от 250 км/ч, но може да работи в чисто електрически режим при скорости до 140 км/ч. Междувременно 750e xDrive предлага системна мощност от 489 к.с. и пробег само на електричество до 82 километра.

Гамата с двигатели с вътрешно горене за световните пазари – някои от които остават недостъпни в Европа – включва моделите 735, 740 и 740 xDrive, всички използващи 48-волтова мека хибридна технология. Серията 740 развива 400 к.с. и може да ускори до 100 км/ч за едва 5,1 секунди. Освен това, за края на 2026 година е планирано пускането на нов дизелов модел 740d xDrive, специално проектиран да отговаря на предстоящите емисионни стандарти EU7, като същевременно осигурява огромен въртящ момент от 670 Nm.

Производството на обновената „седмица“ е планирано да започне през юли 2026-та, като първите бройки ще пристигнат в шоурумите до края на есента. На по-късен етап се очаква да видим и повече варианти за задвижване, включително и дизеловите варианти.