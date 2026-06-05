Инфлацията оскъпи поръчката на 3D радарите за армията ни

Инфлацията и силното търсене на отбранителни продукти е причината за оскъпяването на поръчката за новите трикоординатни радари за ВВС. Стойността на поръчката е до 195 милиона евро. А изпълнител ще е френската компания "Талес".

Това става ясно от публикуваните от правителството подробности по решението за купуването на радарите. То трябва да бъда одобрено от парламента.

Това обобщи БНР.

Според проекта за инвестиционен разход тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума – близо 126 милиона евро. Цялата поръчка трябва да бъде изплатена до 2029 г. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем на ЕС – SAFE.

В общата сума от 195 милиона евро правителството е заложило малко под 4 милиона евро непредвидени разходи. Те не са посочени по години заради непредвидимостта на инфлационните процеси", пише правителството. Което обяснява, че другият мотив за вдигането на цените е неколкократното повишено търсене на отбранители продукти.

В края на май министърът на отбраната Димитър Стоянов поиска правителството да оттегли и да преразгледа старото решение за радарите именно заради финансови въпроси. Сегашното решение вероятно ще мине бързо през парламента и заради предупрежденията, че всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 г.

Наличието на радари е важно за дейността и на новите F-16, които България вече има, информира БНР.