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Инфлацията оскъпи поръчката на 3D радарите за армията ни

Инфлацията оскъпи поръчката на 3D радарите за армията ни

5 Юни, 2026 17:37 537 9

  • 3d радари-
  • армия-
  • българия-
  • талес

В общата сума от 195 милиона евро правителството е заложило малко под 4 милиона евро непредвидени разходи

Инфлацията оскъпи поръчката на 3D радарите за армията ни - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Инфлацията и силното търсене на отбранителни продукти е причината за оскъпяването на поръчката за новите трикоординатни радари за ВВС. Стойността на поръчката е до 195 милиона евро. А изпълнител ще е френската компания "Талес".

Това става ясно от публикуваните от правителството подробности по решението за купуването на радарите. То трябва да бъда одобрено от парламента.

Това обобщи БНР.

Според проекта за инвестиционен разход тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума – близо 126 милиона евро. Цялата поръчка трябва да бъде изплатена до 2029 г. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем на ЕС – SAFE.

В общата сума от 195 милиона евро правителството е заложило малко под 4 милиона евро непредвидени разходи. Те не са посочени по години заради непредвидимостта на инфлационните процеси", пише правителството. Което обяснява, че другият мотив за вдигането на цените е неколкократното повишено търсене на отбранители продукти.

В края на май министърът на отбраната Димитър Стоянов поиска правителството да оттегли и да преразгледа старото решение за радарите именно заради финансови въпроси. Сегашното решение вероятно ще мине бързо през парламента и заради предупрежденията, че всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 г.

Наличието на радари е важно за дейността и на новите F-16, които България вече има, информира БНР.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    6 0 Отговор
    е нал инфлация немаше

    17:38 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лорда

    2 0 Отговор
    Ето пак: за армията 3D радари, а аз още 2D нямам....

    17:40 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Венцислав е ьп селяндур

    1 1 Отговор
    Не му вярвайте!

    Коментиран от #8

    17:46 05.06.2026

  • 8 Алкохоле

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Венцислав е ьп селяндур":

    Алкохолик е, това със сигурност.

    17:49 05.06.2026

  • 9 Миме

    1 0 Отговор
    кога най-накрая мунчо боташа ше изкара България от нато-то та да престанем най-после да плащаме кървав данък на гадните говедари и ингилизи?

    17:54 05.06.2026

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