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Щракнаха брата на Чарлз III със сериозни синини по лицето

Щракнаха брата на Чарлз III със сериозни синини по лицето

5 Юни, 2026 17:41 567 4

  • принц андрю-
  • брат-
  • крал чарлз iii-
  • синина

Произходът на синината е неизвестен

Щракнаха брата на Чарлз III със сериозни синини по лицето - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III на Великобритания, е бил забелязан със сериозна синина близо до дома си в Сандрингам, съобщава Daily Mail.

66-годишният бивш принц Андрю е бил видян да напуска имението си с кола. Публикувани снимки показват синината, покриваща дясното му око и по-голямата част от бузата му.

Щракнаха брата на Чарлз III със сериозни синини по лицето

Произходът на синината е неизвестен, но източник, близък до бившия херцог, увери изданието, че „няма причина за безпокойство“ и „няма драма“.

Лекарите са казали пред Daily Mail, че подобни синини могат да се появят при прием на антикоагуланти – дори лек удар може да доведе до голяма синина. Това може да е и следствие от пластична хирургия или удар.

Таблоидът отбелязва, че появата на Маунтбатън-Уиндзор със синина по лицето идва на фона на поредица от скандали около името му.

През февруари бившият принц Андрю бе задържан за 11 часа по подозрение в служебно нарушение и впоследствие бе освободен. Той е обвинен и в неподходящо поведение към сервитьорка, работеща на фестивал, организиран в чест на Златния юбилей на кралица Елизабет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Щракалки сякви🤣...

    17:42 05.06.2026

  • 2 Мнение

    2 1 Отговор
    Възможно ли е виновникът да е съпругът на Макрон, който да се е ядосал, че благодарение на такива като Андрю, досиетата Епщайн станаха толкова популярни, та сега не могат толкова спокойно както преди да изд...стват над деца?!

    Всички участници в тия досиетата да бъдат разследвани и при доказателства за престъпления, опандизени!
    А не такива като Гейтс да обясняват на коя дата и в колко часа щял да пристигне следващия вирус, а той съвсем случайно да има акции от фарма фирмата дето щяла да прави съответните "ваксини"!!!

    17:46 05.06.2026

  • 3 Козльо

    0 0 Отговор
    На кой му пука за тия деграданти?

    17:53 05.06.2026

  • 4 в голяма заблуда сте

    2 0 Отговор
    просто лицето му е поруменяло , а тяхната кръв не е червена а синя

    17:55 05.06.2026