Щракнаха брата на Чарлз III със сериозни синини по лицето

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III на Великобритания, е бил забелязан със сериозна синина близо до дома си в Сандрингам, съобщава Daily Mail.
66-годишният бивш принц Андрю е бил видян да напуска имението си с кола. Публикувани снимки показват синината, покриваща дясното му око и по-голямата част от бузата му.
Произходът на синината е неизвестен, но източник, близък до бившия херцог, увери изданието, че „няма причина за безпокойство“ и „няма драма“.
Лекарите са казали пред Daily Mail, че подобни синини могат да се появят при прием на антикоагуланти – дори лек удар може да доведе до голяма синина. Това може да е и следствие от пластична хирургия или удар.
Таблоидът отбелязва, че появата на Маунтбатън-Уиндзор със синина по лицето идва на фона на поредица от скандали около името му.
През февруари бившият принц Андрю бе задържан за 11 часа по подозрение в служебно нарушение и впоследствие бе освободен. Той е обвинен и в неподходящо поведение към сервитьорка, работеща на фестивал, организиран в чест на Златния юбилей на кралица Елизабет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
17:42 05.06.2026
2 Мнение
Всички участници в тия досиетата да бъдат разследвани и при доказателства за престъпления, опандизени!
А не такива като Гейтс да обясняват на коя дата и в колко часа щял да пристигне следващия вирус, а той съвсем случайно да има акции от фарма фирмата дето щяла да прави съответните "ваксини"!!!
17:46 05.06.2026
3 Козльо
17:53 05.06.2026
4 в голяма заблуда сте
17:55 05.06.2026