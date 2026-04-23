BMW представи i3 Long – удължена версия, която може да видим и в Европа

BMW засилва философията си „В Китай, за Китай“ с официалния дебют на i3 Long Wheelbase (LWB). Представена точно преди Автомобилното изложение в Пекин, тази удължена версия на седана Neue Klasse е ход, целящ да обърне неотдавнашния спад в продажбите на марката в региона. Като дава приоритет на лукса на задните седалки и спазването на местните нормативни изисквания, BMW позиционира i3 50 xDrive не само като технологичен лидер, но и като пряк конкурент на местните луксозни седани, които наскоро доминираха в сегмента на премиум електромобилите.

Най-забележителното отклонение от глобалната концепция Neue Klasse е хардуерът на вратите. Докато международният i3 разполага с ултра-вградени, изскачащи дръжки, моделът за китайския пазар използва традиционни дръжки. Тази модификация беше наложена от нов китайски регламент за безопасност, който ефективно забранява напълно вградените дръжки поради опасения относно достъпа при спешни случаи след сблъсък. Освен това BMW е добавила малко регионален лукс с интегриран в обшивката на С-колоната M емблема с подсветка, която светва при отключване – дизайнерски избор, който се отклонява от минималистичната естетика, наблюдавана при европейските прототипи.

i3 LWB е с междуосие, което надхвърля три метра. Това прави компактния представителен седан по-дълъг от 5-та серия със стандартно междуосие, предлагайки пространство за краката на задните седалки, което предизвиква традиционната йерархия в гамата на BMW. Китайското i3 поддържа ултрабързо зареждане от 400 kW, което позволява на автомобила да възстанови пробег от 400 километра само за 10 минути. Макар BMW да рекламира общо пробег от над 1 000 километра, важно е да се отбележи, че това се основава на цикъла CLTC, който исторически е с около 20% до 25% по-оптимистичен от стандартите WLTP, използвани в Европа.

Макар i3 LWB да е предимно ексклузивен за китайския пазар, стратегията на автомобилния производител започва да се измества към по-глобален подход за своите удължени модели. След като iX3 LWB вече е потвърден за множество международни пазари, нарастват спекулациите, че този седан с дълго междуосие в крайна сметка може да бъде пуснат в региони като Индия и дори някои европейски пазари. Засега обаче тази лимузина с високо напрежение остава начело на „продуктовата офанзива“ на BMW за възвръщане на статута ѝ на предпочитана луксозна марка в Китай.