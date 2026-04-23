BMW представи i3 Long – удължена версия, която може да видим и в Европа

23 Април, 2026 10:50 1 252 35

За сега LWB остава запазена за Китай

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW засилва философията си „В Китай, за Китай“ с официалния дебют на i3 Long Wheelbase (LWB). Представена точно преди Автомобилното изложение в Пекин, тази удължена версия на седана Neue Klasse е ход, целящ да обърне неотдавнашния спад в продажбите на марката в региона. Като дава приоритет на лукса на задните седалки и спазването на местните нормативни изисквания, BMW позиционира i3 50 xDrive не само като технологичен лидер, но и като пряк конкурент на местните луксозни седани, които наскоро доминираха в сегмента на премиум електромобилите.

Най-забележителното отклонение от глобалната концепция Neue Klasse е хардуерът на вратите. Докато международният i3 разполага с ултра-вградени, изскачащи дръжки, моделът за китайския пазар използва традиционни дръжки. Тази модификация беше наложена от нов китайски регламент за безопасност, който ефективно забранява напълно вградените дръжки поради опасения относно достъпа при спешни случаи след сблъсък. Освен това BMW е добавила малко регионален лукс с интегриран в обшивката на С-колоната M емблема с подсветка, която светва при отключване – дизайнерски избор, който се отклонява от минималистичната естетика, наблюдавана при европейските прототипи.

i3 LWB е с междуосие, което надхвърля три метра. Това прави компактния представителен седан по-дълъг от 5-та серия със стандартно междуосие, предлагайки пространство за краката на задните седалки, което предизвиква традиционната йерархия в гамата на BMW. Китайското i3 поддържа ултрабързо зареждане от 400 kW, което позволява на автомобила да възстанови пробег от 400 километра само за 10 минути. Макар BMW да рекламира общо пробег от над 1 000 километра, важно е да се отбележи, че това се основава на цикъла CLTC, който исторически е с около 20% до 25% по-оптимистичен от стандартите WLTP, използвани в Европа.

Макар i3 LWB да е предимно ексклузивен за китайския пазар, стратегията на автомобилния производител започва да се измества към по-глобален подход за своите удължени модели. След като iX3 LWB вече е потвърден за множество международни пазари, нарастват спекулациите, че този седан с дълго междуосие в крайна сметка може да бъде пуснат в региони като Индия и дори някои европейски пазари. Засега обаче тази лимузина с високо напрежение остава начело на „продуктовата офанзива“ на BMW за възвръщане на статута ѝ на предпочитана луксозна марка в Китай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз

    3 3 Отговор
    Имам удължена версия, която вози много по предпочитано от дамите!

    Коментиран от #10

    10:56 23.04.2026

  • 2 Яко

    4 0 Отговор
    Смятай, по голямо междуосие от 5та серия

    10:57 23.04.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор
    Егаси грозотията! Нали концепцията на 3-та серия беше да е къс спортен седан за дрифтене...🤬

    беНве стана нарицателно за джендър политики и розови понита. В София се карат старите бмвта е60, и ми обясняват, че били номер едно. Да, преди 20 години са били. Сега е какво произвеждат!

    Коментиран от #11

    10:58 23.04.2026

  • 4 Мишо Дудикоф 🥷

    2 2 Отговор
    Ако ще взимам нова, що да не купя Донго или Линк Ко седана електромобил вместо тая разтегната грозотия!? Спортните версии са по 600кс, по-бързи, два пъти по-евтини и вероятно по-леко тегло. Стандартна версия 250-300кс е три пъти по-евтина. Красив обтекаем дизайн.

    11:02 23.04.2026

  • 5 Слънчасалия

    0 4 Отговор
    Тесльо. Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    11:25 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Моторверке

    0 1 Отговор
    Ако не забранят всички вносни автомобили в Европа, автоиндустрията е обречена. Благодарение на фон Мюнхаузен, Зеленко, санкциите и милиардите за Украйна.
    В Китай ще си карат евтините коли, в Америка ще си карат теслите и хъмърите, а европейците ще ходят пеша или с градския транспорт.

    11:44 23.04.2026

  • 13 Визи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слънчасалия":

    Си се на електроуредите тогава! Те имат няколко режима:
    Брррррррр.....
    Бърр Бърр Бърр......
    Фръъъ Фръъъ Фръъъ.....

    Коментиран от #15, #16, #18, #19

    11:44 23.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Визи":

    Не виждате ли, че този само спами тук?

    Коментиран от #20

    12:11 23.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво ти пречи човека

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    Мен много ме кефи ! Не виждаш ли смисъла на неговите постове. Ако нямаше смисъл щяха да ги изтрият, но това е глобална кампания която могат да разберат само интелигентни хора!

    Коментиран от #22

    12:47 23.04.2026

  • 22 Извинете ме!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Какво ти пречи човека":

    Докато премятах постовете, пръста ми премина през минуса, и ви оцених отрицателно. Моля да го приемете като положителна оценка!

    Коментиран от #23, #25, #26, #27, #28, #29

    12:56 23.04.2026

  • 23 Вместо плюсове

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Извинете ме!":

    Да се беше включил в кампанията да копираш този пост поне 10 пъти в други стати. Ако всеки направи същото светът ще стане едно много по-добро място и само най-високоинтелигентните хора го разбират


    Действайте хора, не стойте безучастни! Разпространявайте това послание навсякъде. Минимум по 10 пъти на ден!

    14:17 23.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Голямо забавление

    0 0 Отговор
    Антиелектриците като няма какво друго повече да пишат срещу електромобилите, се забавляват да публикуват тази глупост - а да не дойдат електромобилите, ако го напишем 100 пъти на ден!

    14:39 23.04.2026

  • 33 Голямо забавление

    0 0 Отговор
    А дано слънцето да не стане основния енергиен източник, ако измислим прякор слънчасалия, защото постоянно ни удря със слънчеви удари колко произвежда слънцето в момента и колко се съхранява.

    Това само доказва колко безсилни сте станали вече в аргументите си И как няма какво смислено да кажете.

    14:40 23.04.2026

  • 34 Голямо забавление

    0 0 Отговор
    Перфектната буря - в рамките на един месец четири компании започнаха производството на незапалими батерии с 5 минути зареждане, които са по-евтини за производство от сегашните. Това в съчетание с приближаващото влизане на евро 7 и поскъпването на цените на горивата.

    Дали ще се сбъдне прогнозата ми, че дотогава Toyota ще жъне продажби и печалби, като за последно, а после хората ще предпочитат по-евтините електромобили с 5 минути зареждане?

    Продажбите на BMW ix3 го доказаха - направиха 400 kW зареждане което е 15 минути и продажбите хвръкнаха. Ами ако зареждаше за пет минути?

    14:41 23.04.2026

  • 35 Толкова грозни коли колкото бмв няма

    0 0 Отговор
    Кой ги измисля тия дизайнерски извращения.

    Хем грозно хем трошливо

    15:22 23.04.2026