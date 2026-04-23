BMW представи i3 Long – удължена версия, която може да видим и в Европа

BMW засилва философията си „В Китай, за Китай“ с официалния дебют на i3 Long Wheelbase (LWB). Представена точно преди Автомобилното изложение в Пекин, тази удължена версия на седана Neue Klasse е ход, целящ да обърне неотдавнашния спад в продажбите на марката в региона. Като дава приоритет на лукса на задните седалки и спазването на местните нормативни изисквания, BMW позиционира i3 50 xDrive не само като технологичен лидер, но и като пряк конкурент на местните луксозни седани, които наскоро доминираха в сегмента на премиум електромобилите.
Най-забележителното отклонение от глобалната концепция Neue Klasse е хардуерът на вратите. Докато международният i3 разполага с ултра-вградени, изскачащи дръжки, моделът за китайския пазар използва традиционни дръжки. Тази модификация беше наложена от нов китайски регламент за безопасност, който ефективно забранява напълно вградените дръжки поради опасения относно достъпа при спешни случаи след сблъсък. Освен това BMW е добавила малко регионален лукс с интегриран в обшивката на С-колоната M емблема с подсветка, която светва при отключване – дизайнерски избор, който се отклонява от минималистичната естетика, наблюдавана при европейските прототипи.
i3 LWB е с междуосие, което надхвърля три метра. Това прави компактния представителен седан по-дълъг от 5-та серия със стандартно междуосие, предлагайки пространство за краката на задните седалки, което предизвиква традиционната йерархия в гамата на BMW. Китайското i3 поддържа ултрабързо зареждане от 400 kW, което позволява на автомобила да възстанови пробег от 400 километра само за 10 минути. Макар BMW да рекламира общо пробег от над 1 000 километра, важно е да се отбележи, че това се основава на цикъла CLTC, който исторически е с около 20% до 25% по-оптимистичен от стандартите WLTP, използвани в Европа.
Макар i3 LWB да е предимно ексклузивен за китайския пазар, стратегията на автомобилния производител започва да се измества към по-глобален подход за своите удължени модели. След като iX3 LWB вече е потвърден за множество международни пазари, нарастват спекулациите, че този седан с дълго междуосие в крайна сметка може да бъде пуснат в региони като Индия и дори някои европейски пазари. Засега обаче тази лимузина с високо напрежение остава начело на „продуктовата офанзива“ на BMW за възвръщане на статута ѝ на предпочитана луксозна марка в Китай.
10:56 23.04.2026
10:57 23.04.2026
3 таксиджия 🚖
беНве стана нарицателно за джендър политики и розови понита. В София се карат старите бмвта е60, и ми обясняват, че били номер едно. Да, преди 20 години са били. Сега е какво произвеждат!
Коментиран от #11
10:58 23.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
11:26 23.04.2026
До коментар #1 от "И аз":Тecльо. Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.
11:26 23.04.2026
11 Слънчасалия
12 Моторверке
В Китай ще си карат евтините коли, в Америка ще си карат теслите и хъмърите, а европейците ще ходят пеша или с градския транспорт.
11:44 23.04.2026
13 Визи
До коментар #10 от "Слънчасалия":Си се на електроуредите тогава! Те имат няколко режима:
Брррррррр.....
Бърр Бърр Бърр......
Фръъъ Фръъъ Фръъъ.....
Коментиран от #15, #16, #18, #19
11:44 23.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ъъъъ
До коментар #13 от "Визи":Не виждате ли, че този само спами тук?
Коментиран от #20
12:11 23.04.2026
16 Слънчасалия
17 Този коментар е премахнат от модератор.
12:46 23.04.2026
20 Какво ти пречи човека
До коментар #15 от "Ъъъъ":Мен много ме кефи ! Не виждаш ли смисъла на неговите постове. Ако нямаше смисъл щяха да ги изтрият, но това е глобална кампания която могат да разберат само интелигентни хора!
Коментиран от #22
12:47 23.04.2026
22 Извинете ме!
До коментар #20 от "Какво ти пречи човека":Докато премятах постовете, пръста ми премина през минуса, и ви оцених отрицателно. Моля да го приемете като положителна оценка!
Коментиран от #23, #25, #26, #27, #28, #29
12:56 23.04.2026
23 Вместо плюсове
До коментар #22 от "Извинете ме!":Да се беше включил в кампанията да копираш този пост поне 10 пъти в други стати. Ако всеки направи същото светът ще стане едно много по-добро място и само най-високоинтелигентните хора го разбират
Действайте хора, не стойте безучастни! Разпространявайте това послание навсякъде. Минимум по 10 пъти на ден!
14:17 23.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Голямо забавление
14:39 23.04.2026
33 Голямо забавление
Това само доказва колко безсилни сте станали вече в аргументите си И как няма какво смислено да кажете.
14:40 23.04.2026
34 Голямо забавление
Дали ще се сбъдне прогнозата ми, че дотогава Toyota ще жъне продажби и печалби, като за последно, а после хората ще предпочитат по-евтините електромобили с 5 минути зареждане?
Продажбите на BMW ix3 го доказаха - направиха 400 kW зареждане което е 15 минути и продажбите хвръкнаха. Ами ако зареждаше за пет минути?
14:41 23.04.2026
35 Толкова грозни коли колкото бмв няма
Хем грозно хем трошливо
15:22 23.04.2026