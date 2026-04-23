Бившите собственици на Alpina представиха първи проект под новия си бранд

Докато марката Alpina официално преминава в най-висшите ешелони на корпоративната йерархия на BMW, семейство Бовенсипен доказва, че оттеглянето им от масовия тунинг е просто първа стъпка към изкуството на каросерийното производство. Компанията най-после потвърди подробностите около Bovensiepen Zagato – първият самостоятелен проект на бившите собственици на Alpina след историческата им продажба на BMW. Представен за първи път в ексклузивната Villa d’Este, този кабриолет с ограничен тираж е прецизно преосмисляне на BMW M4, създаден в сътрудничество с легендарната италианска дизайнерска къща Zagato.

Въпреки че ДНК-то му е вкоренено в M4 Cabrio, Bovensiepen Zagato е почти неузнаваемо чудовище. Цялата каросерия е заменена с ръчно положена карбонова обшивка, като агресивните, ръбати линии на стандартния M-модел са заменени с плавната, „двойно изпъкнала“ естетика, характерна за Zagato. Интересното е, че въпреки широкото използване на леки композитни материали, автомобилът тежи 1875 кг. Това е само с 50 кг по-леко от базовия модел, тъй като спестеното тегло от карбоновата каросерия и премахването на хидравличния механизъм за сгъване на покрива са били до голяма степен компенсирани от масивните укрепвания на шасито, необходими за справяне с торсионните натоварвания на автомобила.

Под изваяния капак се крие специално разработена версия на 3,0-литровия редови шестцилиндров двигател „S58“ на BMW. Вземайки за основа сърцето на M4 CS, инженерите на Bovensiepen са преработили агрегата, за да постигнат 611 к.с. и 700 Нм въртящ момент. Мощността се управлява изключително чрез прекалибрирана осемстепенна автоматична трансмисия и системата за задвижване на всички колела xDrive с превес на задните колела. Резултатът е специализиран „гранд турер“, който може да ускори от 0 до 100 км/ч за невероятните 3,3 секунди, което го прави с една десета от секундата по-бърз дори от M4 CS и с почти половин секунда по-бърз от стандартния M4 Competition Convertible.

Ексклузивността на Bovensiepen Zagato се отразява както в тиража му, така и в зашеметяващата му цена. Ограничен до само 99 бройки в целия свят, автомобилът се продава на цена от 369 495 евро в Германия – цифра, която го поставя в пряка конкуренция с екзотичните модели от най-висок клас на Ferrari и Aston Martin.