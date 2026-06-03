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Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“

Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“

3 Юни, 2026 15:16 862 9

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  • ники илиев-
  • филип буков

В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова

Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“. 12-серийната драмеди поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на „Летище“ са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Под мотото „Когато правилото не помага, остава само правилното“, сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците.

В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екип.

Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“

Снимките вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, свързани със света на авиацията у нас. Премиерата предстои през 2027 г. в ефира на БНТ. „Летище“ е копродукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия.


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    Това ви готвят

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    15:17 03.06.2026

  • 2 Ъхъъъъъъ

    13 2 Отговор
    Ще снимат ли американските цистерни и да ги покажат на персите?

    15:20 03.06.2026

  • 3 Исторически факти

    11 0 Отговор
    Тия май не са чели книгата "Летище"

    15:22 03.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Снимайте, докато има къде да снимате❗

    15:23 03.06.2026

  • 5 Ако имаме късмет

    6 0 Отговор
    иранска ракета ще падне на летището, ще взриви американските ни гости заедно с тези производители на халтурка и никога няма да гледаме тази простотия

    15:31 03.06.2026

  • 6 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Задължително ще врътна трандамията на режисьора ако ме вземе в филма

    15:57 03.06.2026

  • 7 провинциалист

    2 0 Отговор
    Ще видим ли капитана със стюардесата или ще видим капитана с втория пилот?

    Коментиран от #9

    16:04 03.06.2026

  • 8 Що летище?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Терминала":

    Направо да го бяха кръстили "Космодрум"

    16:39 03.06.2026

  • 9 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Ще видим стюардесата с автопилота,а капитана с лоста.После може и да се разменят.

    16:46 03.06.2026