Започнаха снимките на новия български игрален сериал „Летище“. 12-серийната драмеди поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на „Летище“ са Falconwing Studio и Българската национална телевизия.
Под мотото „Когато правилото не помага, остава само правилното“, сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични, и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците.
В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екип.
Снимките вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, свързани със света на авиацията у нас. Премиерата предстои през 2027 г. в ефира на БНТ. „Летище“ е копродукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Терминала
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Коментиран от #8
15:17 03.06.2026
2 Ъхъъъъъъ
15:20 03.06.2026
3 Исторически факти
15:22 03.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:23 03.06.2026
5 Ако имаме късмет
15:31 03.06.2026
6 Елизабет Цветанова
15:57 03.06.2026
7 провинциалист
Коментиран от #9
16:04 03.06.2026
8 Що летище?
До коментар #1 от "Терминала":Направо да го бяха кръстили "Космодрум"
16:39 03.06.2026
9 Сандо
До коментар #7 от "провинциалист":Ще видим стюардесата с автопилота,а капитана с лоста.После може и да се разменят.
16:46 03.06.2026