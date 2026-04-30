Баварско ДНК на две и четири колела

Когато става въпрос за BMW, буквата „M“ отдавна е синоним на адреналин, но този път баварците решиха да изтрият границата между асфалта и пистата по един наистина уникален начин. В рамките на специален проект, реализиран ексклузивно за пазара в Южна Африка, марката обедини мощта на четирите колела с безкомпромисния дух на супербайковете. Резултатът? Лимитираното BMW M2 Coupe RR Edition, което дебютира заедно със своите двуколесни „братовчеди“ – специалните версии на S 1000 RR и M 1000 RR.

Това не е просто маркетингов трик, а колекционерска мечта в свръхкъса серия. От M2 RR Edition ще бъдат произведени едва 10 бройки, като баварците са помислили за всеки тип драйвър: пет от автомобилите ще разполагат с класическа 6-степенна ръчна кутия, а останалите пет ще разчитат на светкавичния 8-степенен автоматик. Визуално купето е решено в мистичния Black Sapphire Metallic, „напоен“ с дръзки червени акценти, които сякаш крещят за внимание. Сниженото с 20 мм окачване M Performance и гигантските джанти (20 инча отпред и 21 отзад) придават на колата стойка, която не оставя място за съмнение относно намеренията ѝ.

Макар под капака да тупти стандартният, но достатъчно мощен 3,0-литров шестак с 480 к.с. (353 kW), усещането в RR Edition е коренно различно. Аеродинамичният пакет е доведен до крайност с нов преден сплитер и впечатляващо задно крило с червена ивица, което се допълва от спойлер на покрива – решение, колкото смело, толкова и функционално. А звукът? Благодарение на изпускателната система Akrapovic, гласът на двигателя е превърнат в истинска механична симфония, която оглася пътя много преди да видите силуета на колата.

Проектът обаче нямаше да е пълен без „двуколесната“ си половина. Супербайковете S 1000 RR и M 1000 RR M2 Edition следват същата естетическа линия – черен лак, карбонови детайли и кървавочервени елементи по джантите и обтекателите. Докато цената на самото M2 все още се пази в тайна (очаква се да бъде обявена при старта на доставките в края на годината), мотоциклетите вече имат своите етикети. По-достъпният S 1000 RR започва от около 21 000 евро, докато върховият M 1000 RR, истинско технологично чудовище с карбонови „крила“, гони сумата от 45 600 евро.

Този проект е любопитно напомняне, че за BMW моторните спортове не са просто статистика, а начин на живот. Изборът на Южна Африка за премиерата не е случаен – там култът към M-дивизията е сред най-силните в света. За десетте щастливци, които ще успеят да се докопат до тези машини, BMW не просто продава превозно средство, а билет за един затворен клуб, където дизайнът и скоростта говорят на един и същ език – без значение от броя на гумите.