Определиха най-красивите коли за изминалата година

По време на ежегодната цереомния по връчването на наградите „Car Design Awards“ бяха отличени най-впечатляващите постижения на годината. Организирани от списание „Auto&Design“, наградите се присъждат от международно жури от автомобилни журналисти, които оценяват кои производители се справят най-добре с прехода на индустрията към електрификация през призмата на естетиката и брандовата идентичност.

Audi Concept C спечели най-голямата награда в категорията „Концептуални автомобили“, което бележи триумфално начало за новия шеф на дизайна на Audi, Масимо Фрашела. Електрическият роудстър беше похвален за минималистичната си, почти архитектурна повърхност, която служи като визуален манифест за всички бъдещи модели на Audi. Като се фокусира върху „чистата“ елегантност вместо агресивната претрупаност, Concept C успешно надмина Genesis Magma GT, който зае второ място въпреки поляризиращите си яркооранжеви акценти, докато Citroën Elo затвори подиума на трето място.

В категорията „Серийни автомобили“ за победител бе обявен новият Renault Twingo E-Tech Electric. Журито отбеляза, че Renault е усвоил изкуството на „носталгията с цел“, преосмисляйки веселото „жабешко око“ на оригинала от 1992 година и пропорциите на монокок за модерен електромобил под 20 000 евро. Второ място зае BMW iX3, отличен за успешното интегриране на новия дизайнерски език „Neue Klasse“ на марката в SUV, готов за пътя.Трето място отиде при Ferrari 849 Testarossa, плъг-ин хибрид с 1036 конски сили, наследник на SF90. Неговата геометрична задна част, вдъхновена от 70-те години, беше посочена като майсторски пример за съчетаване на аеродинамика с почит към историята.

Престижната награда „Brand Design Language“, която оценява цялото портфолио на производителя, а не отделен модел, отиде при Jeep. Журито похвали американската марка за нейната „непоколебима последователност“, по-специално за начина, по който е развила решетката със седем отвора и трапецовидните колесни арки, за да се приспособи към електрическата ера – както се вижда при Wagoneer S и Recon – без да загуби своята здрава, практична същност. Genesis зае второ място за философията си „Атлетична елегантност“, докато BMW и Dacia си поделиха третото място, като и двете бяха признати за смелите и отличителни промени в съответните си пазарни сегменти.