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Новият скандал на Мондиал 2026: рекламите по време на мачовете разгневиха Почетино, Клоп и Дешан

Новият скандал на Мондиал 2026: рекламите по време на мачовете разгневиха Почетино, Клоп и Дешан

14 Юни, 2026 20:57 1 638 2

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Германецът обвини ФИФА, че превръща футбола в фон на рекламен спектакъл

Новият скандал на Мондиал 2026: рекламите по време на мачовете разгневиха Почетино, Клоп и Дешан - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Световното първенство през 2026 година едва започна, но вече е в центъра на сериозен спор. Причината не е съдийско решение или спорен гол, а новите задължителни паузи за хидратация, въведени от ФИФА. Според регламента във всеки мач има по две прекъсвания от по три минути – по едно във всяко полувреме. Официалният мотив е защитата на футболистите от високите температури в САЩ, Мексико и Канада. Критиците обаче смятат, че истинската цел е да се осигури допълнително рекламно време за телевизионните оператори.

Полемиката избухна по време на откриващия двубой между Мексико и Южна Африка. След попадение на Раул Хименес телевизия “Fox” прекъсна излъчването за рекламен блок, обявен като част от паузата за хидратация. Медията дори закъсня с връщането към живото предаване и американските зрители пропуснаха част от случващото се на терена.

Британските медии бързо нарекоха случая „Уотъргейт“ – игра на думи между английската дума за вода и политическия скандал „Уотъргейт“, довел до оставката на американския президент Ричард Никсън.

Докато “Fox” излъчваше реклами по време на прекъсванията, конкурентната испаноезична телевизия “Telemundo” запази картината от стадиона и използва единствено рекламни графики, без да прекъсва живото предаване.

Според анализатора Майкъл Джонсън от “S&P Global” на Мондиал 2026 ще има общо 208 подобни паузи, което означава 624 минути допълнително рекламно време. По негови оценки цената на отделните рекламни слотове може да достигне между 7 и 9 милиона долара.

Недоволството не идва само от феновете. Редица треньори също се обявиха против новото правило. „Подкрепям подобни прекъсвания само при екстремни условия. Ако времето е нормално, те са излишни“, заяви селекционерът на САЩ Маурисио Почетино.

Френският наставник Дидие Дешан също изрази резерви, като подчерта, че подобни спирания нарушават ритъма на играта. Подобна позиция зае и селекционерът на Португалия Роберто Мартинес.

Най-острата критика обаче дойде от Юрген Клоп. Бившият мениджър на Ливърпул обвини футболните ръководители, че поставят търговските интереси над самата игра.

„Футболът е взет за заложник от хора, които седят в климатизирани офиси. Представят тази идея като грижа за играчите, но всъщност тя обслужва спонсорите. Мачът трябва да тече като река, а ние изграждаме язовири, за да минат рекламите. Футболът беше основното събитие, а сега рискува да се превърне във фон на рекламен спектакъл“, заяви Клоп пред германската телевизия “ZDF”.


САЩ
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