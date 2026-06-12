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За операции на НАТО! САЩ планират съкращаване на самолети и военноморски сили в Европа

За операции на НАТО! САЩ планират съкращаване на самолети и военноморски сили в Европа

12 Юни, 2026 10:11 481 9

  • сащ-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Според публикация във в. "Ню Йорк Таймс" подобна стъпка може да ограничи способностите на НАТО за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване

За операции на НАТО! САЩ планират съкращаване на самолети и военноморски сили в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

СAЩ планират значително да намалят броя на самолетите и военноморските сили, предоставяни от тях за операции на НАТО в Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според публикация във в. "Ню Йорк Таймс" подобна стъпка може да ограничи способностите на НАТО за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване.

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100. При това броят на самолетите за морско патрулиране и разузнаване ще бъде съкратен от 26 на 15, а всички осем самолета цистерни за въздушно презареждане, предоставяни досега за европейски мисии, ще бъдат изтеглени.

Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства. Възможно е също една от двете групи стратегически бомбардировачи, предназначени за европейската отбрана, да бъде пренасочена към други региони.

Миналата седмица Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че ще оптимизира приноса си към модела на силите на НАТО, без да дава повече подробности.

Информацията идва на фона на продължаващия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху европейските съюзници да увеличат военните си разходи. Вашингтон нееднократно е обвинявал европейските държави, че разчитат прекомерно на американската защита, като настоява членовете на НАТО да отделят поне 3,5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Тази война на два фронта фалира България.

    Коментиран от #4

    10:12 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    1 1 Отговор
    Тръмп:
    - Меланиоо...!!! Къде си ми за вряла оксижена, твой та ко жа, да ида да те гля няколко тигела на самолетоносача...?!

    10:14 12.06.2026

  • 4 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А кога е било, България да не е фалирала? Кога е било, да не сме били бедни? Кога е било да не е криза?
    Може би, проблемът е, че сме глупави, необразовани и невъзпитани?

    Коментиран от #5

    10:15 12.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Втората световна пак са изпразнили БНБ и дали 60 млрд лв на Хитлер и после банкерите от БНБ са съдени от Народният съд.

    Коментиран от #7

    10:17 12.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    САЩ ще се изтеглят от Европа по обективни причини. Много не вярваха, е този процес вече тече....

    10:36 12.06.2026

  • 7 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Е те дадоха и 300 млрд на съветската армия. Дори Трайчо Костов е разстрелян, защото искал да запази част от парите за българския народ, но Сталин такива волности не е прощавал.

    Коментиран от #8

    10:37 12.06.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Трайчо Костов е разстрелян по съвсем други причини. И правилно!

    Коментиран от #9

    10:39 12.06.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Обесен, а не разстрелян.

    10:40 12.06.2026