Range Rover представи топ модел за богаташи

В най-високите ешелони на пазара на луксозните SUV-ове се появи нов сериозен претендент, след като Range Rover представи ексклузивния SV Ultra. Вместо да разчита на традиционната претрупаност в автомобилния дизайн, британският производител е създал минималистичен автомобил, който отговаря на нуждите на тези, които изискват изключително качество на материалите, за да се бори с утвърдени играчи в топ сегмента.

Една от най-интересните екстри на SV Ultra е иновативната система SV Electrostatic Sound, разработена в сътрудничество с Warwick Acoustics. Дебютираща тук като автомобилна премиера, системата замества традиционните тежки спирални високоговорители с 21 ултратънки, подобни на хартия електростатични преобразуватели, интегрирани в облегалки за глава, облегалките на седалките и тавана. Всеки преобразувател се състои от лека мембрана с дебелина само един милиметър, която реагира до 1000 пъти по-бързо от стандартен конусен високоговорител, намалявайки изкривяването и спестявайки значителна маса и енергия. В допълнение към това, салонът разполага със седалки Body and Soul и сензорен тактилен под, използващи софтуер, оптимизиран с изкуствен интелект, и преобразуватели под пода, за да позволят на пътниците буквално да усетят ритъма на музиката чрез телата и краката си чрез шест различни програми за уелнес.

Интериорът се отклонява от традиционната кожа в полза на усъвършенстваните Ultrafabrics, изработени в елегантна двуцветна комбинация Orchid White и Cinder Grey с фини, изработени с лазер мозаечни шарки. Тези футуристични повърхности са съчетани с фурнир от ратан с отворени пори, лъскави бели керамични бутони и специално изработени Orchid Pearl покрития. Отвън SV Ultra се отличава с ексклузивно лаково покритие Titan Silver, съставено от фини алуминиеви частици, за да се постигне силно отразяващ вид на течен метал. Акцентиран с екстериорни детайли в Satin Platinum и Silver Chrome и оборудван с 23-цолови алуминиеви джанти, автомобилът запазва дискретно, но внушително присъствие, присъщо за марката.

Под изтънчения си екстериор SV Ultra се основава на познатата архитектура на Range Rover, предлагайки разнообразна гама от задвижващи системи, включително plug-in хибрида P550e и мощния P615 V8, като изцяло електрически вариант се очаква да се появи по-късно през тази година.