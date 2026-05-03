Ценовата война в Китай удари силно и BYD

Китайският автомобилен пазар, който доскоро изглеждаше като неизчерпаем източник на растеж, поднесе студена изненада на глобалния лидер BYD. Първото тримесечие на 2026 година се превърна в истинско изпитание за гиганта, след като нетната му печалба се срина с главозамайващите 55.4%, достигайки 4.09 милиарда юана. Това е най-сериозният трус за компанията от пандемичната 2020-а насам, а негативната тенденция при приходите се задържа за трето поредно тримесечие – ясен сигнал, че златната ера на лесните продажби в Китай приключва.

Основният виновник за този обрат е безмилостната ценова война на вътрешния пазар. Макар BYD да изгради своята империя върху достъпността, агресивните отстъпки на конкурентите принудиха компанията да "изяде" собствените си маржове, за да запази позиции. Ситуацията се усложни и от промяната в правителствената политика. След като през последните две години купувачите се ползваха от пълно данъчно освобождаване, новите ограничения в субсидиите за 2026 година доведоха до очакван, но болезнен отлив на клиенти. Резултатът? Продажбите на електрифицирани модели паднаха с близо 50% спрямо рекордния финал на миналата година.

В отговор на тези сътресения, BYD започна мащабна пренастройка на своя бизнес модел. Стратегията "количество на всяка цена" отстъпва място на амбиции в премиум сегмента. По време на изложението в Пекин, което наш екип отрази от мястото на събититето, компанията демонстрира новите си мускули с пълноразмерния електрически SUV Datang (Great Tang). С начална цена от около 34 500 долара и внушителните 30 000 поръчки още в първия ден, моделът е доказателство, че марката търси спасение в по-високия клас, където добавената стойност е по-голяма.

Освен към лукса, погледът на китайския гигант е насочен и далеч отвъд Великата стена. Планът за износ на над 1,5 милиона автомобила през тази година е опит да се компенсира стагнацията у дома чрез завземане на нови територии. За да убеди скептичния западен купувач, BYD залага на технологичен скок – по-бързо зареждане и по-голям пробег, които да превърнат електрическата кола от еко-компромис в технологичен обект на желанието. Едно е сигурно: битката за бъдещето на транспорта вече не се води само с ценови етикети, а с иновации и смелост за промяна.