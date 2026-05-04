Mazda вади CX-40 и подготвя нова вълна от кросоувъри

Японските майстори на дизайна от Mazda изглежда нямат намерение да оставят нито един свободен сантиметър в своята SUV гама. Последните новини от Службата за патенти и търговски марки на САЩ разкриват, че компанията официално е резервирала индекса CX-40. Този ход е ясен сигнал, че в Хирошима подготвят нов играч, който да заеме стратегическата позиция точно между компактния CX-30 и по-мускулестите му събратя CX-5 и CX-50.

Макар каталогът на марката вече да е наситен с впечатляващи машини като флагманите CX-60 и CX-80, новата пазарна ниша изглежда съвсем логична. Ако погледнем назад в историята, числото 4 не е непознато за бранда. Дълги години китайският пазар се радваше на ексклузивната Mazda CX-4 – автомобил със специфичен силует, който съчетаваше практичността на комбито с агресивната стойка на повдигнат хечбек, базиран върху архитектурата на Mazda 3. Вероятно новият CX-40 ще наследи тази философия, предлагайки повече стил и динамика за градските авантюристи.

Интригата обаче не спира дотук. Заедно със CX-40, в документите на патентното ведомство се появи и обозначението CX-10. Следвайки номенклатурната логика на японците, това вероятно ще бъде най-минималистичният кросоувър, излизал някога от заводите на марката. В архивите на Mazda отлежава и името CX-20, регистрирано още преди няколко години, което подсказва за мащабна офанзива в сегмента на компактните превозни средства.

Големият въпрос е как ще изглеждат тези нови попълнения. Автомобилните ентусиасти вече правят паралели с концептуалния Mazda Vision X Compact, който събра погледите на изложението в Япония в края на 2025 година. Не е тайна, че компанията налива солидни инвестиции в производствените си мощности в Тайланд, насочвайки се към сглобяването на модерни хибридни системи. Именно там може да се зароди новото поколение „градски хищници“ с индекси CX-10 и CX-20.

На фона на тези амбициозни планове, досегашният любимец CX-5 вече започва да усеща тежестта на времето. Въпреки че все още е актуален, моделът постепенно навлиза в залеза на жизнения си цикъл. Това означава само едно: в следващите няколко години ни очаква пълна трансформация на гамата, в която новите патентовани имена ще изиграят главната роля. Когато става въпрос за Mazda, можем да сме сигурни, че дизайнът ще е истински вдъхновяващ, а шофирането – удоволствие.