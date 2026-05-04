Гюров: Спасихме 400 млн. евро по ПВУ, а можехме да получим безвъзвратно „не“ от Брюксел

България е успяла да избегне окончателната загуба на 400 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров.
Той подчерта, че средствата са били застрашени заради липсата на реални реформи в борбата с корупцията.
По думите на Гюров служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние, отколкото я е заварило в края на февруари.
Той изтъкна, че през последните месеци кабинетът е спечелил за страната два жизненоважни ресурса – време и пари.
„Когато поехме управлението, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишният парламент и правителство дори не се опитваха да догонят“, посочи премиерът.
Той обясни, че пред екипа му са стояли две основни задачи - подаването на искане за четвърто плащане в размер на 900 милиона евро и спасяването на други 400 милиона евро по второто и третото плащане.
Тези средства са били блокирани заради „политическата неохота“ на предходните управляващи да предприемат стъпки за независимо разследване на корупцията и на главния прокурор, заяви Гюров. Той уточни, че критичната дата е била именно днешният 4 май.
„Днес можехме да получим окончателно и безвъзвратно „не“ от Брюксел за тези пари. Не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени“, каза той.
Успехът е дошъл след „денонощни преговори“ с Европейската комисия, водени от вицепремиера Мария Недина, благодарение на които крайният срок е бил променен.
Андрей Гюров определи това като рядко явление – „време, което не беше изгубено, а върнато“.
Служебният премиер обаче предупреди, че получената отсрочка е с ясно поставени задачи към следващото правителство. От новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто „нова табела на нова сграда“.
„Необходимо е независимо разследване на главния прокурор – не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, заяви Андрей Гюров, подчертавайки, че оттук нататък съдбата на спасените средства зависи от волята за реални реформи.
„Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, заключи той.
Нали ви е ясно, че пари по ПВУ ще получим само ако Премиер е някой европеец, като Гюров, а не кремълска подлога като кРадев .
Както и никога нямаше да влезем в Шенген или Еврозоната ако на власт бяха носителя на орден Ломоносов за ръсоблиз - Бойко Борисов или ковчежника на руската мафия и ДС внук - Делян Пеевски.
8 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #1 от "И подписахте":Със споразумението с Украйна имаме само ползи. Не даваме абсолютно нищо, а получаваме достъп до най съвременните и доказали се оръжейни системи.
Робия е Боташ, БеляНЕ, Турски поток, новите реактори от САЩ, руско мафиотските кланове овладели енергетика, строителство.
9 провинциалист
До коментар #5 от "Реалност":Откъдето и да го погледнеш, Гюров прилича точно на онези европейци в повече, които обогатяват генофонда на западната част на континента последните 5-6 петилетки. А кремълското в Радев е точно колкото да клъвнат повече гласоподаватели на изборите.
10 България получи от ЕС
До коментар #6 от "си пън":120 млн.евро за бежанците от Украйна а даде за тях 20 млн.евро. България е на плюс 100 млн.евро. Друг е въпроса че са откраднати от управляващата клика от ГЕРБ и патериците им. Нито евро страната не е ощетена от тези бежанци ,нито евро от Държавния бюджет ,тоест никой гражданин не е ощетен. А военната ни индустрия е на плюс с милиарди и работещите във военните ни заводи.
11 тиквата: браво на момчето
тогава да пускаме нови общ поръчки
12 Ддд
Защото ПВУ беше направено некадърно от ПП-ДБ, и направиха с мъка едно плащане по ПВУ, а последващите 2,3 и 4 плащания ПП-ДБ въобще не започна. И това всичко се направи през 2025, а ПП-ДБ правеха всичко възможно да не се изпълняват точките, за да не получаваме плащания.
13 Ддд
До коментар #5 от "Реалност":Ама той се хвали че е отложил затваряне на точката, а не че е решил проблема, и ще вземем тези пари. Вие четете ли въобще какво с е хвали този?
18 Глупости
До коментар #8 от "Клета невежа копейка 🤪":Пълни глупости на квадратни търкалета!
България НЕ ПОЛУЧАВА НИКАКЪВ ДОСТЪП.
Не че укрите имат какво да предложат изобщо - изстрелват разработени и произведени в ЕС дронове -
докарани в Укрия за сглобяване ...
А приказките за великата укрофашистка армия си ги четете за заспиване на вашите деца ...
