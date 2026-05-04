Гюров: Спасихме 400 млн. евро по ПВУ, а можехме да получим безвъзвратно „не“ от Брюксел

4 Май, 2026 11:42 674 19

  • андрей гюров-
  • пву-
  • брюксел

Парите бяха блокирани заради политическа неохота за борба с корупцията, заяви служебният премиер

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е успяла да избегне окончателната загуба на 400 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров.

Той подчерта, че средствата са били застрашени заради липсата на реални реформи в борбата с корупцията.

По думите на Гюров служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние, отколкото я е заварило в края на февруари.

Той изтъкна, че през последните месеци кабинетът е спечелил за страната два жизненоважни ресурса – време и пари.

„Когато поехме управлението, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишният парламент и правителство дори не се опитваха да догонят“, посочи премиерът.

Той обясни, че пред екипа му са стояли две основни задачи - подаването на искане за четвърто плащане в размер на 900 милиона евро и спасяването на други 400 милиона евро по второто и третото плащане.

Тези средства са били блокирани заради „политическата неохота“ на предходните управляващи да предприемат стъпки за независимо разследване на корупцията и на главния прокурор, заяви Гюров. Той уточни, че критичната дата е била именно днешният 4 май.

„Днес можехме да получим окончателно и безвъзвратно „не“ от Брюксел за тези пари. Не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени“, каза той.

Успехът е дошъл след „денонощни преговори“ с Европейската комисия, водени от вицепремиера Мария Недина, благодарение на които крайният срок е бил променен.

Андрей Гюров определи това като рядко явление – „време, което не беше изгубено, а върнато“.

Служебният премиер обаче предупреди, че получената отсрочка е с ясно поставени задачи към следващото правителство. От новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто „нова табела на нова сграда“.

„Необходимо е независимо разследване на главния прокурор – не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, заяви Андрей Гюров, подчертавайки, че оттук нататък съдбата на спасените средства зависи от волята за реални реформи.

„Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, заключи той.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И подписахте

    15 2 Отговор
    10 г робия за иср айна

    Коментиран от #8

    11:43 04.05.2026

  • 2 браво

    4 11 Отговор
    Поздравления за Гюров !!

    11:44 04.05.2026

  • 3 честен ционист

    5 7 Отговор
    Каква е връзката между ПВУ за Ковида и корупцията? Аз виждам само една допирателна.

    11:45 04.05.2026

  • 4 Пази се

    5 0 Отговор
    От подаръци.

    11:45 04.05.2026

  • 5 Реалност

    1 10 Отговор
    Сега стана ли ви ясно защо йтова тупа топката с мандата и защо още не го дава на Мунчо кРадев ?
    Нали ви е ясно, че пари по ПВУ ще получим само ако Премиер е някой европеец, като Гюров, а не кремълска подлога като кРадев .
    Както и никога нямаше да влезем в Шенген или Еврозоната ако на власт бяха носителя на орден Ломоносов за ръсоблиз - Бойко Борисов или ковчежника на руската мафия и ДС внук - Делян Пеевски.

    Коментиран от #9, #13

    11:46 04.05.2026

  • 6 си пън

    9 2 Отговор
    гюро,а милионите дет хариза на осрайна и подкрепи 90млрд.,нищо не си спасил

    Коментиран от #10

    11:49 04.05.2026

  • 7 Оказа се че ВМРО имат 4 депутата от

    4 0 Отговор
    Квотата на Радев. ВМРО които бяха в коалиция с ГЕРБ а шкембето беше вицепремиер на тиквун. Двама от депутатите от ВМРО имат по 30 хиляди преференции...Затова Радостин Василев лидера на МЕЧ заяви по БТВ че Радев е купил 300 хиляди гласа спонсорирани от олигарсите му. Каракачанов се включил с коментар под публикацията на Радостин Василев че няма нищо странно в това защото ВМРО имали силни структури и е нормално да гласуват с преференции за своите кандидати. Те ВМРО ако бяха със силни структури нямаше да имат 0.9% на по предишните избори когато след това се отказаха да участват. Прав е Бареков че разлика между ВМРО и ИТН няма,и двете клики подлоги на свинята и тиквата ,само че кayнa мунчо вкара пак ВМРО в парламента и шайката им а изрита ИТН

    11:49 04.05.2026

  • 8 Клета невежа копейка 🤪

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "И подписахте":

    Със споразумението с Украйна имаме само ползи. Не даваме абсолютно нищо, а получаваме достъп до най съвременните и доказали се оръжейни системи.
    Робия е Боташ, БеляНЕ, Турски поток, новите реактори от САЩ, руско мафиотските кланове овладели енергетика, строителство.

    Коментиран от #18

    11:50 04.05.2026

  • 9 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Реалност":

    Откъдето и да го погледнеш, Гюров прилича точно на онези европейци в повече, които обогатяват генофонда на западната част на континента последните 5-6 петилетки. А кремълското в Радев е точно колкото да клъвнат повече гласоподаватели на изборите.

    11:52 04.05.2026

  • 10 България получи от ЕС

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    120 млн.евро за бежанците от Украйна а даде за тях 20 млн.евро. България е на плюс 100 млн.евро. Друг е въпроса че са откраднати от управляващата клика от ГЕРБ и патериците им. Нито евро страната не е ощетена от тези бежанци ,нито евро от Държавния бюджет ,тоест никой гражданин не е ощетен. А военната ни индустрия е на плюс с милиарди и работещите във военните ни заводи.

    11:53 04.05.2026

  • 11 тиквата: браво на момчето

    5 0 Отговор
    Спасихте 400 млн. евро
    тогава да пускаме нови общ поръчки

    11:53 04.05.2026

  • 12 Ддд

    2 2 Отговор
    Да правиш пресконференция за да се похвалиш, че си отложил края на едни плащания, по ПВУ, е добре да кажеш и защо трябва да отлагаме крайния срок.
    Защото ПВУ беше направено некадърно от ПП-ДБ, и направиха с мъка едно плащане по ПВУ, а последващите 2,3 и 4 плащания ПП-ДБ въобще не започна. И това всичко се направи през 2025, а ПП-ДБ правеха всичко възможно да не се изпълняват точките, за да не получаваме плащания.

    11:54 04.05.2026

  • 13 Ддд

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалност":

    Ама той се хвали че е отложил затваряне на точката, а не че е решил проблема, и ще вземем тези пари. Вие четете ли въобще какво с е хвали този?

    11:56 04.05.2026

  • 14 Веднага

    1 0 Отговор
    средствата от ПВУ-то в НОИ !

    11:59 04.05.2026

  • 15 безпартиен

    2 0 Отговор
    Че ги спасихте е добре.А колко от тях потънаха в знайни джобове? Дали някой от политиците си прави семейния бюджет с дефицит всяка година???И когато се взимат заеми не се мисли кой ще плаща и с какво!

    12:10 04.05.2026

  • 16 На Дедо

    1 1 Отговор
    Наглец си ти Гюро!!! Наглец.

    12:13 04.05.2026

  • 17 Голям праз

    1 0 Отговор
    Занас двойно поскъпване, а за него милиони. Аман от алчни твари!

    12:21 04.05.2026

  • 18 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Пълни глупости на квадратни търкалета!

    България НЕ ПОЛУЧАВА НИКАКЪВ ДОСТЪП.

    Не че укрите имат какво да предложат изобщо - изстрелват разработени и произведени в ЕС дронове -
    докарани в Укрия за сглобяване ...
    А приказките за великата укрофашистка армия си ги четете за заспиване на вашите деца ...

    12:25 04.05.2026

  • 19 Егати и “печалбата” и то на каква цена?!

    0 0 Отговор
    Служебното правителство на Гюров подписа договор с ЕС за 180 000 ветрогенератора (еолиени) по ПВУ (план за възстановяване от КОВИД кризата) които ще трябва да бъдат инсталирани във 10 области в България!!

    12:28 04.05.2026

