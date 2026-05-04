Гюров: Спасихме 400 млн. евро по ПВУ, а можехме да получим безвъзвратно „не“ от Брюксел

България е успяла да избегне окончателната загуба на 400 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това обяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров.

Той подчерта, че средствата са били застрашени заради липсата на реални реформи в борбата с корупцията.

По думите на Гюров служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние, отколкото я е заварило в края на февруари.

Той изтъкна, че през последните месеци кабинетът е спечелил за страната два жизненоважни ресурса – време и пари.

„Когато поехме управлението, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишният парламент и правителство дори не се опитваха да догонят“, посочи премиерът.

Той обясни, че пред екипа му са стояли две основни задачи - подаването на искане за четвърто плащане в размер на 900 милиона евро и спасяването на други 400 милиона евро по второто и третото плащане.

Тези средства са били блокирани заради „политическата неохота“ на предходните управляващи да предприемат стъпки за независимо разследване на корупцията и на главния прокурор, заяви Гюров. Той уточни, че критичната дата е била именно днешният 4 май.

„Днес можехме да получим окончателно и безвъзвратно „не“ от Брюксел за тези пари. Не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени“, каза той.

Успехът е дошъл след „денонощни преговори“ с Европейската комисия, водени от вицепремиера Мария Недина, благодарение на които крайният срок е бил променен.

Андрей Гюров определи това като рядко явление – „време, което не беше изгубено, а върнато“.

Служебният премиер обаче предупреди, че получената отсрочка е с ясно поставени задачи към следващото правителство. От новите управляващи се очаква да създадат истинска и независима антикорупционна комисия, а не просто „нова табела на нова сграда“.

„Необходимо е независимо разследване на главния прокурор – не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, заяви Андрей Гюров, подчертавайки, че оттук нататък съдбата на спасените средства зависи от волята за реални реформи.

„Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, заключи той.