Здравният министър: Подготвяме пакет от 70 мерки за следващото управление

4 Май, 2026 11:51 475 9

Сред тях Михаил Околийски открои стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета в четвъртък

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването. Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски в студиото на „Твоят ден“.

„Имаме около 70 такива неща, които оставяме - т.нар. нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред“, обясни министърът. Сред тях той открои стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета в четвъртък.

Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и общественото здраве. Сред тях е национална програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема.

Особено внимание Околийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му целта е да определят прозрачни надценки, да се дигитализира целия процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого го купува и защо го купува.

Министърът даде конкретен пример за установени сериозни ценови разлики между лечебни заведения с „фрапантни разлики“, резултат от липса на контрол и прозрачност: „Това е една черна дупка до този момент, в която нямаше никаква прозрачност, никаква предвидимост на тези разходи“.

По думите му анализът е извършен върху данни от няколко държавни болници, като са установени сериозни несъответствия: „Ние анализирахме данните от 7 държавни болници и сравнихме тези документи с оригиналните фактури - там се виждат фрапиращи разлики. Самите фармацевтични компании се свързаха с нас, защото бяха скандализирани от цените, на които се продава техният медикамент в България“, обясни Околийски.

Околийски съобщи още, че сигналите за нередности вече са подадени към контролните органи - АДФИ и прокуратурата.

По отношение на липсата на регулация в психотерапевтичната практика Околийски беше категоричен, че има огромна потребност от такава. Той предупреди, че именно тази липса е позволила навлизането на нерегулирани практики: „Всякакви самозвани психотерапевти, психолози и прочие са предоставяли услуги“, посочи той.

Министърът обясни, че въпросът за биомаркерите вече е бил предмет на договаряне и продължава да бъде спорен между институциите и съсловните организации, като допълни, че цените варират значително: „Могат да струват 500, но и да стигнат до 3500.“

Околийски постави и по-широкия финансов контекст на здравната система, включително темата за доплащането и здравната вноска. „Със сигурност сме със една от най-ниските здравни вноски в Европа“, каза той, но подчерта, че въпреки това очакването е за качествена услуга: „Хората трябва да получават ефективно здравеопазване с възможности, които да се надграждат“, добави той.

Той цитира и данни за тежестта на доплащането, което е около 40%. По думите му системата изисква реформа не само във финансирането, но и в контрола върху качеството.

В тази връзка министърът подчерта необходимостта от акредитация и реорганизация на болничната система. „Трябва да има въвеждане на акредитация, контролни механизми, включително национална здравна карта, която да определя броя на лечебните заведения“, заяви той. Според него оптимизацията е неизбежна: „Категорично - болниците са твърде много, а използваемостта е около 47%“.

Околийски коментира и състоянието на общинските болници, включително финансовите им затруднения, като обясни, че е имало случаи, в които медицински специалисти не са получавали заплати от октомври.

Според него ключов елемент е въвеждането на контрол върху практикуващите специалисти. „Става дума за възможност за оценка на качеството, на това какво всъщност правиш, на контрол, който да бъде упражняван“, заяви министърът. Той допълни, че контролът вероятно ще бъде споделен между институции - РЗИ, Министерството на здравеопазването и гилдиите.

Околийски изрази съжаление, че въпреки усилията, системно здравно образование в училищата все още липсва: „Не може да се казва, че здравното образование го има, защото го няма“. По думите му това води до засилени проблеми сред младите - от тютюнопушене и агресия до автоагресия и психични затруднения. Той настоя за въвеждане на координирана политика между институциите за превенция на рисковото поведение.

Министърът заяви готовност да съдейства и на следващия екип в Министерството на здравеопазването. „Аз и целият ми екип сме готови да дадем експертното си знание и да подпомогнем реализацията“, каза той, като допълни, че бъдещите реформи изискват политическа воля и приемственост.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕТ "Здраве"

    5 3 Отговор
    Къде остана безплатното здравеопазване, гарантирано от Конституцията на Република България?

    Коментиран от #9

    11:55 04.05.2026

  • 3 ЕТ "Здраве"

    2 1 Отговор
    -Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон (чл. 52, ал. 1).
    -Безплатно лечение за лицата с ниски доходи и лицата, нуждаещи се от специална грижа, е конституционно гарантирано.

    11:59 04.05.2026

  • 4 Видяхме ви мерките

    1 0 Отговор
    Цяла зима епидемии от грипове и плевмонии и скъпите лекарства в Европа.

    12:00 04.05.2026

  • 5 безпартиен

    0 0 Отговор
    Решението е КОЙТО ПЛАЩА-ТОЙ ПОЛЗВА!Това значи ДА СЕ ПРЕМИНЕ ОТ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ КЪМ ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ! Сега РЕАЛНО плащат здравни осигуровки СА И РАБОТЕЩИТЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР,т.е около 1.2 милиона души! Същото се отнася и за данъците! Всички останали 2.1 милиона пенсионери, около 700 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни разчитат за издръжка от този 1.2 милиона!!! Как виждате бъдещето в държавата без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност? Решение има но е свързано с непопулярни мерки - съкращаване на бюджетните щатове с поне 30/100, помощи за безработица САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд по почистване, озеленяване и поддръжка на населените места поне 21 дни месечно! Спиране на т.нар."детски" за срока на обучение след 3 неизвинени отсъствия в училище!

    12:04 04.05.2026

  • 6 Хаха

    0 0 Отговор
    Здравният министър: Подготвяме пакет от 70 мерки за следващото управление

    И кви са те
    Предишния здравен министър каза че българските деца не били приоритет на правителството 🤣

    12:09 04.05.2026

  • 7 ккк

    1 0 Отговор
    няма нужда да подготвяш они и сами ще си подготвят ама като касичката е на минус файда от подготовката ви няма

    12:14 04.05.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    дано скоро се вдигне здравната осигуровка че да има пари в болниците

    поне едно 100 евро на месец трябва да се плаща от всеки българин за здравни осигуровки и задълително застраховка както при колите на годишна база

    12:20 04.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

