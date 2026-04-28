Огромният кросоувър Volkswagen ID.Era 9X е на цената на Golf

28 Април, 2026 15:00

Фрапираща разлика в пазарните стратегии на VW

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Както вече ви информирахме, автомобилното изложение в Пекин започва да пренаписва правилата в индустрията, като това, тази година най-ясно се вижда с големите луксозни кросоувъри. VW се опитва да не изостава от китайците, но към момента това не му се отдава напълно. В света на големите семейни кросоувъри конкуренцията вече не се измерва само в проходимост и конски сили, но и в способността на производителите да се адаптират към бързо променящите се пазари. Най-новият пример за това е Volkswagen ID.Era 9X – внушителен 5.2-метров технологичен флагман, който германският гигант представи съвместно с китайците от SAIC. Макар моделът да е насочен към Изтока, характеристиките му карат европейския потребител да се замисли за посоката, в която се развива индустрията.

Идеята на ID.Era 9X е този автомобил да е истински колос, който съчетава комфорта на лимузина с проходимостта на SUV. Интериорът е проектиран като мобилен офис или развлекателен център – с огромни екрани (общо три на предния панел и един за пасажерите отзад) и шест луксозни места, предлагащи масаж и вентилация. Под капака работи сложна plug-in хибридна система (EREV) с мощност до 510 к.с., която позволява на тази „крепост“ да измине над 1600 км с едно зареждане – цифра, която звучи почти невероятно за европейските стандарти.

Голямата тема за дискусия обаче остава ценообразуването. В Китай този луксозен модел стартира на цени между 39 600 и 46 000 евро (преизчислено от юани). За тези суми в Европа и респективно у нас, за тези пари едва можете да се сдобиете с базов модел от среден клас, което подчертава огромната разлика в пазарната стратегия на Volkswagen.

Данните са категорични: според актуалните ценови листи, един бюджетен Volkswagen ID.3 в Китай се предлага за около 14 000 – 16 000 евро, докато в Германия началната му цена е двойно по-висока – около 33 300 евро, а у нас тя започва от 37 965 евро. Тази „асиметрия“, както я наричат анализаторите, се дължи на по-ниските производствени разходи и жестоката конкуренция в Азия. За нас, потребителите на Стария континент, остава надеждата, че тези оптимизирани производствени процеси рано или късно ще доведат до по-достъпни цени и в нашите шоуруми, вместо да гледаме подобни технологични бижута само от дистанция.

В крайна сметка, ID.Era 9X е доказателство, че Volkswagen може да бъде иновативен и конкурентен. Предизвикателството пред марката сега е как да пренесе тази „китайска рецепта“ за успех и в Европа, без да прави компромис с качеството, което очакваме от немското инженерство.

Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    6 3 Отговор
    Европейците отдавна не са богати като преди, а и ще стават все по-бедни, след като от глупост и алчност предадоха технологиите си на Китай. Сега вече освен, че няма ресурсите, Европа няма и технологичното предимство. Само с културно наследство и принудена толерантност нищо добро не може да се случи... В най-добрия случай ще се превърне в културно-исторически туристически комплекс. В най-лошия ще последва съдбата на Римската империя под напора на варварите...

    15:30 28.04.2026

  • 2 мисля си

    3 0 Отговор
    че никога повече няма да ползвам кола на обирджиите ваг

    15:35 28.04.2026

  • 3 гост

    0 0 Отговор
    Почти всички цехове на леапмотор са "тъмни" - там има само роботи и не е нужно осветление. Това работи 24/7/365, всички екстри са стандарт, т.е. опростено сглобяване и логистика с практически нулево управление - колкото коли искаш да произведеш, толкова бройки от дадена част ти трябва. Тука при нашите премиуми има цели отдели които измислят имена, пресказват продажби, дефинират сегменти, правят стратегии и.т.н.

    15:54 28.04.2026