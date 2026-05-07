Загубени в превода или как новите „да̀чии“ ви позволяват да правите всичко

Ако наскоро сте се качили в новата си Dacia и сте останали с впечатлението, че колата ви дава „зелена светлина“ за всичко, не бързайте да обвинявате слънцето. Оказва се, че според софтуера на румънската марка месец май всъщност е… „May“. В социалните медии вече се появиха десетки снимки, показващи как календарът в мултимедийната система е претърпял неочаквана лингвистична метаморфоза, превръщайки пролетния месец във въпросително местоимение или модален глагол.

Проблемът вероятно произтича от използването на автоматичен превод на системните файлове от английски на български. На английски думата „May“ е омоним – тя се отнася както за петия месец от годината, така и за модалния глагол, изразяващ възможност или разрешение. Явно алгоритъмът е избрал грешното значение, превръщайки календарния месец в глагола „can“. Такива грешки не са безпрецедентни в индустрията, особено когато се бърза с пускането на нови актуализации за конкретни пазари, използващи кирилицата.

Важно е да се отбележи, че това несъответствие е чисто визуално и по никакъв начин не засяга работата на навигационните, мултимедийните или системите за подпомагане на безопасността. В автомобилните групи вече циркулират шеги по темата, като някои шофьори се чудят дали „Може“ е просто нов индикатор за състоянието на колата. Очаква се румънската марка да коригира тази езикова грешка в следващо софтуерно обновление. Колкото и да са полезни и напреднали, все пак изкуственият интелект и автоматичните преводи, все още не могат напълно да заменят човешкото око, когато става въпрос за тънкостите на езика.