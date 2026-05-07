Загубени в превода или как новите „да̀чии“ ви позволяват да правите всичко

7 Май, 2026 18:08 1 391 5

Малка грешка предизвика реакции в социалните мрежи

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако наскоро сте се качили в новата си Dacia и сте останали с впечатлението, че колата ви дава „зелена светлина“ за всичко, не бързайте да обвинявате слънцето. Оказва се, че според софтуера на румънската марка месец май всъщност е… „May“. В социалните медии вече се появиха десетки снимки, показващи как календарът в мултимедийната система е претърпял неочаквана лингвистична метаморфоза, превръщайки пролетния месец във въпросително местоимение или модален глагол.

Снимка: Facebook

Проблемът вероятно произтича от използването на автоматичен превод на системните файлове от английски на български. На английски думата „May“ е омоним – тя се отнася както за петия месец от годината, така и за модалния глагол, изразяващ възможност или разрешение. Явно алгоритъмът е избрал грешното значение, превръщайки календарния месец в глагола „can“. Такива грешки не са безпрецедентни в индустрията, особено когато се бърза с пускането на нови актуализации за конкретни пазари, използващи кирилицата.

Важно е да се отбележи, че това несъответствие е чисто визуално и по никакъв начин не засяга работата на навигационните, мултимедийните или системите за подпомагане на безопасността. В автомобилните групи вече циркулират шеги по темата, като някои шофьори се чудят дали „Може“ е просто нов индикатор за състоянието на колата. Очаква се румънската марка да коригира тази езикова грешка в следващо софтуерно обновление. Колкото и да са полезни и напреднали, все пак изкуственият интелект и автоматичните преводи, все още не могат напълно да заменят човешкото око, когато става въпрос за тънкостите на езика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Боби

    Отговор
    "ДачиЙ" - ама много грамотно, браво!!!

    18:25 07.05.2026

  • 2 1111

    Отговор
    Аве, да ви питам как бихте го изговорили това „дачиѝ“ с ударение на последното "и"? Брееей, аман от напълно завършени неграмотници!

    18:25 07.05.2026

  • 3 @@@

    Отговор
    До 1 и 2, не бе става дума за Римския легионер Дачий, който е с румънски корени

    18:56 07.05.2026

  • 4 Се таа

    Отговор
    Все тая!

    19:10 07.05.2026

  • 5 Васил

    Отговор
    Дачията я набедиха че била премиум автомобил от когааааааааааа???

    19:17 07.05.2026