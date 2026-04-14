Lancia се завърна към славното си минало след победа с Ypsilon HF и българска следа

14 Април, 2026 19:34 638 4

Николай Грязин и Константин Александров завършиха на трето място

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lancia се завърна на най-високото стъпало на подиума в Световния рали шампионат за първи път от повече от три десетилетия. Италианската марка празнува доминиращо представяне в Рали Хърватия, където отборът на Lancia Corse HF доказа, че легендарната емблема „HF“ все още носи ДНК-то на шампиона. Въпреки че тази победа бе постигната в категорията WRC2, а не в Rally1, постижението бележи първата официална победа на Lancia, одобрена от WRC, откакто марката напусна спорта през 1992 година.

Печелившият Ypsilon, пилотиран от френския дует Йохан Росел и Арно Дюнан, се оказа най-добрият в състезанието, като спечели шест етапа през уикенда. Доминацията на отбора беше допълнително подчертана от втория автомобил на Lancia, управляван от Николай Грязин и Константин Александров, които спечелиха седем етапа и завършиха състезанието на трето място. Общо автомобилите с емблемата на Lancia спечелиха първите места в 13 от 20-те етапа по време на ралито – постижение, което изстреля Lancia Corse HF на върха в класирането на отборите във WRC2 с 84 точки.

Техническата основа на това възраждане е специализирана състезателна версия на Ypsilon от последно поколение. За да отговаря на правилата на WRC2, автомобилът използва 1,6-литров четирицилиндров турбо двигател, съчетан с усъвършенствана система за задвижване на четирите колела и петстепенна секвенциална трансмисия. Тази победа служи като силно потвърждение на по-широкото презапускане на марката Lancia, превръщайки Ypsilon от нишов италиански градски автомобил в надеждна машина с високи постижения, способна да допринесе към рекордния брой от 10 световни титли на Lancia при производителите.

Тази историческа победа в Хърватия ефективно сигнализира края на „незначителността“ на Lancia на световната сцена, доказвайки, че амбициозният 10-годишен план на марката е стартирал успешно на черните пътища и асфалтовите етапи в Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бай той Толстой

    1 2 Отговор
    Това е Пежо бе

    Коментиран от #3

    19:46 14.04.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 3 Отговор
    Италианска марка, ама всичко по нея е китайско...

    19:54 14.04.2026

  • 3 WRC шафьор

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай той Толстой":

    В тази машина, няма и един болт от Пежо!

    19:59 14.04.2026

  • 4 Буха ха

    0 0 Отговор
    Презапускане? Кво е това бе?

    20:21 14.04.2026