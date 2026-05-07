Кристиан фон Кьонигсег лично остави автограф върху българското Jesko (ВИДЕО)

Преди време ви разказахме за първото Jesko, което се появи с българска регистрация по пътищата ни и докато много подобни екземпляри стоят в гаражи с контролирана температура, лилавият хиперкар всъщност се кара изключително често. Колата, която е част от престижната колекция „Совух“ отново влезе в полезрението ни, след като собствениците ѝ публикуваха кратък, но интересен видеоклип с участието на не кой да е, а самият Кристиан фон Кьонигсег.

По време на специално събитие, през изминалите седмици, основателят и собственик на Koenigsegg лично остави автографът си под предния капак на струващият няколко милиона евро хиперкар, като потенциално вдигна допълнително цената му. Подобна практика е честа в света на хиперколите, където хората като Кристиан фон Кьонигсег, освен ръководна част от компанията, са и автомобилни ентусиасти по душа.

Що се отнася до колата, вече сме ви разказвали, че тя е в изпълнение Attack, а под капакът ѝ работи 5.0-литров V8, който при използване на E85 достига 1600 конски сили, опция с която конкретният автомобил разполага. При използването на стандартен бензин, колата разполага със „скромните“ 1200 конски сили.