Новини
Авто »
Кристиан фон Кьонигсег лично остави автограф върху българското Jesko (ВИДЕО)

Кристиан фон Кьонигсег лично остави автограф върху българското Jesko (ВИДЕО)

7 Май, 2026 11:23 1 275 4

  • koenigsegg-
  • jesko-
  • българия-
  • absolut

Колата от колекцията "Совух" бе разписана от създателя на компанията

Кристиан фон Кьонигсег лично остави автограф върху българското Jesko (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди време ви разказахме за първото Jesko, което се появи с българска регистрация по пътищата ни и докато много подобни екземпляри стоят в гаражи с контролирана температура, лилавият хиперкар всъщност се кара изключително често. Колата, която е част от престижната колекция „Совух“ отново влезе в полезрението ни, след като собствениците ѝ публикуваха кратък, но интересен видеоклип с участието на не кой да е, а самият Кристиан фон Кьонигсег.

По време на специално събитие, през изминалите седмици, основателят и собственик на Koenigsegg лично остави автографът си под предния капак на струващият няколко милиона евро хиперкар, като потенциално вдигна допълнително цената му. Подобна практика е честа в света на хиперколите, където хората като Кристиан фон Кьонигсег, освен ръководна част от компанията, са и автомобилни ентусиасти по душа.

Що се отнася до колата, вече сме ви разказвали, че тя е в изпълнение Attack, а под капакът ѝ работи 5.0-литров V8, който при използване на E85 достига 1600 конски сили, опция с която конкретният автомобил разполага. При използването на стандартен бензин, колата разполага със „скромните“ 1200 конски сили.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шампиона

    3 2 Отговор
    Тая кола какъв боклук е... Това е да го купиш и да го сложиш в хола да виси като полилей отгоре.. Андрю Тейт каза, че само беше чувал колко са чупливи докато не си купи 2 такива и не разбра от първо лице, даже едната му я правиха тука в М-кар София..

    Коментиран от #3

    11:33 07.05.2026

  • 2 Ъъъъъ

    2 1 Отговор
    Нищо не разбрах.Както и да е, и аз така се подписвам на глобите и те си вдигат цената.

    11:38 07.05.2026

  • 3 Совух

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "шампиона":

    Прав си доста руско звучи.Джеско моско, Совух мовух та за това се чупи.Какво нещо е името като първо трябва да се започне от него.Друго си звучи Ламборгини Авентадор или нещо подобно.А бе суджук да има😂

    11:58 07.05.2026

  • 4 WRC шафьор

    2 0 Отговор
    Статия, която те подсеща, че трябва да го преместиш.

    12:08 07.05.2026