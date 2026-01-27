Lancia го закъса още повече в Европа

Много провъзгласяваното възраждане на Lancia изглежда забавя скоростта си, тъй като марката се бори да намери нови клиенти след 13-годишно прекъсване от значимо обновяване на продуктите. Въпреки фанфарите около дебюта на четвъртото поколение Ypsilon в началото на 2024 година, прочутата италианска марка отбеляза срив в продажбите си в Европа с шокиращите 64% през 2025 година. Според най-новите данни за цялата година от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) и Dataforce, Lancia е успяла да регистрира едва 11 719 автомобила през миналата година. Тази низходяща тенденция е особено болезнена в сравнение с резултатите на марката през 2016 година, когато тя е продала над 67 000 автомобила, оперирайки като марка с един модел, предлагана само в Италия. Усилията да се възстанови присъствието на марката на големи пазари като Франция, Германия и Испания досега не са дали резултат.

Трудната битка на Ypsilon се усложнява от препълнения шоурум, където той се сблъсква с агресивен приятелски огън от страна на своите събратя от Stellantis, Peugeot 208 и Opel Corsa. Позиционирайки новия супермини в по-високия ценови диапазон, Lancia се бори да убеди купувачите да го предпочетат, особено след като предишното поколение Ypsilon – вечен фаворит в Италия – оставя празнина, която новият, по-скъп модел не успява да запълни. Въпреки това, продуктовата офанзива не е приключила. За моделната 2026 година всички погледи са насочени към предстоящото възраждане на Gamma. Този средноразмерен флагман има за задача да върне така необходимия обем и престиж в гамата, като служи за мост към евентуалното завръщане на Delta по-късно през това десетилетие.

Натискът от корпоративната централа в Амстердам достига връхната си точка, тъй като главният изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоса започва безмилостен одит на портфолиото от 14 марки на групата. Докато предишното ръководство обещаваше десетгодишен период, през който всяка марка да докаже своята стойност, настоящото представяне на пазара поставя под лупа дългосрочната жизнеспособност на Lancia.