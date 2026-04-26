Шефът на Stellantis назова четирите марки, които са най-важни за компанията

Stellantis се готви да пренапише из основи стратегията за 14-те си марки, а в ексклузивен репортаж на Reuters бе разкрито, че главният изпълнителен директор Антонио Филоса, който пое кормилото през юни 2025-та след внезапната оставка на Карлос Тавареш, щпредстави на 21 май стратегия за преобразуване, която определя Jeep, Ram, Peugeot и Fiat като „VIP“ марки на групата. Тези четири марки, определени като основните двигатели на глобалния обем и печалба, ще получат „значително увеличение“ на инвестициите, което бележи решителна промяна в сравнение с философията на Тавареш за относително равномерно разпределение на финансирането в цялата група.

Стратегията е резултат от тежка финансова година за френско-италианско-американския конгломерат. Stellantis отчете историческа нетна загуба от 22,3 млрд. евро през 2025 година, дължаща се до голяма степен на огромнен разход за обезценка в размер на 25,4 млрд. евро, свързан с „пренастройка“ на пътната карта за електромобилите. Филоса не скри, че преоценката на темпото на прехода към електромобилите е струвала скъпо, което доведе до нов „мулти-енергиен“ подход. Това гарантира, че основните марки могат да преминават между двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически конфигурации на споделени платформи като STLA Frame и STLA Large, осигурявайки буфер срещу неравномерното глобално търсене на електрически автомобили.

За „второстепенните“ марки като Alfa Romeo, Lancia, DS, Opel и Chrysler бъдещето е свързано с оцеляване чрез тактически регионализъм, а не чрез глобално завоевание. Вместо да финансират уникални разработки от нулата, тези марки все повече ще разчитат на споделена технология от четирите основни. Ярък пример е слуховете за електрически SUV с марката Opel, който в момента се разработва съвместно с китайския партньор Leapmotor и използва споделена основа, за да намали разходите за разработка.

Според информациите Филоса разглежда марки като Lancia и DS като „регионални активи“, които притежават дългосрочна стойност на конкретни европейски пазари. Те ще продължат да съществуват, но тяхната мисия ще бъде да доминират в конкретни ниши, използвайки вариации на дизайна върху съществуващите платформи на Stellantis, вместо да действат като независими инженерни центрове.

Дори емблематични марки като Dodge се управляват с фокус върху „връщане към основите“. Неотдавнашното представяне на Dodge Charger с бензинов двигател от 2026 година в завода за сглобяване във Уиндзор е пряко отражение на приоритета на Филоса да даде на северноамериканския пазар това, което иска (вътрешно горене), докато дългосрочната електрическа идентичност на марката продължава да къкри на заден план.

Докато някои анализатори предложиха „залеза“ на марките с ниски резултати като Chrysler или DS, за да се спестят милиарди от общите разходи, Филоса се държи твърдо. Като ги препозиционира като регионални специалисти, той избягва огромните разходи и увреждането на репутацията, свързани със закриването на исторически марки. Успехът на тази стратегия „Core Four“ ще се измерва с това дали Stellantis ще успее да си върне пазарния дял, който загуби в САЩ и Европа през 2024 и 2025 година.