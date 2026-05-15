Стана ясно кой ще продава новите премиум китайски коли у нас

15 Май, 2026 15:37 2 855 13

SEEAG ще бъде официален дистрибутор на Zeekr

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Премиум марката Zeekr най-накрая обяви официалното си навлизане на българския пазар, след като вече успешно наложи бранда в няколко други европейски държави. Марката навлиза у нас чрез партньорство със SEEAG, бранд с над 30 години опит във вноса, дистрибуцията, търговията на едро и дребно с автомобили и резервни части, който успешно вече наложи марката в Румъния, Словения и Хърватия. „Много сме щастливи да видим навлизането на Zeekr на българския пазар заедно с партньор, който притежава сериозна експертиза и дълбоко разбиране за автомобилния сектор“, заяви Орбан Кавчич, бранд мениджър на Zeekr SEE.У нас честта да бъде първи официален представител се пада на Espace Auto, които изграждат нов ултрамодерен шоурум, който обещава да пренесе клиентите в бъдещето на автомобилния дизайн. До тогава, компанията ще посреща своите гости на добре познатия адрес – бул. „Цариградско шосе“ 100 в София.

Зад Zeekr стои гигантът Geely Auto Group, а всички модели на марката използват иновативната платформа Sustainable Experience Architecture (SEA) и разполагат със собствени батерийни технологии и електромотори. Дизайнът и развойната дейност пък са разпределени между Гьотеборг и водещи центрове в Китай.

Навлизането в България е част от мащабна европейска офанзива, която вече обхваща пазари като Норвегия, Нидерландия, Германия и Испания. Българските потребители скоро ще имат възможността да поръчат три от новите изцяло електрически модела на Zeekr. Флагманското трио включва високотехнологичния Zeekr 7X, който е среден размер SUV с пробег от над 600 километра по цикъла WLTP. Към него се присъединява елегантното shooting brake купе Zeekr 001, както и компактният SUV Zeekr X.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    11 13 Отговор
    Без пари да ми ги дават , неща ...

    Коментиран от #2

    15:53 15.05.2026

  • 2 Пилот на Ферари

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Гроздето кисело , а ?

    Коментиран от #3

    16:02 15.05.2026

  • 3 мдаааа

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пилот на Ферари":

    Ми , с Ника си , сам си си отговорил ...

    Коментиран от #4

    16:25 15.05.2026

  • 4 Пилот на Ферари

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    Бе не знам какво съм отговорил , ама ти разгледай автомобилното изложение в Китай което се проведе наскоро .
    Това в Германия ряпа да яде !!!

    16:29 15.05.2026

  • 5 Реално

    3 4 Отговор
    Zeekr 7X на въздух превъзхожда всичко останало - мнение на всеки, който го е тествал

    17:14 15.05.2026

  • 6 Копейко

    3 6 Отговор
    Братишки купувайте си новия Масквич,квич квич

    Коментиран от #7, #9, #10, #11, #12

    17:26 15.05.2026

  • 12 отворко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейко":

    Я обувай цървулите и марш да изчистиш обора и да впрегнеш магарето , ако знаеш как де!

    21:13 15.05.2026

  • 13 Много добре.

    0 0 Отговор
    Като докарат ZEEKR 009, ще мина да си взема един.

    23:39 15.05.2026