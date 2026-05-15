Стана ясно кой ще продава новите премиум китайски коли у нас

Премиум марката Zeekr най-накрая обяви официалното си навлизане на българския пазар, след като вече успешно наложи бранда в няколко други европейски държави. Марката навлиза у нас чрез партньорство със SEEAG, бранд с над 30 години опит във вноса, дистрибуцията, търговията на едро и дребно с автомобили и резервни части, който успешно вече наложи марката в Румъния, Словения и Хърватия. „Много сме щастливи да видим навлизането на Zeekr на българския пазар заедно с партньор, който притежава сериозна експертиза и дълбоко разбиране за автомобилния сектор“, заяви Орбан Кавчич, бранд мениджър на Zeekr SEE.У нас честта да бъде първи официален представител се пада на Espace Auto, които изграждат нов ултрамодерен шоурум, който обещава да пренесе клиентите в бъдещето на автомобилния дизайн. До тогава, компанията ще посреща своите гости на добре познатия адрес – бул. „Цариградско шосе“ 100 в София.

Зад Zeekr стои гигантът Geely Auto Group, а всички модели на марката използват иновативната платформа Sustainable Experience Architecture (SEA) и разполагат със собствени батерийни технологии и електромотори. Дизайнът и развойната дейност пък са разпределени между Гьотеборг и водещи центрове в Китай.

Навлизането в България е част от мащабна европейска офанзива, която вече обхваща пазари като Норвегия, Нидерландия, Германия и Испания. Българските потребители скоро ще имат възможността да поръчат три от новите изцяло електрически модела на Zeekr. Флагманското трио включва високотехнологичния Zeekr 7X, който е среден размер SUV с пробег от над 600 километра по цикъла WLTP. Към него се присъединява елегантното shooting brake купе Zeekr 001, както и компактният SUV Zeekr X.