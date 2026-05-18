Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
ТИР удари трамвай до Сточна гара
  Тема: Войната на пътя

ТИР удари трамвай до Сточна гара

18 Май, 2026 18:12 1 156 16

  • трамвай-
  • катастрофа-
  • сточна гара

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията

ТИР удари трамвай до Сточна гара - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ТИР и пътническа мотриса катастрофираха в района на Сточна гара в София в следобедните часове на 18 май, съобщават очевидци в социалните мрежи. Пътнотранспортното произшествие е възникнало в ключовия участък между улиците "Каменоделска" и "Козлодуй".

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията. Служителите на реда регулират движението, което в целия район е силно затруднено заради блокираните от превозните средства платна и релсов път.

Към този момент властите не предоставят официални данни за причините, довели до сблъсъка. Все още не е ясно дали при удара между тежкотоварния камион и трамвая има пострадали пътници или водачи.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    8 1 Отговор
    Пътническа мотриса язе не съм виждал товарен трамвай из София.

    Коментиран от #4

    18:15 18.05.2026

  • 2 Сатана Z

    10 9 Отговор
    Трамваят нарочно се забоде в ТИРа.

    Коментиран от #9

    18:17 18.05.2026

  • 3 оня с коня

    7 1 Отговор
    ами трамвая много нахален защо не се отмести малко

    не виждате ли че тира е по-голям и ще ви смачка?!

    дръпнете се встрани със тоя трамвай ееее..ама нахални шопи

    Коментиран от #8

    18:19 18.05.2026

  • 4 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    вие сте селянин затова не сте виждали товарен

    има и товарни трамвай заГОВЕДА като вас

    18:20 18.05.2026

  • 5 и защо със тира във града?

    10 5 Отговор
    абе какво правят тия тирове във града?
    софия да не е станала дап?

    Коментиран от #14

    18:21 18.05.2026

  • 6 селянин от село

    7 4 Отговор
    яс ако бях у тира щях му хвърля един лабут на тоя със влака другя път нямаше да ме претиснява

    18:22 18.05.2026

  • 7 Релсовите ПС

    11 1 Отговор
    винаги са с предимство пред останалите, освен в случай на друга организация на движението или регулировчик.
    Коментарите са излишни.

    18:30 18.05.2026

  • 8 Глупак

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ватманът се направи на интересен и въпреки, че виждаше ТИРа настъпи педала на газта.Всеки знае за "мъртва" точка в огледалото на камиона за обратно виждане

    Коментиран от #10

    18:33 18.05.2026

  • 9 Булпсихопатъ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Кк го изпреварил? Че даже го засякъл!

    18:33 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Булпсихопатъ

    8 0 Отговор
    Трамвай и педал? Газ? От дек си ,бре?

    18:36 18.05.2026

  • 12 Боян

    7 0 Отговор
    Това е ужасно място, почти всеки ден минавам от там и съм свидетел на проблеми. За да завиеш наляво и от двете посоки трябва да си върху линиите, а ватманите изключително много се дразнят и са доста агресивни

    18:40 18.05.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Релсовото е с предимство. Но в случая ватмана си го изпроси. Дано и да го "отнесе" !

    19:01 18.05.2026

  • 14 не е дап

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "и защо със тира във града?":

    дап е за авгобуси не за тирове ама ти от каде да знаеш толкова ти е акъла знаеш само да пишеш от пет различни ника и да си мислиш че хората ти се вържат на глупостите..! софия е станала скрап!

    19:22 18.05.2026

  • 15 Биско Чекмеджето

    9 0 Отговор
    TIR е вид транспортен документ, а превозното средство се нарича "камион с полуремарке". От такива списвачи, такива статии.

    19:24 18.05.2026

  • 16 Тъп.аци

    0 0 Отговор
    На Сточна гара трамвай НЕМА. Това е на хладилнио завод

    01:10 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове