ТИР удари трамвай до Сточна гара

ТИР и пътническа мотриса катастрофираха в района на Сточна гара в София в следобедните часове на 18 май, съобщават очевидци в социалните мрежи. Пътнотранспортното произшествие е възникнало в ключовия участък между улиците "Каменоделска" и "Козлодуй".
На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията. Служителите на реда регулират движението, което в целия район е силно затруднено заради блокираните от превозните средства платна и релсов път.
Към този момент властите не предоставят официални данни за причините, довели до сблъсъка. Все още не е ясно дали при удара между тежкотоварния камион и трамвая има пострадали пътници или водачи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
18:15 18.05.2026
2 Сатана Z
18:17 18.05.2026
3 оня с коня
не виждате ли че тира е по-голям и ще ви смачка?!
дръпнете се встрани със тоя трамвай ееее..ама нахални шопи
Коментиран от #8
18:19 18.05.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "хехе":вие сте селянин затова не сте виждали товарен
има и товарни трамвай заГОВЕДА като вас
18:20 18.05.2026
5 и защо със тира във града?
софия да не е станала дап?
18:21 18.05.2026
6 селянин от село
18:22 18.05.2026
7 Релсовите ПС
Коментарите са излишни.
18:30 18.05.2026
8 Глупак
До коментар #3 от "оня с коня":Ватманът се направи на интересен и въпреки, че виждаше ТИРа настъпи педала на газта.Всеки знае за "мъртва" точка в огледалото на камиона за обратно виждане
18:33 18.05.2026
9 Булпсихопатъ
До коментар #2 от "Сатана Z":Кк го изпреварил? Че даже го засякъл!
18:33 18.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Булпсихопатъ
18:36 18.05.2026
12 Боян
18:40 18.05.2026
13 АГАТ а Кристи
19:01 18.05.2026
14 не е дап
До коментар #5 от "и защо със тира във града?":дап е за авгобуси не за тирове ама ти от каде да знаеш толкова ти е акъла знаеш само да пишеш от пет различни ника и да си мислиш че хората ти се вържат на глупостите..! софия е станала скрап!
19:22 18.05.2026
15 Биско Чекмеджето
19:24 18.05.2026
16 Тъп.аци
01:10 19.05.2026