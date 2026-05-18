ТИР удари трамвай до Сточна гара

ТИР и пътническа мотриса катастрофираха в района на Сточна гара в София в следобедните часове на 18 май, съобщават очевидци в социалните мрежи. Пътнотранспортното произшествие е възникнало в ключовия участък между улиците "Каменоделска" и "Козлодуй".

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията. Служителите на реда регулират движението, което в целия район е силно затруднено заради блокираните от превозните средства платна и релсов път.

Към този момент властите не предоставят официални данни за причините, довели до сблъсъка. Все още не е ясно дали при удара между тежкотоварния камион и трамвая има пострадали пътници или водачи.