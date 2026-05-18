Константин Проданов: Ситуацията с бюджета е притеснителна

18 Май, 2026 18:11 1 450 33

Всички мерки ще бъдат на базата на анализ

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Още когато станаха ясни резултатите от изборите, нашата заявка беше, че ние дължим оценка на реалното състояние на финансите на държавата. Днес видяхте първата порция данни. Те определено показват доста притеснителни факти, "благодарение" на дългите години разгул и разточителство. Днешната ситуация е близка до обзпокоителна. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

Налагат се спешни мерки и промяна на бюджетната философия – трябва да има много по-отговорно бюджетиране. На първо място това означава съкращаване на неефективните разходи, но без намаляване на заплати. Разходите за издръжка на държавната администрация трябва да се намалят с 10%. Това става чрез съкращаване на незаети щатове и след това чрез реорганизация на ведомствата. Налагаме таван върху безобразно високите възнаграждения в някои от държавните сектори, някои от които надминаваха дори това. Премахва се и автоматизмът при увеличения на възнагражденията на базата на средната заплата, но това не означава, че заплатите се замразяват или намаляват, заяви Проданов.

Всички мерки, които ще предложим, ще бъдат на базата на анализ. Занапред фискалната политика на държавата ще се провежда разумно и ефективно, подчерта той, като уточни, че амбицията на властта е новият бюджет да бъде приет до 1 юли.

Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило със 7,8% от 1 юли. Запазва се и и увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 5%, посочи председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Константин Проданов отбеляза, че му се струва логично в бюджета да бъдат предвидени разходи за провеждането на песенния турнир "Евровизия" в България догодина след триумфа на българската певица Дара във Виена.

По думите му мерките на "Прогресивна България" стъпват на европейски практики.

Има достатъчно информация за отправна база, от която може да се тръгне, но всичко е изцяло пазарно. Ще се постараем вътрешният пазар да работи максимално ефективно, увери Проданов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 18 Отговор
    Държава, която ще провежда Евровизия със заем, заслужава първо място за всеотдайност.

    Коментиран от #9, #10, #12, #13

    18:15 18.05.2026

  • 2 Притеснявай

    13 4 Отговор
    се у вас , като нямаш реална и обективна представа и ако действително е така - решение !

    18:15 18.05.2026

  • 3 Горски

    27 5 Отговор
    Въпросът е какво ще направите с автоматизма на заплатите на милиционерите, защото това увеличение от 70% на заплатите им е доста, много нагло, а и ние им плащаме осигуровките?! Защо? Бедни ли са или така да се дои бедния народ е супер, чиста заплата от 5-6 хиляди евро, пенсионер на 55 години, пенсия тройна, защото ти си държавен служител, 20 заплати накрая?!!! Е, КОЙ може да ги стигне, нали? Толкова несправедливости има, които сътвориха двете угоени прасета, че да се захващат яко за работа. Няма време за замазване на поразиите през тези 35 години.

    Коментиран от #17

    18:16 18.05.2026

  • 4 лили

    10 15 Отговор
    Тозо млад човек често го слушам , и мисля ,че има умна глава на раменете си !!

    18:17 18.05.2026

  • 5 Роки

    25 8 Отговор
    Арестувайте крадците Борисов и Пеевски!

    18:17 18.05.2026

  • 6 СПОМНЯМ СИ!

    6 11 Отговор
    Спомням си 1997 г., когато Софиянски, а после костов дойде на власт - доларът беше 3000 лв, а марката 2000 лв!!! В хазната, с трън да се завъртиш нямаше нищо, банки бяха фалирали, заплатите бяха между 10 и 20 долара!!!!!…. Та имам чувство, че мафиотът костофффф ривеше по-малко от тези младежи дето сега дойдоха на власт… искам и да кажа, че ако положението беше добро, народът нямаше да ги подкрепи по начина, който се случи на 19.04.2026 г. ДЕРЗАЙТЕ младежи и не ревете!

    Коментиран от #11

    18:18 18.05.2026

  • 7 хмммм

    12 4 Отговор
    Какво притеснително има?

    18:19 18.05.2026

  • 8 мамник

    12 2 Отговор
    И гледайте да не се преработите ей! Много сте ни ценни!

    18:24 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо

    12 13 Отговор

    До коментар #6 от "СПОМНЯМ СИ!":

    Костов бе единствения добре образован премиер добър или лош.Знаеше как се ръководи държава и не слугуваше ни на запад ни на изток.Затова и го махнаха като докараха мадридското чучело.
    А този Проданов е син на най-близкия сътрудник на Милко Балев.Има и още вече с много власт.Гените на тези са като на онези изпълзяли от землянките с навущата след девети.Знаят само едно.Ясно е накъде ще завлекат държавата и народеца тростичък.

    Коментиран от #18

    18:28 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Притеснителна е елегантен евфимизъм

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    за катастрофална. Една бивша финасова министърка от незнамси кое вече бивше правителство се опита да го каже на глас жената , ама бързо и беше запушена устата. Както и всеки разумен човек.
    Извършителите на това безобразие на инат трябва да понесат съдебна отговорност.

    Коментиран от #27

    18:32 18.05.2026

  • 14 Как няма

    15 3 Отговор
    да е притеснително, като сложихте един некомпетентен военен за министър на финансите и две изкуфели счетоводителки. И прави това, което теменужка направи с последния бюджет, вдига осигуровките с 5 процента. За какво бяха протестите? Май през есента пак ще ходим да сваляме тези некадърници!

    Коментиран от #25

    18:35 18.05.2026

  • 15 Оз. Ген.Румянцев

    15 2 Отговор
    ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ, ТОВА Е КЛЮЧЕТО ОТ КОЛИБАТА.

    18:37 18.05.2026

  • 16 Убития славуца от Учиндол от отвъдното

    16 3 Отговор
    Потресаващи разкрития! Борисов и Пеевски са откраднали за 1 година 4 милиарда от народа само от парите за пътища. За другите откраднати да не говорим-
    🚨🅱️⚡️Министър Иван Шишков пред Нова: Общини като Кърджали, Гърмен и Белица са “усвоили” 4 милиарда за асфалт само за 1 година💰‼️

    Вместо по 1 милиард годишно за 4 години са ремонт и поддръжка на пътища, кухите фирми на Пеевски и Мирински в общините на ДПС – Ново начало са прибрали 4-те милиарда за година и малко, това обяви регионалният министър Иван Шишков пред Нова ТВ.
    Разбира се, нов асфалт и ремонтирани пътища няма в общините на фантомите, а парите са откраднати през фирми бушони от корпулентните обръчи на Пеевски и Борисов, които върти Иван Мирински. Както става ясно, за една от общините отговаря селският кмет Ради Ревански или Ради Ролекса – повелителят на фантомите, които Пеевски събира с платени автобуси за контрапротести. Ревански е личният ковчежник на Пеевски и именно той пълни торбите, които Шишкото изнася без митнически контрол в посока Турция с частния самолет Бомбардия на своя приятел Валтер.

    18:38 18.05.2026

  • 17 Авоматизмът се запазва

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    само с едно незначително изменение умножава се с коефициент (-1) :))

    18:39 18.05.2026

  • 18 От Костов започна слугуването

    15 6 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    И Костов постави основите на тоя безпорядък, анархия и упадък.
    Но иначе е опразован, все пак е завършил "Политическа икономия".

    Коментиран от #23

    18:40 18.05.2026

  • 19 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Всеки държавен служител получава по 450€ за облекло.

    18:44 18.05.2026

  • 20 Бившия евродепутат Бареков предава на ..

    14 3 Отговор
    Живо пред една от резиденцията на пеевски.
    🚨🅱️ Делян Пеевски пред върхушката на ДПС: Напускам ви завинаги през юни! Гответе кой да ме смени💰✈️‼️

    Пеевски приключи! Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания олигарх е финито и скоро ще бъде клиент на правосъдието или издирван с червена бюлетина на Интерпол по целия свят от поне няколко държави. Новината е, че на Делян Пеевски му трябваше цял месец след изборите, за да го разбере. Трудно е приземяването след самозабравянето при психически нестабилните.

    Делян Пеевски е обявил пред най-тесния си кръг от етнически турци и българи в остатъците от разбитото от него ДПС, че напуска политиката и ще се спасява с бягство от страната в следващите 2-3 седмици. Явно свалянето на охраната от НСО и минаването през турникета на Парламента като простосмъртните е отрезвило и съвсем приземило Пеевски.
    Организирам граждански отряди с които да блокираме Българските летища и КПП и да не допуснем свинята крадлива да избяга от страната с корупционния кеш.
    Ето КОИ трима готви да го сменят 👇

    Коментиран от #24

    18:44 18.05.2026

  • 21 сетиха се за

    8 3 Отговор
    безобразно високите възнаграждения в някои от държавните сектори, подарени им от сфийнята и тиквий

    Коментиран от #29

    19:06 18.05.2026

  • 22 Преди години една сглобкаджийка

    11 0 Отговор
    се изтърва и каза директно, че държавата е фалирала. Моментално я разчекнаха, та после маза и се извинява.

    Е, боташите стискат зъби, но на есен хладилника ще пребори телевизора.

    Коментиран от #26

    19:15 18.05.2026

  • 23 Защо

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "От Костов започна слугуването":

    Червения ти мозък ти пречи да помниш преценяваш.Преди Костов твоите любими бяхя докарали долара до 3000лв. и хазната обрана.Е сега са пак твоите само че партизански деца и внуци радвай се.

    19:24 18.05.2026

  • 24 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бившия евродепутат Бареков предава на ..":

    Бареков е за затвора крал крал крал ОТ Европа

    19:52 18.05.2026

  • 25 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Как няма":

    Не са те викали тебе Е сега месията който 5 години напираше да управлява5 години държавата ни тънеше в разруха защото месията искаше

    19:54 18.05.2026

  • 26 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Преди години една сглобкаджийка":

    Това беше при служебните на Главчев но тази сега пак я назначиха при Радев

    19:55 18.05.2026

  • 27 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Притеснителна е елегантен евфимизъм":

    От служебните на Главчев същата пак я назначиха сега при Радев

    19:56 18.05.2026

  • 28 Анонимен

    4 1 Отговор
    Този червеният човек управлява хахахаха съвсем сме потънали

    19:57 18.05.2026

  • 29 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "сетиха се за":

    Тая дъвка я дъвчат от години червените другари как с едни и същи лъжи хващат невежите не мога да разбера

    20:02 18.05.2026

  • 30 Перфектен изказ

    2 0 Отговор
    Много добро интервю.

    21:56 18.05.2026

  • 31 бангаранга

    1 1 Отговор
    Означава ли че ситуацията с бюджена е бангаранга ! Ако да, за племето бангаранга това си е нормално. Хайде ,честита бангаранга. Да се научим да се радваме на бангаранга. Това е успех пред света.

    22:53 18.05.2026

  • 32 Каква

    1 0 Отговор
    Е тази ножица някой папкаджия администратор в борда на директорите,който си отбива номера и не носи никаква отговорност да получава 8000евро заплата,а аз 300евро пенсия?Като си платя такси,тожо,вода,телефони и лекарства и трябва да я карам на фотосинтеза?Справедливо е да им се намалят заплатите и да си плащат осигуровките.

    01:32 19.05.2026

