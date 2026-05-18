Константин Проданов: Ситуацията с бюджета е притеснителна

Още когато станаха ясни резултатите от изборите, нашата заявка беше, че ние дължим оценка на реалното състояние на финансите на държавата. Днес видяхте първата порция данни. Те определено показват доста притеснителни факти, "благодарение" на дългите години разгул и разточителство. Днешната ситуация е близка до обзпокоителна. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
Налагат се спешни мерки и промяна на бюджетната философия – трябва да има много по-отговорно бюджетиране. На първо място това означава съкращаване на неефективните разходи, но без намаляване на заплати. Разходите за издръжка на държавната администрация трябва да се намалят с 10%. Това става чрез съкращаване на незаети щатове и след това чрез реорганизация на ведомствата. Налагаме таван върху безобразно високите възнаграждения в някои от държавните сектори, някои от които надминаваха дори това. Премахва се и автоматизмът при увеличения на възнагражденията на базата на средната заплата, но това не означава, че заплатите се замразяват или намаляват, заяви Проданов.
Всички мерки, които ще предложим, ще бъдат на базата на анализ. Занапред фискалната политика на държавата ще се провежда разумно и ефективно, подчерта той, като уточни, че амбицията на властта е новият бюджет да бъде приет до 1 юли.
Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило със 7,8% от 1 юли. Запазва се и и увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 5%, посочи председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.
Константин Проданов отбеляза, че му се струва логично в бюджета да бъдат предвидени разходи за провеждането на песенния турнир "Евровизия" в България догодина след триумфа на българската певица Дара във Виена.
По думите му мерките на "Прогресивна България" стъпват на европейски практики.
Има достатъчно информация за отправна база, от която може да се тръгне, но всичко е изцяло пазарно. Ще се постараем вътрешният пазар да работи максимално ефективно, увери Проданов.
До коментар #6 от "СПОМНЯМ СИ!":Костов бе единствения добре образован премиер добър или лош.Знаеше как се ръководи държава и не слугуваше ни на запад ни на изток.Затова и го махнаха като докараха мадридското чучело.
А този Проданов е син на най-близкия сътрудник на Милко Балев.Има и още вече с много власт.Гените на тези са като на онези изпълзяли от землянките с навущата след девети.Знаят само едно.Ясно е накъде ще завлекат държавата и народеца тростичък.
13 Притеснителна е елегантен евфимизъм
До коментар #1 от "честен ционист":за катастрофална. Една бивша финасова министърка от незнамси кое вече бивше правителство се опита да го каже на глас жената , ама бързо и беше запушена устата. Както и всеки разумен човек.
Извършителите на това безобразие на инат трябва да понесат съдебна отговорност.
До коментар #3 от "Горски":само с едно незначително изменение умножава се с коефициент (-1) :))
До коментар #11 от "Защо":И Костов постави основите на тоя безпорядък, анархия и упадък.
Но иначе е опразован, все пак е завършил "Политическа икономия".
Е, боташите стискат зъби, но на есен хладилника ще пребори телевизора.
До коментар #18 от "От Костов започна слугуването":Червения ти мозък ти пречи да помниш преценяваш.Преди Костов твоите любими бяхя докарали долара до 3000лв. и хазната обрана.Е сега са пак твоите само че партизански деца и внуци радвай се.
До коментар #20 от "Бившия евродепутат Бареков предава на ..":Бареков е за затвора крал крал крал ОТ Европа
До коментар #14 от "Как няма":Не са те викали тебе Е сега месията който 5 години напираше да управлява5 години държавата ни тънеше в разруха защото месията искаше
До коментар #22 от "Преди години една сглобкаджийка":Това беше при служебните на Главчев но тази сега пак я назначиха при Радев
До коментар #13 от "Притеснителна е елегантен евфимизъм":От служебните на Главчев същата пак я назначиха сега при Радев
До коментар #21 от "сетиха се за":Тая дъвка я дъвчат от години червените другари как с едни и същи лъжи хващат невежите не мога да разбера
