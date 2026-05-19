Евтим Милошев: Кабинетът решава за домакинството за "Евровизия" 2027 още тази седмица

19 Май, 2026 09:51 828 45

"Най-вероятно домакин ще бъде София", категоричен е министърът на културата

Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за "Евровизия" 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това заяви в „Здравей, България” министърът на културата Евтим Милошев.

Той обясни, че предстои Министерският съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация - щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. „Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство“, допълни министърът.

По думите му организацията на "Евровизия" включва не само самия песенен конкурс. „Този процес включва избора на място, организацията на самия песенен конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата - много, много аспекти“, заяви Милошев.

Министърът подчерта, че това е национално събитие, което надхвърля рамките на обществената телевизия. „Това не е по силите само на обществения оператор. Това е национално събитие“, каза той и благодари и на търговските телевизии за подкрепата.

Евтим Милошев коментира и интереса на няколко български града към домакинството на конкурса. Освен София, желание вече са заявили Пловдив, Варна и Бургас. „Това е изключително хубав знак. Освен столицата, още три големи града вдигнаха ръка и заявиха: "Искаме това домакинство". Това показва мащаба и значението на "Евровизия" за България“, каза министърът.

По думите му най-вероятният домакин към момента остава София, основно заради логистиката, транспортната свързаност и инфраструктурата. Той уточни, че окончателното решение тепърва предстои и ще бъде взето след анализ и консултации със специалисти. „Всяка една възможност трябва да бъде погледната, обсъдена, да има методология и да има решение“, допълни Милошев.

Сред основните изисквания към потенциалния домакин е наличието на зала с капацитет от поне 10 хиляди души. В тази връзка министърът посочи, че България вече има опит с организирането на подобни мащабни събития. „През 2015 година, когато организирахме детската "Евровизия", тя беше в „Арена Армеец“. Тази зала е подходящо място, но нека да не забравяме, че тя е съоръжение, строено за спортни цели. Подходящо място е и Античният театър в Пловдив“, припомни той.

Темата за настаняването също остава ключова. Министърът изрази увереност, че столицата би могла да поеме голям поток от гости. „Имам вътрешната убеденост, че София може да поеме този туристически поток. И организацията, и логистиката. Убеден съм, че ние можем да направим финал и домакинство, каквото беше в Австрия“, заяви той.

Според него най-голямото предизвикателство няма да бъде толкова инфраструктурата, колкото координацията между институциите. „За мен най-важният елемент е организацията и междуведомствената комуникация. Всички тези наличности и субекти са налице. Въпросът е координацията между тях“, каза министърът.

Той даде пример и с вече проведени международни прояви у нас, като отбеляза, че България е показала способност да организира мащабни събития. „Съвсем скоро мина Джиро д'Италия, където по оценка на италианците България не само се справи отлично, а това е било най-доброто изнесено колоездачно състезание“, изтъкна той.

По отношение на бюджета за домакинството министърът коментира, че все още е рано за конкретни разчети. „Твърде рано е за бюджетиране и такъв анализ. Но имам увереността, че правителството гледа изключително сериозно на този въпрос“, каза той.

Според него най-голямата полза от подобно събитие ще бъде международната видимост на България. „За мен най-голямата полза е именно видимостта на България извън границите на страната - на европейска и световна сцена“, заяви министърът.

И беше категоричен, че голямата победа в събота през нощта е заради таланта на Дара. "Но големият залог всъщност е домакинството следващата година - и това го постигнахме и го получихме. Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне, а обратното в ще се възползва по най-категоричния начин", подчерта Милошев.

Той допълни, че "Евровизия" е възможност за популяризиране на съвременната българска култура и младите изпълнители. „Никога не е имало подобна културна вълна, тръгваща от България в такъв формат. А тук говорим за съвременна българска култура, за млади изпълнители, които носят тази промяна“, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СРАМ

    11 1 Отговор
    ЗА ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ СМЕ
    С ТЕЗИ РАЗБИТИ ПЪТИЩА.

    Коментиран от #5, #38

    09:53 19.05.2026

  • 2 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    16 0 Отговор
    Педaлска Евровизия

    09:54 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Полицейски служител

    17 0 Отговор
    Този глъмaр повече стои в студиата на двата кyрника за миcирки, пардон... телевизии, отколкото на работа.

    09:55 19.05.2026

  • 5 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "СРАМ":

    И с разбити български гАзове от време на турско господарство и доминиране над българи-цигани!

    09:55 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    20 0 Отговор
    Кой ще плаща бе Чалгар???.

    09:58 19.05.2026

  • 8 честен ционист

    19 0 Отговор
    Страна която ще тегли заеми, за да домакинства на Евровизия, заслужава служебна победа за всеотдайност.

    09:58 19.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    13 4 Отговор
    Да поканят другата варненка Гери - Големата Дупара!
    Тя ще спечели следващата Евровизия!

    Коментиран от #12

    09:58 19.05.2026

  • 10 Лост

    11 2 Отговор
    Милошев добре ли си? Колко човека събира античния в Пловдив и от кога е покрит?

    09:59 19.05.2026

  • 11 123

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Викаш догодина два прайда да има - един в София и един във Варна:)

    10:00 19.05.2026

  • 12 Лост

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Може и един от САЩ да ги ошамари?

    10:00 19.05.2026

  • 13 Оооо

    7 1 Отговор
    Да не е в Пловдив или в Бургас, че иначе тулупа ще се съсипе да хвали гербаджийските си кметове. Най логично е евровизията да е в европейска столица под егидата на националната си телевизия. Както във Виена.

    Коментиран от #20

    10:01 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лост

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Оооо":

    Предимството на Бургас е,че залата се използва два-три пъти в годината.А в София заради Евровизия може да се наложи да отложат или откажат доста концерти.

    10:09 19.05.2026

  • 21 Да ви се

    17 2 Отговор
    ра на кабинета! Какво стана с еврото, цените и инфлацията, бе боклуциии?!!

    10:10 19.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Закривайте държавата щом това недоразумение на природата може да е Министър,и то на културата.

    10:16 19.05.2026

  • 25 Много моля

    10 0 Отговор
    В гората го направете , да не притеснявате нормалните хора с фрййк шоута ви.

    10:17 19.05.2026

  • 26 От 35 до 80 милиона евро

    12 1 Отговор
    за няколко дни Зрелища, платени от бюджета, от нашите данъци?! При драстично увеличение на ток, вода, парно, здравни, цени на храни, здравни вноски от първи август с 5%, чудовищни инфлации и дефицити? Най-бедната държава в юрошит зоната, на първо място по темпове на зъдлъжняване?
    Подарете го това домакинство на богатите държави. Докога българите ще плащат Зрелищата на политическите елити? Елитите кога ще се погрижат за собственият си народ, кога? Толкова ужасяващи проблеми в енергетика, икономика, финанси, земеделие има тази държава, те ни занимават с някакво шоу дни наред, вероятно седмици и месеци.

    10:19 19.05.2026

  • 27 Варна

    6 0 Отговор
    Мишочев,Еврогейзия трябва да се проведе на май...... в п.........

    10:19 19.05.2026

  • 28 Кочо

    7 1 Отговор
    Нали това е едно пошло шоу!? Защо всички се натискат да домакинстват!? Ей! Тва енергично хлапе създаде големи главоболия на цяла Европа и на нашите управляващи! Не случайно, героична и демократична Украйна ви даде точно нула точки! Вчера наше момче е станало олимпийски шампион в САЩ на световните доуниверситетски игри по математика!

    10:19 19.05.2026

  • 29 На гол тумбак

    7 0 Отговор
    чифте пищови !

    10:19 19.05.2026

  • 30 Чума

    5 1 Отговор
    България е световен център на духовност! Беинса Дуно, Леля Ванга и Банга Ранга!

    10:22 19.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе,

    5 0 Отговор
    Дара да ходи да си почива с мъжа си ! Милошев и укроподлогата Милотинова и без това са завзели всичко, свързано с нея ...

    10:39 19.05.2026

  • 35 Наката

    2 0 Отговор
    Милошев,свали си очиата,та да можеш да видиш,колко не е розово полужението в България!

    11:10 19.05.2026

  • 36 Наката

    2 0 Отговор
    Милошев,свали си очилата,та да можеш да видиш,колко не е розово полужението в България!
    Ще инкасираме нови кредити за Евровизията!Да я открием,Милошев с козичката на баба ...!

    11:13 19.05.2026

  • 37 Лазар

    0 1 Отговор
    Този министър,може да ръководи,отразява и отчита завидните успехи на министерството даже от
    телевизиите у нас!Велик във всяко начинание!То същото,явно ще се наложи,като управлението на Радевата чета!Прогресивна,но със справедливи цени,бедна България!

    11:18 19.05.2026

  • 38 Съветвам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "СРАМ":

    Да гледаш Джирото на живо от Италия. Ще се убедиш, че пътищата там са по-зле от българските. Миналата седмица гледах етапите от Южна Италия.

    Коментиран от #40

    11:33 19.05.2026

  • 39 Да се благодарите

    0 3 Отговор
    На Бойко Борисов, който построи зали подходящи за Евровизия

    11:37 19.05.2026

  • 40 Ми то затова станаха паданията

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Съветвам":

    Пътя Сливен Елена В.Търново е доста добър и в отсечката след разклона за Елена вече в посока В.Търново точно след табелката за с. Мерданя стана голямото падане понеже скоростта беше много висока а настилката гладка и мокра. Пострадаха младежи.

    12:04 19.05.2026

  • 41 Не виждам каква е била ролята на

    3 0 Отговор
    Министерството че да обира лаврите и да му поверяват Евровизия. Трябва специален комитет назначен от премиера но ръководството да има доверието на народа.

    12:08 19.05.2026

  • 42 София има

    2 0 Отговор
    ли леглова база за 200 хиляди гости примерно? Единствено Бургас и курортите около него имат такъв капацитет. И залата им не отстъпва по нищо на Арена Армеец. И летище имат

    12:37 19.05.2026

  • 43 Всичката

    1 0 Отговор
    Мара втасала , до Евровизията стигнала !

    12:39 19.05.2026

  • 44 Георги

    2 0 Отговор
    ей затова ви мрази провинцията - всичко за София!

    12:45 19.05.2026

  • 45 Интересно

    0 0 Отговор
    Конкурси, Изяви, Събития, Фестивали, Премиери, Галавечери - в София.
    Пушещи заводи, Отровни производства, Прахови частици, Опасни отпадъци - в провинцията.

    14:54 19.05.2026

