Новото Clio вече е налично и във версия с АГУ

5 Май, 2026 13:26 806 8

Очаква се продажбите да започнат скоро

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Renault Clio постигна огромен успех на европейските пазари и по целия свят благодарение на съчетанието от практичност и маневреност в градски условия, a с продължаващите колебания в цените на горивото автомобилът се превръща в още по-привлекателен избор за шофьорите, които искат да контролират ежедневните си разходи за шофиране. Френският автомобилен производител представи нов вариант на задвижваща система, който предлага по-голям и по-евтин пробег, и представлява силна алтернатива на нарастващия брой електромобили на пазара.

Под капака хечбекът разполага с новата задвижваща система Eco-G 120, която развива 120 конски сили. Конфигурацията се базира на двигател с вътрешно горене, проектиран да работи както на бензин, така и на втечнен нефтен газ (LPG), като използва два отделни резервоара. Този двигател е еволюция на съществуващия 1,2-литров трицилиндров турбокомпресор с директно впръскване, генериращ увеличен максимален въртящ момент от 200 Nm. Агрегатът е съчетан с автоматична трансмисия с двоен съединител.

Въпреки че динамиката е насочена повече към комфортно пътуване, отколкото към абсолютна скорост, като ускорението от 0 до 100 км/ч се постига за 9,8 секунди, истинската сила на автомобила се крие в неговите възможности за дълги разстояния. От компанията споделят, че пробег от 1450 км е възможен благодарение на 40-литров резервоар за бензин, съчетан с 50-литров резервоар за LPG, чийто капацитет е увеличен с 25% в сравнение с по-ранните версии.

По отношение на реалната ефективност, нивата на разход на гориво при идеални условия се оценяват на 6.5 литра на 100 километра при работа на газ и 5.4 литра на 100 километра при работа на конвенционален бензин. Тази архитектура с двойно гориво също осигурява забележимо намаление на емисиите на въглероден диоксид. Въпреки че задвижващата система Eco-G 120 вече се използва в по-големи модели от гамата на марката и в модели на Dacia, дебютът ѝ в Clio се очаква да разшири привлекателността ѝ сред шофьорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майтапчия

    6 2 Отговор
    Бараво , сложили са му големия мотор 1,2литра

    13:36 05.05.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    9 2 Отговор
    7л газ смесен пробег!? Въобще не е икономично за 1.2 3 цилиндъра буклук. И хем е с турбо, уж 120 кс а едвам прави 100км/ч за 10 сек. Атмосферните 1.4 90кс от 90-те дават по-добри резултати!

    Коментиран от #4, #7

    13:37 05.05.2026

  • 3 ВРЦ

    0 1 Отговор
    Спортната версия на Клио има ТР от двете страни на О-то.

    13:38 05.05.2026

  • 4 Рено Зюмбюл

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Затова и няма таксита клио, карай си там неудачията и си лови шараните.

    13:40 05.05.2026

  • 5 така

    3 3 Отговор
    И тук се вижда 20% повече разход на газ. За тези които твърдят, че на газ колата гори колкото на бензин. А има такива, които казват, че върви даже повече на газ. За лаладжиите официални данни на Рено.

    13:53 05.05.2026

  • 6 Яяяяяя

    2 1 Отговор
    Че то това е по зле и от Дачия, а цената му е доста над нея.

    13:57 05.05.2026

  • 7 Демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Газта е по евтина с което компенсира бе малоу мен де бил

    14:03 05.05.2026

  • 8 ВАЗ 2107

    0 1 Отговор
    За какъв чеп ми е тоя пробег от 1450 км...Сахара ли ще пресичам?
    Аз си карам на LPG с 30л.бутилка и на всеки 250-300 км си я допълвам на всяка газ-станция у нас разположени през 10-15 км.10-на л.бензин в резервоара ,колкото да я припаля когато много е студено...

    14:42 05.05.2026