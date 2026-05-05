Новото Clio вече е налично и във версия с АГУ

Renault Clio постигна огромен успех на европейските пазари и по целия свят благодарение на съчетанието от практичност и маневреност в градски условия, a с продължаващите колебания в цените на горивото автомобилът се превръща в още по-привлекателен избор за шофьорите, които искат да контролират ежедневните си разходи за шофиране. Френският автомобилен производител представи нов вариант на задвижваща система, който предлага по-голям и по-евтин пробег, и представлява силна алтернатива на нарастващия брой електромобили на пазара.

Под капака хечбекът разполага с новата задвижваща система Eco-G 120, която развива 120 конски сили. Конфигурацията се базира на двигател с вътрешно горене, проектиран да работи както на бензин, така и на втечнен нефтен газ (LPG), като използва два отделни резервоара. Този двигател е еволюция на съществуващия 1,2-литров трицилиндров турбокомпресор с директно впръскване, генериращ увеличен максимален въртящ момент от 200 Nm. Агрегатът е съчетан с автоматична трансмисия с двоен съединител.

Въпреки че динамиката е насочена повече към комфортно пътуване, отколкото към абсолютна скорост, като ускорението от 0 до 100 км/ч се постига за 9,8 секунди, истинската сила на автомобила се крие в неговите възможности за дълги разстояния. От компанията споделят, че пробег от 1450 км е възможен благодарение на 40-литров резервоар за бензин, съчетан с 50-литров резервоар за LPG, чийто капацитет е увеличен с 25% в сравнение с по-ранните версии.

По отношение на реалната ефективност, нивата на разход на гориво при идеални условия се оценяват на 6.5 литра на 100 километра при работа на газ и 5.4 литра на 100 километра при работа на конвенционален бензин. Тази архитектура с двойно гориво също осигурява забележимо намаление на емисиите на въглероден диоксид. Въпреки че задвижващата система Eco-G 120 вече се използва в по-големи модели от гамата на марката и в модели на Dacia, дебютът ѝ в Clio се очаква да разшири привлекателността ѝ сред шофьорите.