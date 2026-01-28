Така ли трябва да изглеждат вановете през 2026-та?

Genesis разкри интересен проект за футуристичен миниван с висока проходимост, наречен „Jet on Wheels”. Макар че името подсказва фокус върху аеронавигационни части, физическият прототип прилича повече на необичаен shooting brake, отколкото на традиционен семеен автомобил.

Въпреки пропорциите си, подобни на ван, концепцията седи на масивни алуминиеви джанти и се отличава с просвет като на SUV, което ѝ придава по-приключение вид. Характерното за марката осветление „Two Line” е интегрирано в предната и задната част. Именно след B-колонките е мястото, където дизайнерите наистина са се отклонили от сценария, използвайки изваяна, предимно стъклена задна секция/

Според Люк Донкерволке, главен творчески директор на Hyundai Motor Group, това не е просто плод на въображението. Говорейки за произхода на проекта, Донкерволке отбеляза, че Genesis признава, че в бъдеще вероятно ще има миниван, и тази „задкулисна” работа в тяхната дизайнерска кухня им позволява да овладеят нови архитектури преди публичното представяне. Този ход има стратегически смисъл; сегментът на луксозните MPV в момента преживява бум на пазари като Китай, където висококачествените ванове са преминали от практични превозни средства към символ на статут за елита. Като се сравнява с потенциални конкуренти като флагманския миниван на базата на Lexus LS, Genesis гарантира, че неговият дизайн може да се пренесе в сегмент, който дава приоритет на обема на кабината и присъствието над всичко останало.

Макар говорителят на Genesis да успокои феновете, като отбеляза, че много от тези проучвания са предназначени като вътрешни инструменти, а не като производствени планове, „Jet on Wheels“ служи като окончателно доказателство за концепцията за гъвкавостта на марката. Той показва дизайнерски екип, който не се страхува да се заеме с „типологията“ на вана, като същевременно запазва премиум естетиката, която е помогнала на Genesis да се изкачи в класациите за продажби. Засега това остава интригуващ поглед към това как би изглеждал високопроизводителен, луксозен автомобил за превоз на хора, когато марката най-накрая реши да премине от фазата на концепцията към производствената линия.