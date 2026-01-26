Противоречивият Jaguar Type 00 GT все пак може да има ДВГ

Високорисковият залог на Jaguar да се преоткрие като бутикова компания, произвеждаща само електромобили, достигна неочакван етап. За първи път от почти век насам легендарната британска марка е автомобилен производител без нито един автомобил в производство. Миналия месец последният F-Pace напусна конвейера в Солихъл, с което официално сложи край на 90-годишната история на двигателите с вътрешно горене. С F-Type, XE и XF вече в историята, Jaguar в момента се намира в застой, чакайки производствената версия на своя поляризиращ Type 00 GT да пристигне по-късно тази година. Въпреки това, поредица от доклади предполагат, че обещанието за „изцяло електрически автомобили” може да бъде подложено на внезапна, тайна преоценка.

В момента се носят слухове за доклад на The Times, в който се твърди, че инженерите на Jaguar работят по тайна програма за „увеличаване на пробега“ на предстоящия Type 00. Въпреки прогнозирания пробег на електромобила от около 800 километра по цикъла WLTP, в борда на директорите се носят слухове, че това може да не е достатъчно, което води до потенциално преминаване към технологията EREV (Electric Range-Extended Vehicle). Според информацията, тази конфигурация ще включва малък бензинов двигател, който ще действа изцяло като генератор – без да задвижва директно колелата, а само да поддържа батерията заредена – за да увеличи общия пробег на GT до над 1000 километра.

Докато The Times цитира източници, запознати с тайна инициатива, официалното становище на Jaguar Land Rover е категорично отричане. Представител на Jaguar повтори, че пътната карта на марката към изцяло електрическо бъдеще остава „непроменена“, а авторитетното списание Autocar стигна дотам, че определи слуховете за удължителя на пробега като „глупости“. Въпреки това, близостта до другите начинания на JLR прави слуха труден за игнориране. Групата вече възстановява марката Freelander като линия от модели с EREV в партньорство с Chery, което предполага, че генераторната технология вече е в обсега на корпоративното семейство. Дали Type 00 ще се появи като чисто електрически дируптор или като хибрид с генератор, остава най-голямата загадка в Ковънтри.