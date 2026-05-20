BMW вече тества новата М5-ца на писта (ВИДЕО)

20 Май, 2026 19:42 518 2

Вариантите остават комби и седан

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW изпраща своите високопроизводителни седани обратно на пистата, като силно камуфлиран M5 от поколението G9X беше забелязан да износва гумите си на пистата Нюрбургринг. Сесиите на пистата, заснети в нови шпионски кадри показват предпроизводствената версия на суперседана (G90) от моделната 2028 година и неговия брат с дълъг покрив Touring (G99), които се опитват да пренапишат законите на физиката. Докато хибридният гигант визуално демонстрира огромното си тегло в завоите с висока компресия на пистата, именно радикалната визуална трансформация под виниловото фолио предизвиква разгорещени дебати сред феновете на марката.

Обновлението в средата на цикъла, известно вътрешно като Life Cycle Impulse (LCI), напълно се отказва от традиционния дизайн на предната част на първоначалния модел в полза на нова визия, дълбоко вдъхновена от предстоящите електрически автомобили Neue Klasse на марката. Шпионските снимки разкриват значително смалена версия на емблематичната решетка, която сега е забележимо по-къса и се простира хоризонтално, за да се слее директно с по-тънките, стилизирани корпуси на LED фаровете, напомнящи на iX3. Радикалният фейслифт изисква напълно преобразувана предна броня с централно разположени въздухозаборници, разделени от дебел хоризонтален ламел, обграден от дълбоко вдлъбнати вентилационни отвори. За да се съчетаят линиите безпроблемно, предните калници са преработени, а профилът на капака изглежда значително по-къс, докато класическият страничен профил остава непроменен, с изключение на новите колела, които скриват многобутални спирачки.

Задната част на прототипа е оборудвана с временни, пробни светлини, но данните от веригата за доставки потвърждават, че окончателният серийно произвеждан автомобил ще притежава елегантни, тънки LED задни светлини, наподобяващи графиките на флагманската 7-ца, заедно с преработен заден дифузьор, който запазва характерните четири изпускателни тръби.

Интериорът се насочва към още по-радикална цифрова промяна, която напълно се отдалечава от традиционните луксозни кабини. Шпионски снимки от вътрешността на тестовите прототипи потвърждават, че BMW се отказва от дългогодишния си физически ротационен контролер iDrive и извитата форма на таблото. На тяхно място се появяват четирилъчев волан и минималистичен дисплей, захранващ операционната система „iDrive X“, подсилен от пълна система „Panoramic Vision“ от колона до колона, скрита в основата на предното стъкло, за да превърне суперседана в движеща се технологична капсула.

Под радикалните промени в каросерията механичното сърце остава архитектурата на тежкотоварен plug-in хибрид, макар че инженерите изглежда прекалибрират акустичния характер. 4,4-литровият V8 двигател с двойно турбо излъчва значително по-дълбок и агресивен механичен грохот около Нюрбургринг в сравнение с тихия звук на настоящия серийно произвеждан модел. Докато комбинираната мощност на системата е фиксирана на 727 конски сили, моделите за европейския пазар са с вътрешно намалена мощност на V8 двигателя от 577 на 536 конски сили, за да отговорят на предстоящите ограничения за емисиите по Euro 7, разчитайки на усилвания електромотор да запълни разликата и да запази ускорението от 0 до 100 км/ч на нивото от 3,4 секунди. Производството на тази икона на високите постижения, вдъхновена от Neue Klasse, е планирано да стартира през юли 2027 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Млад еврас

    0 0 Отговор
    Трябва да го тестват в сервиза, че повечето баварци прекарват доста време там.

    20:47 20.05.2026

  • 2 Фифи

    0 0 Отговор
    Откакто слагат пластмасови маслени помпи . моторите не изкарват и 100хил.

    21:39 20.05.2026