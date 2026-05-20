BMW вече тества новата М5-ца на писта (ВИДЕО)

BMW изпраща своите високопроизводителни седани обратно на пистата, като силно камуфлиран M5 от поколението G9X беше забелязан да износва гумите си на пистата Нюрбургринг. Сесиите на пистата, заснети в нови шпионски кадри показват предпроизводствената версия на суперседана (G90) от моделната 2028 година и неговия брат с дълъг покрив Touring (G99), които се опитват да пренапишат законите на физиката. Докато хибридният гигант визуално демонстрира огромното си тегло в завоите с висока компресия на пистата, именно радикалната визуална трансформация под виниловото фолио предизвиква разгорещени дебати сред феновете на марката.

Обновлението в средата на цикъла, известно вътрешно като Life Cycle Impulse (LCI), напълно се отказва от традиционния дизайн на предната част на първоначалния модел в полза на нова визия, дълбоко вдъхновена от предстоящите електрически автомобили Neue Klasse на марката. Шпионските снимки разкриват значително смалена версия на емблематичната решетка, която сега е забележимо по-къса и се простира хоризонтално, за да се слее директно с по-тънките, стилизирани корпуси на LED фаровете, напомнящи на iX3. Радикалният фейслифт изисква напълно преобразувана предна броня с централно разположени въздухозаборници, разделени от дебел хоризонтален ламел, обграден от дълбоко вдлъбнати вентилационни отвори. За да се съчетаят линиите безпроблемно, предните калници са преработени, а профилът на капака изглежда значително по-къс, докато класическият страничен профил остава непроменен, с изключение на новите колела, които скриват многобутални спирачки.

Задната част на прототипа е оборудвана с временни, пробни светлини, но данните от веригата за доставки потвърждават, че окончателният серийно произвеждан автомобил ще притежава елегантни, тънки LED задни светлини, наподобяващи графиките на флагманската 7-ца, заедно с преработен заден дифузьор, който запазва характерните четири изпускателни тръби.

Интериорът се насочва към още по-радикална цифрова промяна, която напълно се отдалечава от традиционните луксозни кабини. Шпионски снимки от вътрешността на тестовите прототипи потвърждават, че BMW се отказва от дългогодишния си физически ротационен контролер iDrive и извитата форма на таблото. На тяхно място се появяват четирилъчев волан и минималистичен дисплей, захранващ операционната система „iDrive X“, подсилен от пълна система „Panoramic Vision“ от колона до колона, скрита в основата на предното стъкло, за да превърне суперседана в движеща се технологична капсула.

Под радикалните промени в каросерията механичното сърце остава архитектурата на тежкотоварен plug-in хибрид, макар че инженерите изглежда прекалибрират акустичния характер. 4,4-литровият V8 двигател с двойно турбо излъчва значително по-дълбок и агресивен механичен грохот около Нюрбургринг в сравнение с тихия звук на настоящия серийно произвеждан модел. Докато комбинираната мощност на системата е фиксирана на 727 конски сили, моделите за европейския пазар са с вътрешно намалена мощност на V8 двигателя от 577 на 536 конски сили, за да отговорят на предстоящите ограничения за емисиите по Euro 7, разчитайки на усилвания електромотор да запълни разликата и да запази ускорението от 0 до 100 км/ч на нивото от 3,4 секунди. Производството на тази икона на високите постижения, вдъхновена от Neue Klasse, е планирано да стартира през юли 2027 година.