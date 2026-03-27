MG променя играта: Още тази година пуска (включително и у нас) коли с полутвърдотелни батерии

Франкфурт, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато MG Motor – брандът с китайско сърце и британско родословие – събере европейските медии във Франкфурт, но не за тест на автомобил, знайте, че се готви нещо мащабно. Първият по рода си MG Tech Day загърби традиционните лъскави премиери, за да се потопи дълбоко в "кухнята" на автомобилостроенето: батерийна химия, софтуерна архитектура и смели дизайнерски визии.

Мястото на действието не бе избрано случайно – Франкфурт, туптящото ядро на европейската автоиндустрия. На сцената излязоха три ключови фигури: визионерът Йозеф Кабан (вицепрезидент на MG Global Design Center), иноваторът Циу Джие (оглавяващ R&D звеното) и д-р Ли Женг – мозъкът зад батерийните разработки и съосновател на Qingtao. Ето и какво разказаха те пред нашия екип.

MG вади на Стария континент първата в света масова полутвърдотелна батерия

MG SolidCore

Експлозивното разкритие дойде от д-р Ли Женг, който демаскира технологията SolidCore. Тук MG не просто хвърля обещания в бъдещето, а заема ролята на технологичен лидер: това е първата полутвърдотелна батерия (semi-solid state), влязла в серийно производство. Докато конкуренцията още експериментира в бели престилки, в Китай конвейерите вече работят. И още по-интересното. Очаква се този технологичен скок да стъпи на европейска земя още преди края на годината – не като изложбен макет, а като напълно готов за експлоатация компонент.

От техническа гледна точка, магията се крие в шпинелната структура на манганова основа от страната на катода. Звучи сложно? Всъщност тя позволява на литиевите йони да се движат в три измерения. За сравнение, стандартните LFP батерии са ограничени до едноизмерно движение, а NCM клетките – до двуизмерно. Резултатите от това "3D движение" са впечатляващи: зареждането е с 15% по-бързо, а динамиката при подаване на газ скача с 20%. Най-големият триумф обаче е победата над студа. При люти студове от -20°C батерията запазва над 90% от капацитета си за разреждане – директен отговор на скептиците, които се притесняват от "замръзналия" пробег през зимата.

д-р Ли Женг

Безопасността също е на съвсем друго ниво. Съставена от 95% твърди елементи, батерията притежава керамичен електролитен слой, който действа като непробиваема противопожарна преграда. Тестовете за сигурност граничат с екстремното: дори при пробиване с остър предмет или брутална механична преса, клетките отказват да се запалят. "Сигурността не е екстра, а фундамент. Наш дълг е да пазим живота," отсече в заключението си ученият д-р Ли Женг.

MG4 EV и MG4 EV Urban: Две лица, една мисия

Дебютът на новата батерия ще бъде в автомобила MG4 EV Urban, който именно във Франкфурт за първи път се появи статично пред европейска публика. Важно е обаче да уточним графика: в началото моделът ще се предлага с конвенционални LFP батерии в два капацитета. По-скромната версия разполага с 41,9 kWh (110 kW мощност), обещаваща 325 км комбиниран пробег по WLTP. По-големият събрат с 52,8 kWh предлага до 416 км пробег, като в градски условия цифрата може да набъбне до впечатляващите 602 км. И двата варианта залагат на предно задвижване и серийно монтирана термопомпа.

MG4 EV Urban със SolidCore

Интериорът и оборудването на Urban също ни впечатлиха: 12,8-инчов център за управление, пакет асистенти MG Pilot и дори функция за шофиране с един педал. Гаранцията от седем години или 150 000 км е ясен сигнал за увереността на производителя. Но черешката на тортата – версията с полутвърдотелна батерия – ще се появи в края на 2026 година, като тепърва ще научаваме как точно тя ще пренапише правилата за пробег и мощност.

Вграденият британски флаг в задните светлини

Йозеф Кабан описа MG4 EV Urban като елегантния контрапункт на стандартния MG4 EV. Докато познатият модел е "остър", Urban черпи вдъхновение от роудстъра Cyberster – с плавни форми, изискани пропорции и вграден британски флаг в задните светлини. "Те са като братя – една кръв, но напълно различни характери," обясни пред екипа ни известният дизайнер.

Йозеф Кабан

MG Hybrid+: От милисекунди към микросекунди

Европейската офанзива на MG продължава и при хибридите. Системата Hybrid+ не е просто поредната комбинация от ДВГ и електромотор, а радикална еволюция. Инженерът Циу Джие обясни, че тайната е в интеграцията. Вместо четири отделни контролни блока, които си "говорят" тромаво, MG внедрява всичко в един-единствен чип (NCU). Комуникацията се пренася от ниво милисекунди в сферата на микросекунди.

Според него на пътя това означава съвършен синхрон. Електродвигателят действа като дигитален демпфер, който мигновено "заглажда" вибрациите на бензиновия агрегат. Резултатът? Кадифено меко возене дори при сериозно натоварване. Хардуерът включва 1,5-литров четирицилиндров мотор с термична ефективност от 42% и мощен 100 kW електромотор, захранвани от 1,83 kWh батерия на 350-волтова архитектура. Специално за европейските магистрали е разработена и 3-степенна автоматична кутия, която да гарантира ефективност дори при високите скорости на германските аутобани.

MG Hybrid+

"В Европа имате лукса да карате без ограничения по магистралите или дори когато има такова, то не е малко – това беше огромно предизвикателство за нас," призна с усмивка Циу Джие, добавяйки, че шест години труд са му коствали не малко бели коси.

Циу Джие

Стратегията на MG е ясна: "Mainstream Maverick" – марка, която носи премиум технологии в масовия сегмент, без да надува цените. Гледайки напред, полутвърдотелните батерии ще намерят място и в хибридните модели, което ще направи Hybrid+ семейството (MG3, ZS и HS) още по-ефективно. Дали тези амбициозни планове ще превземат пазара, ще разберем съвсем скоро, защото, както вече ви информирахме, марката MG стъпи и на родна земя, а плановете ѝ, както се вижда, са доста амбициозни. А ето и видео, показващо ни основната иновация на MG, с която марката ще атакува Европа.