MG променя играта: Още тази година пуска (включително и у нас) коли с полутвърдотелни батерии

Франкфурт, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Когато MG Motor – брандът с китайско сърце и британско родословие – събере европейските медии във Франкфурт, но не за тест на автомобил, знайте, че се готви нещо мащабно. Първият по рода си MG Tech Day загърби традиционните лъскави премиери, за да се потопи дълбоко в "кухнята" на автомобилостроенето: батерийна химия, софтуерна архитектура и смели дизайнерски визии.
Мястото на действието не бе избрано случайно – Франкфурт, туптящото ядро на европейската автоиндустрия. На сцената излязоха три ключови фигури: визионерът Йозеф Кабан (вицепрезидент на MG Global Design Center), иноваторът Циу Джие (оглавяващ R&D звеното) и д-р Ли Женг – мозъкът зад батерийните разработки и съосновател на Qingtao. Ето и какво разказаха те пред нашия екип.
MG вади на Стария континент първата в света масова полутвърдотелна батерия
Експлозивното разкритие дойде от д-р Ли Женг, който демаскира технологията SolidCore. Тук MG не просто хвърля обещания в бъдещето, а заема ролята на технологичен лидер: това е първата полутвърдотелна батерия (semi-solid state), влязла в серийно производство. Докато конкуренцията още експериментира в бели престилки, в Китай конвейерите вече работят. И още по-интересното. Очаква се този технологичен скок да стъпи на европейска земя още преди края на годината – не като изложбен макет, а като напълно готов за експлоатация компонент.
От техническа гледна точка, магията се крие в шпинелната структура на манганова основа от страната на катода. Звучи сложно? Всъщност тя позволява на литиевите йони да се движат в три измерения. За сравнение, стандартните LFP батерии са ограничени до едноизмерно движение, а NCM клетките – до двуизмерно. Резултатите от това "3D движение" са впечатляващи: зареждането е с 15% по-бързо, а динамиката при подаване на газ скача с 20%. Най-големият триумф обаче е победата над студа. При люти студове от -20°C батерията запазва над 90% от капацитета си за разреждане – директен отговор на скептиците, които се притесняват от "замръзналия" пробег през зимата.
Безопасността също е на съвсем друго ниво. Съставена от 95% твърди елементи, батерията притежава керамичен електролитен слой, който действа като непробиваема противопожарна преграда. Тестовете за сигурност граничат с екстремното: дори при пробиване с остър предмет или брутална механична преса, клетките отказват да се запалят. "Сигурността не е екстра, а фундамент. Наш дълг е да пазим живота," отсече в заключението си ученият д-р Ли Женг.
MG4 EV и MG4 EV Urban: Две лица, една мисия
Дебютът на новата батерия ще бъде в автомобила MG4 EV Urban, който именно във Франкфурт за първи път се появи статично пред европейска публика. Важно е обаче да уточним графика: в началото моделът ще се предлага с конвенционални LFP батерии в два капацитета. По-скромната версия разполага с 41,9 kWh (110 kW мощност), обещаваща 325 км комбиниран пробег по WLTP. По-големият събрат с 52,8 kWh предлага до 416 км пробег, като в градски условия цифрата може да набъбне до впечатляващите 602 км. И двата варианта залагат на предно задвижване и серийно монтирана термопомпа.
Интериорът и оборудването на Urban също ни впечатлиха: 12,8-инчов център за управление, пакет асистенти MG Pilot и дори функция за шофиране с един педал. Гаранцията от седем години или 150 000 км е ясен сигнал за увереността на производителя. Но черешката на тортата – версията с полутвърдотелна батерия – ще се появи в края на 2026 година, като тепърва ще научаваме как точно тя ще пренапише правилата за пробег и мощност.
Йозеф Кабан описа MG4 EV Urban като елегантния контрапункт на стандартния MG4 EV. Докато познатият модел е "остър", Urban черпи вдъхновение от роудстъра Cyberster – с плавни форми, изискани пропорции и вграден британски флаг в задните светлини. "Те са като братя – една кръв, но напълно различни характери," обясни пред екипа ни известният дизайнер.
MG Hybrid+: От милисекунди към микросекунди
Европейската офанзива на MG продължава и при хибридите. Системата Hybrid+ не е просто поредната комбинация от ДВГ и електромотор, а радикална еволюция. Инженерът Циу Джие обясни, че тайната е в интеграцията. Вместо четири отделни контролни блока, които си "говорят" тромаво, MG внедрява всичко в един-единствен чип (NCU). Комуникацията се пренася от ниво милисекунди в сферата на микросекунди.
Според него на пътя това означава съвършен синхрон. Електродвигателят действа като дигитален демпфер, който мигновено "заглажда" вибрациите на бензиновия агрегат. Резултатът? Кадифено меко возене дори при сериозно натоварване. Хардуерът включва 1,5-литров четирицилиндров мотор с термична ефективност от 42% и мощен 100 kW електромотор, захранвани от 1,83 kWh батерия на 350-волтова архитектура. Специално за европейските магистрали е разработена и 3-степенна автоматична кутия, която да гарантира ефективност дори при високите скорости на германските аутобани.
"В Европа имате лукса да карате без ограничения по магистралите или дори когато има такова, то не е малко – това беше огромно предизвикателство за нас," призна с усмивка Циу Джие, добавяйки, че шест години труд са му коствали не малко бели коси.
Стратегията на MG е ясна: "Mainstream Maverick" – марка, която носи премиум технологии в масовия сегмент, без да надува цените. Гледайки напред, полутвърдотелните батерии ще намерят място и в хибридните модели, което ще направи Hybrid+ семейството (MG3, ZS и HS) още по-ефективно. Дали тези амбициозни планове ще превземат пазара, ще разберем съвсем скоро, защото, както вече ви информирахме, марката MG стъпи и на родна земя, а плановете ѝ, както се вижда, са доста амбициозни. А ето и видео, показващо ни основната иновация на MG, с която марката ще атакува Европа.
1 Калоян
10:09 27.03.2026
2 Аналогии
Коментиран от #5, #8
10:12 27.03.2026
3 Име
10:22 27.03.2026
4 6135
Коментиран от #9, #19, #25
10:22 27.03.2026
5 Байчето
До коментар #2 от "Аналогии":Байчето от трибуквения ин силов застраховател затова удря газ и петрол - за да растат цените и поече хора да решат да похарчат млрд. общи, които ще влезнат в хазната на Тесла.... всичко е сметка, стари оръжия, срещу нови приходи.
10:27 27.03.2026
6 БОТЕВ
Коментиран от #52
10:40 27.03.2026
7 Краси
Коментиран от #27
11:12 27.03.2026
8 Кочо Честименски
До коментар #2 от "Аналогии":Ай ся да ми кайш числата от тотото!
11:18 27.03.2026
9 поКУРко
До коментар #4 от "6135":Не няма, но има вариант на газ!
11:19 27.03.2026
10 пак ли революция няма месец
че те нямат време да остареят камо ли да имат вторичен пазар
и после ми пишете за икономия
ами те на баламите са им взели парите още като са купили колата която е без пазар втора ръка ха ха ха
11:24 27.03.2026
11 пенсионер
11:28 27.03.2026
12 000
12:21 27.03.2026
13 Шофьора
Коментиран от #15, #49
12:45 27.03.2026
14 ЯСНА РАБОТАТА!!! Хубава ама китайска!
12:53 27.03.2026
15 Имат ги, но
До коментар #13 от "Шофьора":франсето, корееца и японеца взимат 3-5 пъти по-високи заплати и нямат държавна субсидия. Затова колите им хубави, но скъпи.
Коментиран от #51
13:01 27.03.2026
16 Пурко
Коментиран от #17, #23, #24
13:03 27.03.2026
17 Така е
До коментар #16 от "Пурко":С монофазно зареждане можеш да зареждаш само по 7,4 kW, което са само 50 км на час.. като се прибереш за 10 часа можеш да заредиш само 500 км.
Повечето антиелектрици изминавате повече затова е много по-логично да ги изминете с колелото.
На кой ли антиелектрик му стигат само 3500 км на седмица и 15 000 км на месец
Няма нормален антиелектрик който да не изминава поне 1000 км всеки божи ден без да спира и за 10 минути
Тази песен сме я слушали слушали и вече от хит стана шлагер. Нещо ново имаш ли да казваш? По колко хиляди километра минаваш годишно, щом 180 хиляди километра на година не ти стигат и нямаш 10 минути на ден да заредиш още 200- 300 км за да ги закръглиш 800 км на ден? И 250 000 км годишно?
Коментиран от #18, #20, #22
13:12 27.03.2026
18 Хаха
До коментар #17 от "Така е":Обещават 500 км,ама само на хартия,в действителност са само 200 км.Ключовата дума е обещават.Тати ще ти купи колело,ама друг път, тротинетка.
13:17 27.03.2026
19 6135
До коментар #4 от "6135":Майтапа настрана, карам автоматик от 4 месеца и нещото определено отстъпва на ръчната скоростна кутия.
Автоматикът сигурно е добър за по-неможещите, но е неспособен да предостави този фин контрол на тягата, който дава съединителя.
Преди някой да ме награчи, ще помоля да сравни едно обикновено упражнение като качване на висок бордюр с двете предни колела едновременно и оставяне там.
Ръчката е ясна, газ на полусъединител и когато гумите почти се качат, пълен съединител и отпускане на газта.
Автоматик: с малко газ въобще и не се опитва да тръгне и да мине през бордюра. С повече газ, колата излита и докато отпуснеш газта и натиснеш спирачката, не само е качила бордюра ами и е изминала още сума разстояние.
С автоматик, за съжаление, някои маневри са невъзможни.
Коментиран от #21
13:20 27.03.2026
20 нещо
До коментар #17 от "Така е":май не сте добър в математиката,
както е в електротехниката,
както и в практическото им приложение ...
Защото не всички мрежи в българските населени места са с подходящо окабеляване - а никой не иска нон-стоп запалени ел.инсталации все пак ...
Още - няма да си спирате всичките електроуреди в къщи, само за да има ток за колата, нали!
Коментиран от #33, #44
13:23 27.03.2026
21 дали
До коментар #19 от "6135":не става с:
газ с десния крак,
спирачка с левия ...
(не се заяждам - карам ръчна и само питам)
Коментиран от #35
13:25 27.03.2026
22 Пурко
До коментар #17 от "Така е":Колега, личи си по написаното, че си се прецакал и си си купил електричка, за което ще ти кажа "Честито"! Зареждай и бди над колата си по 10 часа, а аз ще си джиткам когато и коооолкото ми душа сака с моето ДВГ.
13:39 27.03.2026
23 Хахахаха
До коментар #16 от "Пурко":На монофазно си зареждаш спокойно с 3 кВт на нощна тарифа, за 10 часа си зареждаш за 200 километра. Предполагам повече не караш всеки ден?
Коментиран от #26, #37
13:55 27.03.2026
24 Хахахаха
До коментар #16 от "Пурко":Ти все пак колата не е нужно да я зареждаш само от празна до пълна! Зареждаш винаги когато можеш.
13:56 27.03.2026
25 таксиджия 🚖
До коментар #4 от "6135":Да - МГ 3 хечбек 1.5 4 цилиндъра 105 кс без мек хибрид. 5 степенна ръчка. Джо Блек поляка вече качи тест драйв във ютюб канала си.
13:58 27.03.2026
26 Пурко
До коментар #23 от "Хахахаха":Колега, не знам за теб, но за мен кола = свобода. Сега, не искам всеки ден да пресмятам, планувам и мисля по колко да зареждам и да робувам на една кола. Искам да се кача и да карам колкото и до където ми трябва.
Коментиран от #28, #29, #30, #31
14:02 27.03.2026
27 Всъщност
До коментар #7 от "Краси":Ти карал ли си, притежавал ли си китайска кола, че да не ги харесваш? От последните 1 - 2 години, става въпрос. Защото има доста разлики с онези, дето ги пуснаха преди 20 години у нас. Макар, че и на онези им навъртяха по 300 000 км без особени проблеми.
14:13 27.03.2026
28 Хахахаха
До коментар #26 от "Пурко":Аз като гледам, хората с Тесла имат по-голяма свобода от хората с ДВГ.
14:17 27.03.2026
29 Хахахаха
До коментар #26 от "Пурко":Повечето хора искат да пътуват още повече и евтино.
14:18 27.03.2026
30 Нямаше нужда да го казваш
До коментар #26 от "Пурко":"Сега, не искам всеки ден да пресмятам, планувам и мисля"
Ако не мразеше чак толкова много мисленето и го избягваш на всяка цена, нямаше да си никакъв антиелектрик , а щеше да знаеш, че няма нищо по-логично от това светът да се електрифицира.
Когато човек мрази да мисли, оставя някоя статия да му каже какво да говори, а той повтаря като папагал без да мисли че това противоречи на всякаква логика.
14:27 27.03.2026
31 Толкова сте предвидими
До коментар #26 от "Пурко":Не случайно никой анти електрик досега не е отговорил По колко километра минава средно на седмица, всяка седмица .
Като таксиджията на който батерия 100kWh за която производителя казва че изминава 700 + километра, аз му казвам реален пробег около 500 км при разход 20 на 100 , а той твърди че са 300, ама някой му НЯКОЙ МУ Е КАЗАЛ КАКВО ДА МИСЛИ - няма да му стигнат за деня защото всеки ден върти по 150-200 км.
Ех ако мислехте самостоятелно! Мечти, мечти...
Коментиран от #36
14:31 27.03.2026
32 Хахахаха
14:43 27.03.2026
33 Така е
До коментар #20 от "нещо":"май не сте добър в математиката,
както е в електротехниката,
както и в практическото им приложение ...
Защото не всички мрежи в българските населени места са с подходящо окабеляване"
Наистина не съм добър по математика. Минах с тройка, но все пак се опитвам да смятам нещо и да давам резултата тук. Ти защо не се пробваш отличнико?
През зимата, когато мрежата е най натоварена, всеки средностатистически климатик харчи поне 1kW което са 24kWh на денонощие. По твоята логика не съществува нито един климатик в България защото няма да издържим мрежата?
Колко километра се минават с 24kWh на ден? 600kWh на месец колкото харчи един климатик - около 100 лв ?
Направи сметката да видим дали си отличен математик или отличен комик?
14:53 27.03.2026
34 Феникс
15:03 27.03.2026
35 6135
До коментар #21 от "дали":Интересна идея, благодаря!
Ще опитам.
Малко ще е неудобно да се протегне левия крак към спирачката, която е предвидена за десен крак, но ако стане ще трябва да свиквам.
15:30 27.03.2026
36 Пурко
До коментар #31 от "Толкова сте предвидими":Електричките на този етап са неприемливо скъпи за повечето българи. Държавата не прави нищо по въпроса да си по "зелен" и да те подпомогме да си такъв. Огромна част от хората нямат къде да зареждат, защото си държат колите на улицата. Няма достатъчно зарядни места, ако се увеличи случайно ползването им. Ето защо смятам, че на сегашния етап в Бе-ге електричките са по скоро начин богатите да си гъделичкат самочувствието, че са по значими от масата. Също така смятам, че към момента основната полза от електричка е само и единствено като градска кола, ако живееш в голям град за ежедневно каране и най-много за околията и то при условие че имаш къща с двор или гараж, за да я зареждаш. Не мога да си представя да тръгна на море в Гърция или Турция примерно на 700-800 км и да тръпна през цялото време ще заредя ли или не и ще стигна или не, вместо да се наслаждавам на пътуването. Мерси!
Коментиран от #38, #40, #41, #53
16:27 27.03.2026
37 Пурко
До коментар #23 от "Хахахаха":няма нощна тарифа 10 часа
Коментиран от #39
16:29 27.03.2026
38 Така е
До коментар #36 от "Пурко":Сериозно планиране е необходимо за 700 км пътуване къде да намериш да заредиш за 10 минути. Ако знаеш колко мисли не се иска и колко умствен капитал, за да въведеш на навигацията на колата Къде искаш да стигнеш, А тя да ти каже къде са 20-30 зарядни станции по маршрута и даже да ти препоръча къде да спреш и точно с колко процента заряд се очаква да пристигнеш на тази зарядна станция и в колко часа.
Това е прекалено тежко мислене, което е само за мазохисти. И най-основателната причина против електромобилите.
16:44 27.03.2026
39 Хахахаха
До коментар #37 от "Пурко":Добре. Всяка вечер, ще си зареждаш по 160 километра за 8 часа на нощна. Така доволен ли си?
Коментиран от #42
16:47 27.03.2026
40 Зарядна инфраструктура
До коментар #36 от "Пурко":И за море не става защото само през 120 150 км има зарядни станции 600kW, на които 20kWh които стигат за 100 км пробег се зареждат за 2 минути.
Със сигурност инфраструктурата е проблемът а не това, че няма откъде да си купиш китайските автомобили които вече се зареждат с два такива конектора едновременно - 100 километра за една минута . Дори с реален пробег 300 км, за 800 км пробег отиване и връщане е необходимо да заредиш 2 пъти по 3-4 минути НА НАСТОЯЩИТЕ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ .
Каква ли ще е мощността когато вече има кой да зарежда с такава мощност? Днес зарядната инфраструктура е изпреварила времето си както като бройки и локации, така И като мощност.
Но антиелектриците стоят пред мегаватовата зарядна станция и обясняват че няма ток за нея, както шопа стоял пред клетката на жирафа и казал такова животно нема и нема как да има
16:50 27.03.2026
41 Хахахаха
До коментар #36 от "Пурко":Електрическите коли вече не са толкова скъпи колкото ги пишеш, ако сравниш с подобна такава с ДВГ. Сега ако смяташ цената на нова електричка със стар Опел Кадет, то да, тогава са скъпи. Но ако сравняваш нова електричка с нова ДВГ от същия клас и мощност, то понякога излиза електричката даже по-евтина.
Коментиран от #43
16:52 27.03.2026
42 Ти не разбра ли
До коментар #39 от "Хахахаха":Че на никой антиелектрик 160 км на ден не му стигат, защото всички ежедневно ходят от София площад народно събрание до Резово и се връщат дори без да спрат в Резово.
Постоянно валят облози кой ще се върне на площад народно събрание първи след отскок до Резово. Антиелектриците го правили с един резервоар без една минута почивка.
Какво са някакви 160 км на ден , за антиелектриците? Това са някакви си 60 хиляди километра годишно заредени на нощна тарифа, които те въртят за по-малко от два месеца. Ами останалите 300 хиляди километра къде ще ги заредиш за годината? На бързи зарядни станции няма да ти излязат сметките
16:54 27.03.2026
43 Ти сериозен ли си
До коментар #41 от "Хахахаха":Как ще сравняват стара електричка? Нали след две години трябва да ѝ се сменя батерията и не става за нищо. Обикновено сравненията са за чисто нова Тесла с най-голямата батерия спрямо 10 годишна Toyota corolla. По-точно спрямо цената на такава преди 5 години - 10 000 лв като са я купили преди коронакризата.
Като им говориш за цена на притежание, минават по 150 км на седмица и не им излизат сметките за пестене на гориво, защото не харчат такова за цялата година.
Обаче когато им говориш за пробег, минават минимум 1000 км всеки ден.
Когато не мислиш какво говориш, този когнитивен дисонанс въобще не ти минава през ума
16:58 27.03.2026
44 Бат Жоро
До коментар #20 от "нещо":особенно из вилните зини където често спират тока. или кабелите за тока са още въздушни. Питаш енергото за трифазен ток и те ти отговарят че в този живот няма да има капацитет
Коментиран от #45, #46, #47, #48
17:40 27.03.2026
45 Хахахаха
До коментар #44 от "Бат Жоро":Електрическите коли се зареждат на еднофазен също. Кой ви лъже глупости, че нямало ток?
18:06 27.03.2026
46 Хахахаха
До коментар #44 от "Бат Жоро":На вилната зона имаш ли котлон за готвене? Ако имаш, значи като не го ползваш имаш достатъчно за ел. колата, защото тя също може да се зарежда със същата мощност!
18:08 27.03.2026
47 Идеално
До коментар #44 от "Бат Жоро":Вилата ти има покрив, нали. Тоест и сам можеш да си направиш трифазна зарядна станция, Ако ти е толкова важно да зареждаш бързо, щом ще ходиш на вилата само за няколко минути да заредиш и ще се връщаш.
Схемата е проста - фотоволтаици на покрива, трифазен инвертор с батерия, а от него зареждаш с каквато си мощност пожелаеш. Даже ще си имаш ток когато комшиите нямат защото е спрял. Напрежението винаги ще ти е стабилни 240 волта. Кефти монофазно, кеф ти трифазно.
Колкото и да ти звучи нелогично, батериите всъщност подобряват качеството на мрежата, а не го влошават!
18:22 27.03.2026
48 Като се замисля
До коментар #44 от "Бат Жоро":Даже и фотоволтаици не ти трябват - само батерия и инвертор, зареждаш бавно с киловат, а след това събраните 24kWh за денонощието зареждаш с каквото си пожелаеш мощност за колкото си искаш време без да се съобразяваш с мощността на мрежата.
Техническите решения са повече, отколкото проблеми можеш да измислиш. Особено за вила или къща или дори обикновено гараж където и да се намира
18:26 27.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 БОТЕВ
19:08 27.03.2026
51 БОТЕВ
До коментар #15 от "Имат ги, но":Откога имат изброените марки модел с полутвърд електролит, аман от профффани! Марш обратно в първи клас или направо си късай книжката!!!
19:09 27.03.2026
52 Христо
До коментар #6 от "БОТЕВ":Това са си твои размишления. Застрахователят, дето дава парите, дава точната статистика:
На 100 хил. петролни коли - 1529 случая на пожар.
На 100 хил. електромобила - 25
Причината: пластмасов резервоар под задните седалки със силно запалима течност вътре - опасност от пожар и експлозия. Горивопроводи по цялото продължение на колата. Постоянни течове на масло от всевъзможни снадки и гарнитури върху нагорещена генерация. Картерни газове и бензинови изпарения + нацепени на кокал, прегорели кабели на свещи и искрене под капака. Двигател с вътрешно горене, който работи на принципа на множество експлозии.
Електромобил: клетки от автомобилен клас в метален корпус, снабдени с предпазни клапани. Няма риск от експлозии. При пожар има предостатъчно време да се напусне безопасно.
Негорими LFP (железофосфатни) батерии на новите модели. На пълно късо се издуват и дотам.
22:21 27.03.2026
53 Габи
До коментар #36 от "Пурко":Голяма околия ще да е тази 500 км магистрала
22:24 27.03.2026