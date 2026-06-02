Цончо Ганев: Нищо градивно не се случва – режат пенсии и теглят поредните дългове

2 Юни, 2026 12:21 1 445 33

  • цончо ганев-
  • румен радев-
  • дългове-
  • пенсии

В момента това, което прави Радев, е да капитализира държавните дружества, и то с пълна сила

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се предлага, и това, което се говори пред обществото, се разминават кардинално. Обяснява се как няма да се вдигат данъците – те се вдигат; обяснява се как няма да се пипат пенсиите – те се намаляват. Парадоксалното тук е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии, отколкото на тези, които са с големите пенсии. Това заяви Цончо Ганев от „Възраждане“ в кулоарите на НС, преди да влезе в заседание на Комисията по бюджет и финанси. По отношение на влизането в дългова криза – едва ли вече има някого, който да се съмнява в това, категоричен бе още той.

По думите му не се случва нищо градивно, а се теглят поредните дългове, за да се покриват текущите разходи. „В момента това, което прави Радев, е да капитализира държавните дружества, и то с пълна сила“, каза още Ганев.

„Ще стане един месец, откакто това правителство е на власт: нито се работи за овладяване на цените в магазините, нито се работи за справяне с инфлацията, нито се пристъпи към съдебна реформа. Така че нищо градивно не се случва“, заяви Цончо Ганев.

Попитан за коментар на идеята да се замразят депутатските заплати, Ганев отговори: „Ще го подкрепим. Щом това е проблемът на обществото – ще го подкрепим, но големият проблем е друг. Той е в това, че се говори, че ще бъдат отрязани много от бройките на държавните служители, а в същото време нищо не се съкращава, а напротив. Това, което каза министърът на финансите, е, че ще се махнат незаетите бройки – де факто нищо не се променя.

Това, че ще орязват депутатските заплати – на нас ни е ясно, че на фона на цялата бедност в обществото депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, за нас е разбираемо. Върви се към орязване на заплатите“, каза депутатът от „Възраждане“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Цомка не я понасям,

    27 17 Отговор
    но истината е, че ламята стана четириглава - Тиква, Прасе, Прокоп и Боташ.

    12:22 02.06.2026

  • 2 Нехис

    31 19 Отговор
    Важното е заплатките на другарите мунчовци да вървят и да взимат процент от обществените поръчки.

    Наистина ли има наивници, смятащи, че Мунчо ще ги оправи?

    12:24 02.06.2026

  • 3 Цончо

    18 17 Отговор
    е много прозззз и конюнктурен

    12:25 02.06.2026

  • 4 1488

    13 18 Отговор
    докато стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзe с претенции че ме бил "асвабадил"

    Коментиран от #9, #15, #21, #32

    12:25 02.06.2026

  • 5 Възраждане

    27 16 Отговор
    Точно казано!
    Народът проглежда
    С дни

    Коментиран от #29

    12:25 02.06.2026

  • 6 какво да очакваш

    28 4 Отговор
    Пребориха ли олигархията ?

    Коментиран от #30

    12:25 02.06.2026

  • 7 Ура,,Ура

    25 1 Отговор
    Интересно защо ги няма тия двете квачки заместничките на гълъба. Или не участват във временна комисия, защото си мислят, че не са временни.

    12:26 02.06.2026

  • 8 Специалист по анатомия

    12 3 Отговор
    Те ВСИЧКИ са от клуба на прео6.n0лове. Което означава, ТЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО СА ПРОТИВ ВАС!
    Всички са слуги на 6афоме7.

    ПОМНЕТЕ ТОВА!

    12:27 02.06.2026

  • 9 Оооо

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    По важно е ти да си го асвабадил. Те свикнаха все ние да ги асвабаждаваме.

    12:28 02.06.2026

  • 10 Мокой

    13 25 Отговор
    Какви пенсии режат, просто се премахва ковид добавката, която е вид социално плащане, а не пенсия за изслужено време и старост. А и ковид няма вече 6-та година...

    12:29 02.06.2026

  • 11 мерки

    25 17 Отговор
    Няколко мерки за стабилизиране на бюджета, увеличаване на приходите и намаляване на разходите:
    1. Незабавно връщане в Украйна на всички украинци, които държавата издържа по шикозните хотели с парите на народа.
    2. Спиране на всякакви плащания, помощи и т.н. на същите украинци.
    3. Всеки украинец, който все пак пребивава у нас, да си заплаща всички услуги, които ползва, а не да са безплатни.
    4. Спиране на всякаква военна, вещева и материална помощ за Украйна.
    5. Спиране на всясакви вноски в ЕС, които отиват за войната в Украйна.
    Ако това не стане, значи България се управлява от украинското посолство, а не от български политици. Няма как да режеш от българи, за да даваш на украинци. Това да не е украинско робство.

    Коментиран от #18, #23

    12:29 02.06.2026

  • 12 Гост

    7 19 Отговор
    Този защо не е арестуван? А медиите защо му дават да се изказва изобщо?

    12:29 02.06.2026

  • 13 НЕ ПЕНСИИТЕ,

    19 6 Отговор
    А ГЛАВИТЕ ВИ ТРЯБВА ДА СЕ ОТРЕЖАТ.

    12:29 02.06.2026

  • 14 хаха

    11 16 Отговор
    Мазна Ганка се разпищяла. Чудесно.

    Да се махат всичките социални плащания. Изключение са само инвалидите (като тези от последните 10 години да преминат през нови комисии за освидетелстване).

    Да се премахнат и детските надбавки! Вместо това в края на финансовата година да се връщат част от данъците.

    Коментиран от #19

    12:30 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 радев мрази Пенсионерите

    22 10 Отговор
    Руския галош радев не уважава своите избиратели пенсионерите!

    12:32 02.06.2026

  • 17 БУХАХАХА

    13 9 Отговор
    не дей рива бе плюнката, почти сичките ви тъпи избиратели гласуваха за фърчилкоф.

    12:33 02.06.2026

  • 18 нала копейка

    13 12 Отговор

    До коментар #11 от "мерки":

    Борбата срещу руския Фашизъм иска жертви!

    12:33 02.06.2026

  • 19 Да....

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    И как ще преживеят ..годината?
    А?
    Или ще я карат на фотосинтеза?
    Ама тя не е полезна по " зелената сделка", която Радевата политика налага с послушание на ЕС

    12:34 02.06.2026

  • 20 Чума

    10 5 Отговор
    Дори депутатите си орзязват заплатите и на най бедните съсловия от културата! Само на даскалята и данс растат! Свещени кравички! Но, щом бюджета е зле, нека стегнем коланите, но....всички! Не един да стяга колан до гръбните си прешлени, а друг да друса шкимбе - кючеци! Никаква мафия не гонят! Махнаха само Мавровски! Съдебната система си е непокътната, по места гербераските кметове и администрация продължават да крадат! Без никакъв страх! Властта пак си е тяхна!

    12:36 02.06.2026

  • 21 8841

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Така се постъпва с пи. пи. диразите

    12:36 02.06.2026

  • 22 Какъв трибун само

    14 4 Отговор
    И с вас е така бре, Ганчо - нищо градивно не сте направили, освен къщата в Тюленово!

    12:37 02.06.2026

  • 23 Факти

    11 15 Отговор

    До коментар #11 от "мерки":

    Няма ка да стане докато Путин не си изтегли армията от Украйна. Украинските бежанци не са болестта, а симптома. Болестта е Путин. Той ни ги докара. Ако ги изгоним, ЕС ще ни санкционира и ще плащаме още повече. Ако излезем от ЕС пък ще стане още по-зле. В Полша има най-много украински бежанци, държавата заделя най-много за отбрана и помага най-много на Украйна, а в същото време имат най-бързо развиващата се икономика в ЕС. Значи Украйна не е проблемът. У нас проблемът е нашата си корупция, наследство от комунизма. Ако не бяхме оставили комунистите на власт и бяхме извършили лустрация като в Полша щяхме да се оправим. Украйна с нищо не ни е виновна.

    12:42 02.06.2026

  • 24 ООрана държава

    17 4 Отговор
    Винаги всички режат от най скъсаните хора

    12:44 02.06.2026

  • 25 баба каза

    7 3 Отговор
    Преминил се Илия. Погледнал се - пак в тия.
    Честито на УФСЕте които пак настъпиха мотиката с "да ги видим новите". Не си взеха поука от НДСВ, нито от ПП.

    13:09 02.06.2026

  • 26 Мнение

    10 0 Отговор
    Цончо, премахнете автоматизма от заплатите на полицаите, съдиите, прокуратура, държавните служители. Там са три милиарда за тоя "дето клати гората". Там са огромните разходи. Намалете си колите, секретарките, издръжката, порционите. Не се правете на улави, че като намалите с две евро пенсиите ще напълните хазната. Махнете всички пенсионери от всички държавни служби и то незсбавно. На който му се работи и има сили, да заминава да работи в частния сектор. Там работа колкото искаш, но няма да си "клатиш краката" и да чакаш да стане 17,00 часа. Махнете незабавно инвалидните пенсии на тези, които работят. След като работиш, взимаш заплата, това означава, че си здрав и можеш да се издържаш от заплатата си. Защо, по дяволите, взимаш и пенсия за инвалид? Та ти си на работа. Че кой е този, който е напълно здрав в България? Инвалидните пенсии да са за хората, които не могат да работят, не могат да се обслужват сами, а разчитат на друг, трудно подвижни, наистина болни хора. Но, този, който сутрин отива на работа, работо 8 часа, означава, че такъв човек е работоспособен и няма нужда от пенсия. Наистина болният човек дори не може да стане от леглото, а какво остава да трябва да ходи и на работа. Толкова е лесно и просто всичко, но трябва да имаш кураж, а не само празни приказки и ала-бала.Само това, ако се направи, сметката ще отиде на 4-5 милиарда, а не да се взирате в двете евро на пенсионерите. Те и без друго са достатъчно очукани от "грижите" на всички правителст

    13:12 02.06.2026

  • 27 НЕКА

    3 0 Отговор
    Всички българи се научим да мислим правилно И ЕДИННО ПО ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ !!! ДА ПОСТИГНЕМ ВАЖНО ЕДИНОМИСЛИЕ !!! И ОЩЕ КЪМ ВСИЧКО ТОВА : БЕЗ ВСЯКАКВИ ИЗЛИШНИ ТЪПОТИИ И ПРОСТОТИИ !!! КЪМ ТОВА , КОЕТО ПИСАХ, ПРИЗОВАВАМ И ПОЛИТИЦИТЕ НИ !!!

    13:13 02.06.2026

  • 28 Гошо

    7 1 Отговор
    Цончо и компания не са продуктивни. Само лаят за да седят в парламента. Това е тяхната игра.

    13:30 02.06.2026

  • 29 1001

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Възраждане":

    И какво проглежда народа? 35 години кражба и иска за 3 дни промяна. Как да стане за месец два. Само дрънкане не става иска се и работа.

    13:32 02.06.2026

  • 30 Жоро

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "какво да очакваш":

    Ако ставаше с магическа пръчка. Замисли се преди да го пуснеш. /коментара/

    13:33 02.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ами като се седи мирно краката не се разтварят моето момче.

    13:35 02.06.2026

  • 33 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Цомчо, не се вълнувай! Така винаги започват реформите: първо се орязват пенсиите, тук там се замразяват заплатите, после се съкращават чистачките в раздутата администрация! Това са 10 % свити разходи!Така ще направят и ПРОГРЕСИСТИТЕ на Радев - месията, за когото гласуваха МАШИНИТЕ на Мадуро! Народът трябва да разбере, че пак е настъпил мотиката!

    14:10 02.06.2026

