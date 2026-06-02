Цончо Ганев: Нищо градивно не се случва – режат пенсии и теглят поредните дългове

Това, което се предлага, и това, което се говори пред обществото, се разминават кардинално. Обяснява се как няма да се вдигат данъците – те се вдигат; обяснява се как няма да се пипат пенсиите – те се намаляват. Парадоксалното тук е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии, отколкото на тези, които са с големите пенсии. Това заяви Цончо Ганев от „Възраждане“ в кулоарите на НС, преди да влезе в заседание на Комисията по бюджет и финанси. По отношение на влизането в дългова криза – едва ли вече има някого, който да се съмнява в това, категоричен бе още той.

По думите му не се случва нищо градивно, а се теглят поредните дългове, за да се покриват текущите разходи. „В момента това, което прави Радев, е да капитализира държавните дружества, и то с пълна сила“, каза още Ганев.

„Ще стане един месец, откакто това правителство е на власт: нито се работи за овладяване на цените в магазините, нито се работи за справяне с инфлацията, нито се пристъпи към съдебна реформа. Така че нищо градивно не се случва“, заяви Цончо Ганев.

Попитан за коментар на идеята да се замразят депутатските заплати, Ганев отговори: „Ще го подкрепим. Щом това е проблемът на обществото – ще го подкрепим, но големият проблем е друг. Той е в това, че се говори, че ще бъдат отрязани много от бройките на държавните служители, а в същото време нищо не се съкращава, а напротив. Това, което каза министърът на финансите, е, че ще се махнат незаетите бройки – де факто нищо не се променя.

Това, че ще орязват депутатските заплати – на нас ни е ясно, че на фона на цялата бедност в обществото депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, за нас е разбираемо. Върви се към орязване на заплатите“, каза депутатът от „Възраждане“.