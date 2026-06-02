Цончо Ганев: Нищо градивно не се случва – режат пенсии и теглят поредните дългове

Това, което се предлага, и това, което се говори пред обществото, се разминават кардинално. Обяснява се как няма да се вдигат данъците – те се вдигат; обяснява се как няма да се пипат пенсиите – те се намаляват. Парадоксалното тук е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии, отколкото на тези, които са с големите пенсии. Това заяви Цончо Ганев от „Възраждане“ в кулоарите на НС, преди да влезе в заседание на Комисията по бюджет и финанси. По отношение на влизането в дългова криза – едва ли вече има някого, който да се съмнява в това, категоричен бе още той.
По думите му не се случва нищо градивно, а се теглят поредните дългове, за да се покриват текущите разходи. „В момента това, което прави Радев, е да капитализира държавните дружества, и то с пълна сила“, каза още Ганев.
„Ще стане един месец, откакто това правителство е на власт: нито се работи за овладяване на цените в магазините, нито се работи за справяне с инфлацията, нито се пристъпи към съдебна реформа. Така че нищо градивно не се случва“, заяви Цончо Ганев.
Попитан за коментар на идеята да се замразят депутатските заплати, Ганев отговори: „Ще го подкрепим. Щом това е проблемът на обществото – ще го подкрепим, но големият проблем е друг. Той е в това, че се говори, че ще бъдат отрязани много от бройките на държавните служители, а в същото време нищо не се съкращава, а напротив. Това, което каза министърът на финансите, е, че ще се махнат незаетите бройки – де факто нищо не се променя.
Това, че ще орязват депутатските заплати – на нас ни е ясно, че на фона на цялата бедност в обществото депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, за нас е разбираемо. Върви се към орязване на заплатите“, каза депутатът от „Възраждане“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леля Цомка не я понасям,
12:22 02.06.2026
2 Нехис
Наистина ли има наивници, смятащи, че Мунчо ще ги оправи?
12:24 02.06.2026
3 Цончо
12:25 02.06.2026
4 1488
Коментиран от #9, #15, #21, #32
12:25 02.06.2026
5 Възраждане
Народът проглежда
С дни
Коментиран от #29
12:25 02.06.2026
6 какво да очакваш
Коментиран от #30
12:25 02.06.2026
7 Ура,,Ура
12:26 02.06.2026
8 Специалист по анатомия
Всички са слуги на 6афоме7.
ПОМНЕТЕ ТОВА!
12:27 02.06.2026
9 Оооо
До коментар #4 от "1488":По важно е ти да си го асвабадил. Те свикнаха все ние да ги асвабаждаваме.
12:28 02.06.2026
10 Мокой
12:29 02.06.2026
11 мерки
1. Незабавно връщане в Украйна на всички украинци, които държавата издържа по шикозните хотели с парите на народа.
2. Спиране на всякакви плащания, помощи и т.н. на същите украинци.
3. Всеки украинец, който все пак пребивава у нас, да си заплаща всички услуги, които ползва, а не да са безплатни.
4. Спиране на всякаква военна, вещева и материална помощ за Украйна.
5. Спиране на всясакви вноски в ЕС, които отиват за войната в Украйна.
Ако това не стане, значи България се управлява от украинското посолство, а не от български политици. Няма как да режеш от българи, за да даваш на украинци. Това да не е украинско робство.
Коментиран от #18, #23
12:29 02.06.2026
12 Гост
12:29 02.06.2026
13 НЕ ПЕНСИИТЕ,
12:29 02.06.2026
14 хаха
Да се махат всичките социални плащания. Изключение са само инвалидите (като тези от последните 10 години да преминат през нови комисии за освидетелстване).
Да се премахнат и детските надбавки! Вместо това в края на финансовата година да се връщат част от данъците.
Коментиран от #19
12:30 02.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 радев мрази Пенсионерите
12:32 02.06.2026
17 БУХАХАХА
12:33 02.06.2026
18 нала копейка
До коментар #11 от "мерки":Борбата срещу руския Фашизъм иска жертви!
12:33 02.06.2026
19 Да....
До коментар #14 от "хаха":И как ще преживеят ..годината?
А?
Или ще я карат на фотосинтеза?
Ама тя не е полезна по " зелената сделка", която Радевата политика налага с послушание на ЕС
12:34 02.06.2026
20 Чума
12:36 02.06.2026
21 8841
До коментар #4 от "1488":Така се постъпва с пи. пи. диразите
12:36 02.06.2026
22 Какъв трибун само
12:37 02.06.2026
23 Факти
До коментар #11 от "мерки":Няма ка да стане докато Путин не си изтегли армията от Украйна. Украинските бежанци не са болестта, а симптома. Болестта е Путин. Той ни ги докара. Ако ги изгоним, ЕС ще ни санкционира и ще плащаме още повече. Ако излезем от ЕС пък ще стане още по-зле. В Полша има най-много украински бежанци, държавата заделя най-много за отбрана и помага най-много на Украйна, а в същото време имат най-бързо развиващата се икономика в ЕС. Значи Украйна не е проблемът. У нас проблемът е нашата си корупция, наследство от комунизма. Ако не бяхме оставили комунистите на власт и бяхме извършили лустрация като в Полша щяхме да се оправим. Украйна с нищо не ни е виновна.
12:42 02.06.2026
24 ООрана държава
12:44 02.06.2026
25 баба каза
Честито на УФСЕте които пак настъпиха мотиката с "да ги видим новите". Не си взеха поука от НДСВ, нито от ПП.
13:09 02.06.2026
26 Мнение
13:12 02.06.2026
27 НЕКА
13:13 02.06.2026
28 Гошо
13:30 02.06.2026
29 1001
До коментар #5 от "Възраждане":И какво проглежда народа? 35 години кражба и иска за 3 дни промяна. Как да стане за месец два. Само дрънкане не става иска се и работа.
13:32 02.06.2026
30 Жоро
До коментар #6 от "какво да очакваш":Ако ставаше с магическа пръчка. Замисли се преди да го пуснеш. /коментара/
13:33 02.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тома
До коментар #4 от "1488":Ами като се седи мирно краката не се разтварят моето момче.
13:35 02.06.2026
33 непротестиращ
14:10 02.06.2026