Никола Цолов се завръща на легендарните улици на Монако: Пълна програма за Гран при 2026

Светът на моторните спортове насочва поглед към бляскавото Княжество Монако, където този уикенд ще се проведе едно от най-очакваните събития в календара на Формула 1, а заедно с него – и стартовете във Формула 2 и Формула 3. Сред звездите на уикенда е и българският талант Никола Цолов, който ще се бори за нови върхове по емблематичните улични завои.

Само преди две години, на 25 май 2024 г., младият българин записа името си със златни букви в историята на моторните спортове, след като триумфира в спринтовото състезание на Формула 3 в Монако. Година по-късно той затвърди статута си на „българския лъв“, като спечели и основното състезание на същата писта. Сега, на прага на новия старт във Формула 2, Цолов е решен да продължи победната си серия и да донесе още поводи за гордост на българските фенове.

Традиционно, моторният спектакъл в Монако започва още в четвъртък, когато пилотите от Формула 2 и Формула 3 излизат на първите си тренировки.

Ето и подробната програма:

Четвъртък, 4 юни

14:25 ч. – Тренировка Формула 3

16:00 ч. – Тренировка Формула 2

Петък, 5 юни

12:05 ч. – Квалификация Формула 3

14:30 ч. – Първа тренировка Формула 1

16:10 ч. – Квалификация Формула 2

18:00 ч. – Втора тренировка Формула 1

Събота, 6 юни

11:45 ч. – Спринт Формула 3 (23 обиколки)

13:30 ч. – Трета тренировка Формула 1

15:15 ч. – Спринт Формула 2 (30 обиколки)

17:00 ч. – Квалификация Формула 1

Неделя, 7 юни

8:45 ч. – Основно състезание Формула 3 (27 обиколки)

10:25 ч. – Основно състезание Формула 2 (42 обиколки)

16:00 ч. – Гран при на Монако – Формула 1 (78 обиколки)