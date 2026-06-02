Никола Цолов се завръща на легендарните улици на Монако: Пълна програма за Гран при 2026

2 Юни, 2026 12:26 647 3

Българската надежда във Формула 2 отново на сцената на успеха

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Светът на моторните спортове насочва поглед към бляскавото Княжество Монако, където този уикенд ще се проведе едно от най-очакваните събития в календара на Формула 1, а заедно с него – и стартовете във Формула 2 и Формула 3. Сред звездите на уикенда е и българският талант Никола Цолов, който ще се бори за нови върхове по емблематичните улични завои.

Само преди две години, на 25 май 2024 г., младият българин записа името си със златни букви в историята на моторните спортове, след като триумфира в спринтовото състезание на Формула 3 в Монако. Година по-късно той затвърди статута си на „българския лъв“, като спечели и основното състезание на същата писта. Сега, на прага на новия старт във Формула 2, Цолов е решен да продължи победната си серия и да донесе още поводи за гордост на българските фенове.

Традиционно, моторният спектакъл в Монако започва още в четвъртък, когато пилотите от Формула 2 и Формула 3 излизат на първите си тренировки.

Ето и подробната програма:

Четвъртък, 4 юни

14:25 ч. – Тренировка Формула 3

16:00 ч. – Тренировка Формула 2

Петък, 5 юни

12:05 ч. – Квалификация Формула 3

14:30 ч. – Първа тренировка Формула 1

16:10 ч. – Квалификация Формула 2

18:00 ч. – Втора тренировка Формула 1

Събота, 6 юни

11:45 ч. – Спринт Формула 3 (23 обиколки)

13:30 ч. – Трета тренировка Формула 1

15:15 ч. – Спринт Формула 2 (30 обиколки)

17:00 ч. – Квалификация Формула 1

Неделя, 7 юни

8:45 ч. – Основно състезание Формула 3 (27 обиколки)

10:25 ч. – Основно състезание Формула 2 (42 обиколки)

16:00 ч. – Гран при на Монако – Формула 1 (78 обиколки)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ура,,Ура

    6 1 Отговор
    Трябва Цолов да се опита да стартира от полпозишън, защото на тази писта почти не се правят изпреварвания.

    12:33 02.06.2026

  • 3 Григор

    1 1 Отговор
    "Българската надежда във Формула 2 отново на сцената на успеха"
    Не разбрах за какъв успех става дума. В Канада от две състезания/ спринт и основно състезание/ той получи 0 точки. Не е донесъл нищо за отбора си. Може много да се коментира дали има вина или не, но фактите са такива. Сега е в много деликатна ситуация, защото и в Монте Карло има две състезания/спринт и основно състезание/. Ако сценария от Канада се повтори и в Монте Карло, Цолов ще има много сериозни проблеми. Той трябва да носи точки за отбора си,защото от отборното класиране зависи и финансирането. Няма кой да търпи пилот, който не носи точки. Безспорно Цолов е много талантлив и ще бъде жалко, ако такъв талант се загуби. Той говори за предателство в стаята на стюардите,тоест,че наложените му наказания от 10 секунди са несправедливи. Може и така да е, но трябва да се вземе в ръце и да работи, а Крисия може малко да почака. Иначе няма да има формула1, а формула2 ще бъде под въпрос.

    12:49 02.06.2026

