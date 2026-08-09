От Крумовите закони до „Килия № 1“: Как България затвори страницата на смъртното наказание

В историята на България най-тежкото възмездие – отнемането на човешки живот – извървява дълъг и кървав път, преди да бъде окончателно зачеркнато от законите. От суровите средновековни наказания до тайните разстрели в мазетата на затворите по време на комунистическия режим, темата за смъртната присъда остава една от най-мрачните и обвити в митове страници от нашето минало.
Ето как се променяше концепцията за най-тежкото наказание и кои бяха хората, получили неочакван втори шанс за живот след падането на Тодор Живков.
За какво е налагано смъртното наказание във времето?
- Древност и Средновековие: Първите кодифицирани закони на хан Крум наказват със смърт клеветниците, крадците и техните съучастници. С покръстването и въвеждането на Еклогата и Закона за съдене на людете, списъкът се разширява с вероотстъпничество, ерес, убийство, изнасилване и тежки престъпления срещу държавата. Екзекуциите са били публични – чрез обезглавяване, обесване или хвърляне от скала.
- След Освобождението (1878 г.): Търновската конституция първоначално ограничава смъртното наказание само за политически престъпления (атентати срещу държавния глава), но Наказателният закон от 1896 г. официално го въвежда трайно за предумишлени убийства, разбойничество и предателство. Основният метод тогава е обесване.
- Социалистическият период (1944 – 1989 г.): Наказателният кодекс се преврэща в идеологическо оръжие. По данни на правозащитни организации, в този период България се нарежда сред челните места в региона по брой екзекуции на глава от населението. Освен за жестоки убийства, смъртна присъда (вече чрез разстрел) се налага за:
- Шпионаж, диверсия и държавна измяна;
- Валутни спекулации и стопански престъпления в особено големи размери (до края на 60-те години);
- Особено тежки случаи на подкуп и корупция.
Кой е имал правото да помилва осъдените?
През различните епохи правото да замени смъртната присъда с по-лека е било изключителен прерогатив на държавния глава:
До 1944 г. – Това право принадлежи на Царя (княза). Монархът е можел да подпише указ за помилване, заменяйки бесилото с доживотен затвор.
По време на социализма – Формално институцията, която разглежда молбите за помилване, е Държавният съвет на НРБ (ръководен от Тодор Живков). Решенията обаче често се вземат зад кулисите от висшето партийно ръководство на БКП.
След 1990 г. – Правото преминава в ръцете на Президента на Републиката (и вицепрезидента). Именно държавният глава подписва указите за замяна на присъдите на затворниците, намиращи се в т.нар. „коридори на смъртта“.
Трагедия в Деня на жената: Последната екзекутирана българка
В черната хроника на екзекуциите у нас има един случай, който и до днес предизвиква смразяващ ефект. На 8 март 1988 г. – в Международния ден на жената – в Сливенския затвор е изпълнена последната смъртна присъда срещу жена в България.
Осъдената е 29-годишната акушерка Елина Златанова (родена като Емине) от Кърджали. Две години по-рано, в момент на крайно увлечение по ревност и отмъщение към съпруга си, тя извършва немислимото – удушава двете си невръстни момчета (на 4 години и на 10 месеца), след което подпалва жилището им в кв. „Възрожденци“.
Защитата ѝ, водена от топ адвоката Рени Цанова, прави всичко възможно да докаже невменяемост, но съдебно-психиатричните експертизи са категорични, че младата жена е съзнавала действията си. Върховният съд потвърждава присъдата „смърт чрез разстрел“. Смъртта ѝ е заведена в официалния регистър лаконично като „остра сърдечна недостатъчност“, а гробът ѝ остава безименен в Сливенските гробища.
Големият обрат: Колко души отърваха разстрела?
Последната смъртна присъда в България е изпълнена на 4 ноември 1989 г. – само шест дни преди историческия 10 ноември. Тогава в Централния софийски затвор е разстрелян Георги Алински, осъден за диверсия след взривяване на стълб от лифта в Боровец.
С идването на демокрацията страната ни поема по нов курс. На 20 юли 1990 г. Седмото Велико народно събрание налага официален мораториум върху изпълнението на смъртните присъди.┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СТАТИСТИКА НА СПАСЕНИТЕ ЖИВОТИ (1990-1998) │ ├───────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ Помилвани през 1990 г. │ 13 души (от Петър Младенов)│ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ Изчакващи в килиите │ 22 души (до края на 1998) │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ ОБЩО СЪДБИ, ПРОМЕНЕНИ │ │ │ ОТ ОТМЯНАТА │ 35 затворници │ └───────────────────────────┴────────────────────────────┘
Веднага след налагането на мораториума тогавашният президент Петър Младенов издава указ, с който заменя присъдите на първите 13 мъже, очакващи разстрел, с лишаване от свобода.
През следващите години съдилищата у нас продължават по закон да произнасят смъртни наказания, но те не се изпълняват заради мораториума. Така се стига до 10 декември 1998 г., когато Народното събрание напълно отменя смъртното наказание от Наказателния кодекс. По това време в килиите си още 22-ма осъдени изчакват крайното решение. В началото на 1999 г. тогавашният вицепрезидент Тодор Кавалджиев подписва указите за замяна на техните наказания с доживотен затвор без право на замяна. Общият брой на хората, „отървали кожата“ благодарение на реформата, достига 35 души.
Истории от „Коридора на смъртта“: Кой оцеля?
След отмяната на наказанието, някои от най-прочутите престъпници на прехода се разминават на косъм с куршума. Сред тях изпъкват две имена, чиито дела дълго време държат общественото внимание:
- Здравко Петров – Здравко Гаргата: Един от най-жестоките серийни убийци и грабители в Югозападна България през 80-те и началото на 90-те години. Той е осъден на смърт за поредица от брутални престъпления. Прекарва години наред в изолатора, чувайки всяка сутрин стъпките на надзирателите и очаквайки, че идват за него. Мораториумът го заварва в килията, а през 1999 г. присъдата му е окончателно заменена с доживотен затвор.
- Пламен Кънчев: Известен в криминалните хроники като извършител на едно от най-кървавите престъпления от средата на 90-те години – четворното убийство в софийския квартал „Гевгелийски“ (където убива свои роднини, включително дете). Кънчев получава най-тежкото наказание от съда, но заради действащия мораториум екзекуцията се отлага, докато законът напълно не заменя разстрела с доживотна присъда зад решетките.
Днес България е част от Европейския съюз, където Хартата на основните права категорично забранява прилагането на най-тежкото наказание. Спомените за „разстрелите в четири сутринта“ остават единствено в архивите на криминалистиката, напомняйки за времената, в които държавата имаше законното право да отнема живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:27 09.08.2026
2 Помак
Коментиран от #4, #21
19:28 09.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
19:35 09.08.2026
4 Сила
До коментар #2 от "Помак":Трябваше да избият всички помаци ...но закъсняха !!!
Добри Терпешев ги почна , но го спряха ....
19:40 09.08.2026
5 Анита от почивка
Коментиран от #8, #32
19:52 09.08.2026
6 либерастията
19:56 09.08.2026
7 Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш
Коментиран от #9, #14
20:04 09.08.2026
8 Азазел
До коментар #5 от "Анита от почивка":Тттти сссси ввв мммоооооя ззззааакоооон.
Ттттрии мессссецааааа и да се поооолоооовинаааа.
20:33 09.08.2026
9 665
До коментар #7 от "Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш":Че то и сега е така - ако крадец те нападне вкъщи и го утрепеш, със средно добър адвокат си оневинен.
А наказанията с рязане на части от тялото са си били стандарт по цял свят чак до късното средновековие (просвещението) , когато се появяват първите затвори.
Преди това хората не биха разбрали , какво е това наказание, да те хранят без да работиш. Напълно ги разбирам.
Коментиран от #10, #11, #23
20:48 09.08.2026
10 Не говорете глупости
До коментар #9 от "665":Медицината навлиза векове след това, а едва ли са обезболявали с уиски. При самото отрязване човек умира веднага, а предвид хигиената, ако евентуално издържи, то инфекцията ще го довърши до седмица.
Коментиран от #13
21:04 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 712
21:46 09.08.2026
13 665
До коментар #10 от "Не говорете глупости":Не е точно така. Първо има хиляди примери на окастрени но оживели хора. Трябва ки да отварям дума за любимото, на българи и византийци, ослепяване ?! Второ , те може да не са разбирали процесите в дълбочина , но много добре са знаели ,кое растение за какво помага -анестезици, дезинфектанти бол в ботаниката. Дезинфекцията също е била и обгаряне , разни соли, сяра.
Не си представяй древните като мен и теб захвърлени в гората. Да - ние бързо ще се сдадем багажа без цивилизация , обаче те са знаели как да оцеляват в условията в които са родени.
Коментиран от #15
21:58 09.08.2026
14 Всъщност
До коментар #7 от "Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш":Тия дето слагат 2 круши на кантара и 1 в торбата са оставали без пръсти.
21:59 09.08.2026
15 И значи 665
До коментар #13 от "665":Първо го осакатяват, а после го лекуват с билки така ли? хахаха... Че какво наказание е това?!
Коментиран от #16
22:06 09.08.2026
16 665
До коментар #15 от "И значи 665":Не бе, първо ти стягат ръката да не умреш от кръвотечение , режат ,обгарят раната, ръсят с лаавандула и сяра , увиват с парцал и ти бият шута да ходиш да си играеш.
22:21 09.08.2026
17 ....
Коментиран от #18
22:24 09.08.2026
18 665
До коментар #17 от "....":Не е много сигурно с тая череп чаша. По скоро е обичайната византийска пропаганда.
Същинското унижение е убийството на василевса. Чашата череп е замазване , в смисъл, какви диваци и нечовеци са тия отвъд Хемус. И за Калоян има писания, че е правил чаша от главата на Балдуин.
И в двата случая не са от съвременници на събитията и не са от български или поне неутрални автори.
22:35 09.08.2026
19 Вражеска държава
22:42 09.08.2026
20 От къдя на къдя,
22:42 09.08.2026
21 Ти видя ли ги
До коментар #2 от "Помак":не са на Тодор а едни други. Докато дядо Кум ти е доял козите и кравите да те кърми тук се случваха едни неща..... мълчи да не знаеш, ЧЕушеско може да те чуе.
22:43 09.08.2026
22 665
Йоаница е изгърбил кръстоносците. По модерно му ще е Йоанчо .Калоян е транскрипцията на гръцки.
Те нямат умалителни окончания, съответно добавят "кало" (хубав, сладък) към Йоан.
22:47 09.08.2026
23 Сега не е така, сега е с пари
До коментар #9 от "665":Но дами тия средни адвокати дали познават законите или пият шербет със съдиите, защото добрите ги владеят отлично и умеят да ги спазват.
Коментиран от #24
22:48 09.08.2026
24 665
До коментар #23 от "Сега не е така, сега е с пари":Е сега , ако е влязъл милионерски син да те краде и си го ликвидирал, работата ти е спукана :)
Но при средностатистически бандит, ще отървеш кожата.
Оня доктор, май в Пловдив беше, гръмна крадеца пред гаража на улицата и го оправдаха.
В къщи, влязъл с оръжие, дори и на милионерско семейство ше му е трудно да те осъди. Основното е да не се дава повод на другата страна да твърди че ти си бил някак подготвен и най вече хладнокръвен. За това ръгаш с кухненския нож неколкократно, аа с законно оръжие изпразваш пълнителя. Никакви единични мушкания или изстрели :))))
Коментиран от #26, #29
23:03 09.08.2026
25 Европейските закони ни убиват
Колкото повече законите са по меки, толкова повече губим и държава и нация.
Коментиран от #31
23:14 09.08.2026
26 А я кажи
До коментар #24 от "665":Един много "мечтаел" под душа и всеки ден след работа ходил у деда на жена си за да се къпе и да пести у дом разноски, а дедото не знае нищо, докато топлопозаването го осъжда да дава 8000 лева. Има ли адвокат да оправдае такова нахалство или трябва да е по крумово време било за да се получи справедливост?
Коментиран от #27
23:23 09.08.2026
27 665
До коментар #26 от "А я кажи":Къпи се дома набързо ,а мечтите в леглото под чаршафа !
23:43 09.08.2026
28 Я па тоя
Ако е за титла, цитирайте ми поне един средновековен автор използвал тази титла за български владетел?
Всъщност, знаете ли защо всички евроатлантически русофобски медии, историци и учени, даже и "История БГ" на грантове използва титлата "хан" въведена от комунистите по съветско време, вместо - княз, цар, император??
Коментиран от #30
23:53 09.08.2026
29 Работещи да се хранят-завиден капацитет
До коментар #24 от "665":За какво ли му е на милионерски син да краде и дано тоталът покрие утрешният поминък.
00:07 10.08.2026
30 Това е титлата на българските владетели
До коментар #28 от "Я па тоя":Преди да станат християни. Ко се правиш, че не знаеш.
Коментиран от #34
00:18 10.08.2026
31 А защо само ние ги наричаме Крумови
До коментар #25 от "Европейските закони ни убиват":А останалият свят ги нарича шериат? Не е политкоректно да кажем, че хан Крум въвежда шериата ли?
Коментиран от #33
00:20 10.08.2026
32 Нещо не е това
До коментар #5 от "Анита от почивка":На Данчо рогата му вече опират у Слънцето.
00:30 10.08.2026
33 Няма начин
До коментар #31 от "А защо само ние ги наричаме Крумови":Крумовите закони не са шериатски закони. Те са първият правен кодекс на езическа България, създаден от Крум в началото на 9 век, векове преди исляма да плъзне по Балканите
01:13 10.08.2026
34 Я па тоя
До коментар #30 от "Това е титлата на българските владетели":Ама вЕрно ли? Ми то и титлата княз не е с християнски произход, макар че, още КНЯЗ Исперих (Аспарух) е бил християнин.., а в Именника на българските КНЯЗЕ (2 век) няма думата „хан“ или „кан“, а са изрично наричани с титла „княз“ (например „Исперих кнѣзъ“)
Цитирай поне един средновековен автор, който е използвал за българските владетели титлата"хан"?
01:29 10.08.2026