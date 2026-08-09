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От Крумовите закони до „Килия № 1“: Как България затвори страницата на смъртното наказание

От Крумовите закони до „Килия № 1“: Как България затвори страницата на смъртното наказание

9 Август, 2026 19:25 1 329 34

  • крумови закони-
  • килия № 1-
  • смъртно наказание-
  • българия-
  • история

Векове наред у нас екзекуцията е била част от правосъдието – защо се стигна до отмяната ѝ и кои бяха последните осъдени в зората на демокрацията?

От Крумовите закони до „Килия № 1“: Как България затвори страницата на смъртното наказание - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В историята на България най-тежкото възмездие – отнемането на човешки живот – извървява дълъг и кървав път, преди да бъде окончателно зачеркнато от законите. От суровите средновековни наказания до тайните разстрели в мазетата на затворите по време на комунистическия режим, темата за смъртната присъда остава една от най-мрачните и обвити в митове страници от нашето минало.

Ето как се променяше концепцията за най-тежкото наказание и кои бяха хората, получили неочакван втори шанс за живот след падането на Тодор Живков.

За какво е налагано смъртното наказание във времето?

  • Древност и Средновековие: Първите кодифицирани закони на хан Крум наказват със смърт клеветниците, крадците и техните съучастници. С покръстването и въвеждането на Еклогата и Закона за съдене на людете, списъкът се разширява с вероотстъпничество, ерес, убийство, изнасилване и тежки престъпления срещу държавата. Екзекуциите са били публични – чрез обезглавяване, обесване или хвърляне от скала.
  • След Освобождението (1878 г.): Търновската конституция първоначално ограничава смъртното наказание само за политически престъпления (атентати срещу държавния глава), но Наказателният закон от 1896 г. официално го въвежда трайно за предумишлени убийства, разбойничество и предателство. Основният метод тогава е обесване.
  • Социалистическият период (1944 – 1989 г.): Наказателният кодекс се преврэща в идеологическо оръжие. По данни на правозащитни организации, в този период България се нарежда сред челните места в региона по брой екзекуции на глава от населението. Освен за жестоки убийства, смъртна присъда (вече чрез разстрел) се налага за:
    • Шпионаж, диверсия и държавна измяна;
    • Валутни спекулации и стопански престъпления в особено големи размери (до края на 60-те години);
    • Особено тежки случаи на подкуп и корупция.

Кой е имал правото да помилва осъдените?

През различните епохи правото да замени смъртната присъда с по-лека е било изключителен прерогатив на държавния глава:

До 1944 г. – Това право принадлежи на Царя (княза). Монархът е можел да подпише указ за помилване, заменяйки бесилото с доживотен затвор.

По време на социализма – Формално институцията, която разглежда молбите за помилване, е Държавният съвет на НРБ (ръководен от Тодор Живков). Решенията обаче често се вземат зад кулисите от висшето партийно ръководство на БКП.

След 1990 г. – Правото преминава в ръцете на Президента на Републиката (и вицепрезидента). Именно държавният глава подписва указите за замяна на присъдите на затворниците, намиращи се в т.нар. „коридори на смъртта“.

Трагедия в Деня на жената: Последната екзекутирана българка

В черната хроника на екзекуциите у нас има един случай, който и до днес предизвиква смразяващ ефект. На 8 март 1988 г. – в Международния ден на жената – в Сливенския затвор е изпълнена последната смъртна присъда срещу жена в България.

Осъдената е 29-годишната акушерка Елина Златанова (родена като Емине) от Кърджали. Две години по-рано, в момент на крайно увлечение по ревност и отмъщение към съпруга си, тя извършва немислимото – удушава двете си невръстни момчета (на 4 години и на 10 месеца), след което подпалва жилището им в кв. „Възрожденци“.

Защитата ѝ, водена от топ адвоката Рени Цанова, прави всичко възможно да докаже невменяемост, но съдебно-психиатричните експертизи са категорични, че младата жена е съзнавала действията си. Върховният съд потвърждава присъдата „смърт чрез разстрел“. Смъртта ѝ е заведена в официалния регистър лаконично като „остра сърдечна недостатъчност“, а гробът ѝ остава безименен в Сливенските гробища.

Големият обрат: Колко души отърваха разстрела?

Последната смъртна присъда в България е изпълнена на 4 ноември 1989 г. – само шест дни преди историческия 10 ноември. Тогава в Централния софийски затвор е разстрелян Георги Алински, осъден за диверсия след взривяване на стълб от лифта в Боровец.

С идването на демокрацията страната ни поема по нов курс. На 20 юли 1990 г. Седмото Велико народно събрание налага официален мораториум върху изпълнението на смъртните присъди.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СТАТИСТИКА НА СПАСЕНИТЕ ЖИВОТИ (1990-1998) │ ├───────────────────────────┬────────────────────────────┤ │ Помилвани през 1990 г. │ 13 души (от Петър Младенов)│ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ Изчакващи в килиите │ 22 души (до края на 1998) │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────┤ │ ОБЩО СЪДБИ, ПРОМЕНЕНИ │ │ │ ОТ ОТМЯНАТА │ 35 затворници │ └───────────────────────────┴────────────────────────────┘

Веднага след налагането на мораториума тогавашният президент Петър Младенов издава указ, с който заменя присъдите на първите 13 мъже, очакващи разстрел, с лишаване от свобода.

През следващите години съдилищата у нас продължават по закон да произнасят смъртни наказания, но те не се изпълняват заради мораториума. Така се стига до 10 декември 1998 г., когато Народното събрание напълно отменя смъртното наказание от Наказателния кодекс. По това време в килиите си още 22-ма осъдени изчакват крайното решение. В началото на 1999 г. тогавашният вицепрезидент Тодор Кавалджиев подписва указите за замяна на техните наказания с доживотен затвор без право на замяна. Общият брой на хората, „отървали кожата“ благодарение на реформата, достига 35 души.

Истории от „Коридора на смъртта“: Кой оцеля?

След отмяната на наказанието, някои от най-прочутите престъпници на прехода се разминават на косъм с куршума. Сред тях изпъкват две имена, чиито дела дълго време държат общественото внимание:

  • Здравко Петров – Здравко Гаргата: Един от най-жестоките серийни убийци и грабители в Югозападна България през 80-те и началото на 90-те години. Той е осъден на смърт за поредица от брутални престъпления. Прекарва години наред в изолатора, чувайки всяка сутрин стъпките на надзирателите и очаквайки, че идват за него. Мораториумът го заварва в килията, а през 1999 г. присъдата му е окончателно заменена с доживотен затвор.
  • Пламен Кънчев: Известен в криминалните хроники като извършител на едно от най-кървавите престъпления от средата на 90-те години – четворното убийство в софийския квартал „Гевгелийски“ (където убива свои роднини, включително дете). Кънчев получава най-тежкото наказание от съда, но заради действащия мораториум екзекуцията се отлага, докато законът напълно не заменя разстрела с доживотна присъда зад решетките.

Днес България е част от Европейския съюз, където Хартата на основните права категорично забранява прилагането на най-тежкото наказание. Спомените за „разстрелите в четири сутринта“ остават единствено в архивите на криминалистиката, напомняйки за времената, в които държавата имаше законното право да отнема живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    В Плиска откриха надпис на кирилица от времето на хан Крум.

    19:27 09.08.2026

  • 2 Помак

    6 22 Отговор
    По често комунистите на Тодор неграмотния селяк , избиваха хора от малцинствата за кражби на кокошки и неудобни дисиденти ...Тодор извърши огромно зло за България ,вярвайте ми . Дори чаушеско беше по начетен от него

    Коментиран от #4, #21

    19:28 09.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    19 2 Отговор
    Трябва да го върнат. За някои над 100-килограмови депутати престъпници, а и тартори на ОПГ-та наречени, евфемистично "партии".😎

    19:35 09.08.2026

  • 4 Сила

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Трябваше да избият всички помаци ...но закъсняха !!!
    Добри Терпешев ги почна , но го спряха ....

    19:40 09.08.2026

  • 5 Анита от почивка

    3 4 Отговор
    Аз съм извън закона , изневерих на моя будала Тони над 25 пъти за една година.

    Коментиран от #8, #32

    19:52 09.08.2026

  • 6 либерастията

    14 1 Отговор
    нема да е вечна

    19:56 09.08.2026

  • 7 Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш

    11 1 Отговор
    че по времето на Хан Крум не е имало съд, но всеки е имал властта да брани собствеността, себе си и семейството си или иначе казано, ако крадец влезе в дома ти или те нападне някъде имаш право да го накажеш, както решиш. Това са Крумовите закони, което няма нищо общо със смъртно наказание по силата на някакви писани или не закони, като описаното от вас и онова за ръцете и езиците са абсолютна измишльотина.

    Коментиран от #9, #14

    20:04 09.08.2026

  • 8 Азазел

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анита от почивка":

    Тттти сссси ввв мммоооооя ззззааакоооон.
    Ттттрии мессссецааааа и да се поооолоооовинаааа.

    20:33 09.08.2026

  • 9 665

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш":

    Че то и сега е така - ако крадец те нападне вкъщи и го утрепеш, със средно добър адвокат си оневинен.
    А наказанията с рязане на части от тялото са си били стандарт по цял свят чак до късното средновековие (просвещението) , когато се появяват първите затвори.
    Преди това хората не биха разбрали , какво е това наказание, да те хранят без да работиш. Напълно ги разбирам.

    Коментиран от #10, #11, #23

    20:48 09.08.2026

  • 10 Не говорете глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "665":

    Медицината навлиза векове след това, а едва ли са обезболявали с уиски. При самото отрязване човек умира веднага, а предвид хигиената, ако евентуално издържи, то инфекцията ще го довърши до седмица.

    Коментиран от #13

    21:04 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 712

    1 0 Отговор
    И съвокупление по права линия, което днес е закономерност, но, какво от това..

    21:46 09.08.2026

  • 13 665

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не говорете глупости":

    Не е точно така. Първо има хиляди примери на окастрени но оживели хора. Трябва ки да отварям дума за любимото, на българи и византийци, ослепяване ?! Второ , те може да не са разбирали процесите в дълбочина , но много добре са знаели ,кое растение за какво помага -анестезици, дезинфектанти бол в ботаниката. Дезинфекцията също е била и обгаряне , разни соли, сяра.
    Не си представяй древните като мен и теб захвърлени в гората. Да - ние бързо ще се сдадем багажа без цивилизация , обаче те са знаели как да оцеляват в условията в които са родени.

    Коментиран от #15

    21:58 09.08.2026

  • 14 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо ти Крум ли е пък да не знаеш":

    Тия дето слагат 2 круши на кантара и 1 в торбата са оставали без пръсти.

    21:59 09.08.2026

  • 15 И значи 665

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "665":

    Първо го осакатяват, а после го лекуват с билки така ли? хахаха... Че какво наказание е това?!

    Коментиран от #16

    22:06 09.08.2026

  • 16 665

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "И значи 665":

    Не бе, първо ти стягат ръката да не умреш от кръвотечение , режат ,обгарят раната, ръсят с лаавандула и сяра , увиват с парцал и ти бият шута да ходиш да си играеш.

    22:21 09.08.2026

  • 17 ....

    2 3 Отговор
    Крум си е правил чаши от черепите на императори, Йотова коленичи да целува ръка на агенти от КГБ...

    Коментиран от #18

    22:24 09.08.2026

  • 18 665

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "....":

    Не е много сигурно с тая череп чаша. По скоро е обичайната византийска пропаганда.
    Същинското унижение е убийството на василевса. Чашата череп е замазване , в смисъл, какви диваци и нечовеци са тия отвъд Хемус. И за Калоян има писания, че е правил чаша от главата на Балдуин.
    И в двата случая не са от съвременници на събитията и не са от български или поне неутрални автори.

    22:35 09.08.2026

  • 19 Вражеска държава

    3 0 Отговор
    Европейския съюз и хартата за правата на човека си ги заврете в главното Дъ. Бг е индиански резерват и мафиотска кочина, срещу определена сума, всеки може да бъде "застрелян в 4 сутринта", да претърпи пътен инцидент или случайно да кихне и да умре от усложнения в болницата.

    22:42 09.08.2026

  • 20 От къдя на къдя,

    2 0 Отговор
    ще хрантутим престъпници и убийци?! Смърт за смърт,никакво помилване!!!

    22:42 09.08.2026

  • 21 Ти видя ли ги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    не са на Тодор а едни други. Докато дядо Кум ти е доял козите и кравите да те кърми тук се случваха едни неща..... мълчи да не знаеш, ЧЕушеско може да те чуе.

    22:43 09.08.2026

  • 22 665

    0 0 Отговор
    И като говорим за пропаганда, ние нашата история я знаем предимно през византийска гледна точка , рядко осъзнавайки го.

    Йоаница е изгърбил кръстоносците. По модерно му ще е Йоанчо .Калоян е транскрипцията на гръцки.
    Те нямат умалителни окончания, съответно добавят "кало" (хубав, сладък) към Йоан.

    22:47 09.08.2026

  • 23 Сега не е така, сега е с пари

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "665":

    Но дами тия средни адвокати дали познават законите или пият шербет със съдиите, защото добрите ги владеят отлично и умеят да ги спазват.

    Коментиран от #24

    22:48 09.08.2026

  • 24 665

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сега не е така, сега е с пари":

    Е сега , ако е влязъл милионерски син да те краде и си го ликвидирал, работата ти е спукана :)
    Но при средностатистически бандит, ще отървеш кожата.
    Оня доктор, май в Пловдив беше, гръмна крадеца пред гаража на улицата и го оправдаха.
    В къщи, влязъл с оръжие, дори и на милионерско семейство ше му е трудно да те осъди. Основното е да не се дава повод на другата страна да твърди че ти си бил някак подготвен и най вече хладнокръвен. За това ръгаш с кухненския нож неколкократно, аа с законно оръжие изпразваш пълнителя. Никакви единични мушкания или изстрели :))))

    Коментиран от #26, #29

    23:03 09.08.2026

  • 25 Европейските закони ни убиват

    3 0 Отговор
    И никой не забелязва, че с времето от строгите Крумови закони до днес, без смъртно наказание ,държавата ни от европйски и световен фактор се превърна в европейски залязващ слугинаж.
    Колкото повече законите са по меки, толкова повече губим и държава и нация.

    Коментиран от #31

    23:14 09.08.2026

  • 26 А я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "665":

    Един много "мечтаел" под душа и всеки ден след работа ходил у деда на жена си за да се къпе и да пести у дом разноски, а дедото не знае нищо, докато топлопозаването го осъжда да дава 8000 лева. Има ли адвокат да оправдае такова нахалство или трябва да е по крумово време било за да се получи справедливост?

    Коментиран от #27

    23:23 09.08.2026

  • 27 665

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "А я кажи":

    Къпи се дома набързо ,а мечтите в леглото под чаршафа !

    23:43 09.08.2026

  • 28 Я па тоя

    1 0 Отговор
    Кво е тва "хан" бе? Неква средновековна страноприемница ли?

    Ако е за титла, цитирайте ми поне един средновековен автор използвал тази титла за български владетел?
    Всъщност, знаете ли защо всички евроатлантически русофобски медии, историци и учени, даже и "История БГ" на грантове използва титлата "хан" въведена от комунистите по съветско време, вместо - княз, цар, император??

    Коментиран от #30

    23:53 09.08.2026

  • 29 Работещи да се хранят-завиден капацитет

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "665":

    За какво ли му е на милионерски син да краде и дано тоталът покрие утрешният поминък.

    00:07 10.08.2026

  • 30 Това е титлата на българските владетели

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Я па тоя":

    Преди да станат християни. Ко се правиш, че не знаеш.

    Коментиран от #34

    00:18 10.08.2026

  • 31 А защо само ние ги наричаме Крумови

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Европейските закони ни убиват":

    А останалият свят ги нарича шериат? Не е политкоректно да кажем, че хан Крум въвежда шериата ли?

    Коментиран от #33

    00:20 10.08.2026

  • 32 Нещо не е това

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анита от почивка":

    На Данчо рогата му вече опират у Слънцето.

    00:30 10.08.2026

  • 33 Няма начин

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "А защо само ние ги наричаме Крумови":

    Крумовите закони не са шериатски закони. Те са първият правен кодекс на езическа България, създаден от Крум в началото на 9 век, векове преди исляма да плъзне по Балканите

    01:13 10.08.2026

  • 34 Я па тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Това е титлата на българските владетели":

    Ама вЕрно ли? Ми то и титлата княз не е с християнски произход, макар че, още КНЯЗ Исперих (Аспарух) е бил християнин.., а в Именника на българските КНЯЗЕ (2 век) няма думата „хан“ или „кан“, а са изрично наричани с титла „княз“ (например „Исперих кнѣзъ“)

    Цитирай поне един средновековен автор, който е използвал за българските владетели титлата"хан"?

    01:29 10.08.2026