Mercedes загатна за новия си SUV

Mercedes-AMG публикува първите си официални тийзър снимки на престижен SUV, потвърждавайки, че следващият им изцяло електрически модел няма да бъде традиционно нископрофилно купе или седан, а SUV с висока производителност. Скрит в гъсти сенки под тъмно покритие в социалните канали на AMG, този загадъчен кросоувър веднага разкрива своя произход, споделяйки несъмнена визуална и механична връзка с GT 4 Door Coupe EV.

Въпреки плътното покритие, детайлите в дизайна разкриват автомобил, който се доближава много повече до GT с висока проходимост, отколкото до стандартен кросоувър за семейни пътувания. В предната част отличителните LED дневни светлини ограждат широк, агресивен преден капак, подчертан от изпъкнал контур на решетката, който повтаря характерните за AMG вертикални ламели Panamericana. Профилът показва изваяни линии на капака и изпъкнали арки на калниците, които придават на кросоувъра по-атлетична стойка. В задната част опростените кръгли LED задни светлини включват светлинни елементи във формата на трилъча звезда, които директно отразяват светлинните графики, наблюдавани при последните концептуални автомобили GT.

Под мускулестата каросерия този престижен SUV се отказва от стандартните основи на луксозните електромобили в полза на специално разработената от AMG високопроизводителна електрическа архитектура AMG.EA. Създадена специално, за да поема огромна мощност, 800-волтовата платформа е проектирана около леки електродвигатели с аксиален поток и батерии с висока плътност, разработени за продължително шофиране на писта и свръхбързо зареждане. Вместо да представлява електрифицирана версия на съществуващите модели GLC или GLE, този SUV модел действа като пряк, високопроходим аналог на 4-вратият електромобил GT 53, което позиционира AMG така, че да се изправи директно срещу високопроизводителните електрически кросоувъри.

Макар от Афалтербах да запазват мълчание по отношение на точните технически характеристики, пробега и официалните дати на пускане на пазара, тийзърът сигнализира за ясна промяна в плана за електрификация на AMG. Потребителите, търсещи висока производителност, могат да очакват електрическия SUV да го последва скоро, тъй като AMG агресивно разширява своята гама от модели с нулеви емисии.