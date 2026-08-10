Новини
България »
Куче нахапа 8-годишно дете в Стара Загора

Куче нахапа 8-годишно дете в Стара Загора

10 Август, 2026 11:09 1 386 43

  • стара загора-
  • куче-
  • 8-годишно дете

Собственикът на кучето е напуснал мястото на инцидента

Куче нахапа 8-годишно дете в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Куче от порода белгийска овчарка „малиноа“ е нападнало и нахапало 8-годишно момиче в обособено за разходка на кучета място в парк „Станционна градина“ в Стара Загора. Инцидентът е станал на 7 август, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Първо районно управление в 16,12 часа от 17-годишно момче. На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му - жена на 39 години.

На детето е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободено. Няма опасност за живота му.

Собственикът на кучето е напуснал мястото на инцидента. Впоследствие полицейски екип го е установил - мъж на 74 години, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ся де

    12 25 Отговор
    Какво търси тоя хашлак на място за кучета,че и с мама.
    На мама детенцето

    Коментиран от #3, #5, #16, #19, #21, #36

    11:13 10.08.2026

  • 2 Имбецили

    16 0 Отговор
    населяват тази територия!

    Коментиран от #30

    11:15 10.08.2026

  • 3 Сила

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    Изпуснала го е от повода ...на мама олигофренчето !!!
    Докато мама си чати у фейса ...

    Коментиран от #32

    11:17 10.08.2026

  • 4 Кане Корсо, Белгийско "Малиное"

    18 5 Отговор
    са проблематични породи кучета които са забранени в някои държави.

    Коментиран от #8

    11:18 10.08.2026

  • 5 Кучкар

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    Защо не е ухапало за наказание и мама !

    11:20 10.08.2026

  • 6 малката петроханка дълго е дразнила

    2 12 Отговор
    домашния любимец . но кучето има вградена инстингтивна защитна реакция . а дали разпознава сатаниските пубертети и легали . затова е нужна намеса на родитела на малката и стопанина на животното . както знаем животното няма разум . малката е глупава щото е само на 8 . затова и развръзката е била с такъв край . то кой ли не е бил на 8 и не го е апало джекито . и в америка има подобни слуки . качват клипове .

    11:21 10.08.2026

  • 7 Българите, да генерати, които отглеждат

    14 0 Отговор
    опасни породи кучета за кеф, да видят някой изпохапан или умъртвен, по същата причина.

    11:21 10.08.2026

  • 8 Ангел

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кане Корсо, Белгийско "Малиное"":

    Малиноа са армейски и полицейски кучета. Те са К-9 и се обучават за американската армия и работа по летищата. Смята се, че са една от най-умните и най-енергични породи. Нещо премълчава журналиста, написал статията. Да не излезе накрая, че нещо не е съвсем така, че има някаква предистория този случай....

    11:31 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Исторически парк

    16 1 Отговор
    Дано най накрая да нахапят някое депутатско лапе,че да се вземат мерки!

    Коментиран от #12

    11:34 10.08.2026

  • 11 ТИР

    19 4 Отговор
    Добре че детето не е нахапало кучето че организациите биха наложили тежки глоби на родителите,,,, а тези пишещите против родителите чували ли са за намордник и каишка?

    Коментиран от #15, #17, #27

    11:38 10.08.2026

  • 12 Абе да бе

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Исторически парк":

    Е какви мерки!? В обособена за кучета зона!

    Коментиран от #35

    11:38 10.08.2026

  • 13 мдааа

    14 9 Отговор
    Типично за всички гадни кучкари, гледат да избягат максимално бързо!

    11:39 10.08.2026

  • 14 Прогноза

    10 1 Отговор
    Ако Стара Загора се остави така , в нея да обикалят групи от бездомни кучета , скоро ще заприлича на кучкарника който беше София през 90те .

    Коментиран от #33

    11:45 10.08.2026

  • 15 Извод

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "ТИР":

    Кучезащитниците по нищо не се отличават от пловдивските изроди.

    Коментиран от #18

    11:45 10.08.2026

  • 16 Не знам пич

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    Дали може да са си разхождали кучето там, как мислиш?

    11:46 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Извод":

    Путинофилите , хоротропците , чалгаропитеците и обикновенните селяндури също ...

    11:48 10.08.2026

  • 19 Предложение от кучезащитник

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    Да се обособи градината само ЗА КУЧЕТА и се сложат табели ЗАБРАНЕНО ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ.

    11:50 10.08.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    9 5 Отговор
    Кога бе?! Кога държавата ще си влезе в ролята и кучкарите ще бъдат сложени на място!

    Единици са примерните собственици изпълняващи предписанието на закона - другото е нискоинтелитентно селячество помъкнало торба бълхи. която убива!

    Общините нехаят! Има някви хорица, които не си мърдат дирниците, да си свършат работата и да проверят всеки пес и всеки собственик. А хората вече изнемогват и от бездомни и от "гледани"!!!

    Зверски данъци и Евтаназия!!! Това е!

    Коментиран от #24, #26

    12:01 10.08.2026

  • 21 Улав

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    Не те слуша главата

    12:15 10.08.2026

  • 22 Знаеш се

    2 6 Отговор
    Зад всички кучкари стоят руски неправитесвени организаци,това руско племе сее само смърт за тях човека няма стойност

    12:16 10.08.2026

  • 23 стари столици

    9 4 Отговор
    Част от хората които разхождат кучета и ги водят в парка за кучета имат политика хората на улицата да бъдат тормозени и стресирани от кучетата като ги пускат на прекалено дълга каишка или ги водят на къса каишка но разхлабена и много вяло. Абе с две думи насъскват ги срещу хората и има една агресия в поведението им. Полиция на улицата никога абсолютно никога няма. Хората са оставени на случайността и на произвола на съдбата , въпрос на време е да стане инцидент.

    Коментиран от #38

    12:18 10.08.2026

  • 24 Абе

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Не четеш ли бе, Джингиби,, кучето е било в оградено място за кучета, а не за деца точно по правилата.

    Коментиран от #25

    12:18 10.08.2026

  • 25 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    Игнорирай го тоя селски дегенерат , това същество е толкова гнусно , че и хлебарките го заобикалят ....

    12:25 10.08.2026

  • 26 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Кога ще се довлечете " на доктор у София " с родата ...?!?
    Знаеш адреса , улица Здраве 2 ....чакаме ви !!!

    12:27 10.08.2026

  • 27 Намордник и кайшка

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "ТИР":

    Са задължителни при разходка на кучета на публични места. Изключения има за намордниците за определени породи заради структурата на главите им. За по агресивните породи и индивиди се използват строги намордници които усмиряват буйните животни.
    Честно казано виновни са собствениците на агресивните животни. Има различни подходи за трениране на животните но много от собствениците са безотговорни и не разбират опасността от неправилно възпитание на животните или липса на такова. Казвам това като човек с известен опит.

    12:34 10.08.2026

  • 28 Някой

    3 0 Отговор
    Днес сме 10 август, новината е стара, от 7 август. Правилно е да се напише заглавие: "В Стара Загора на 7 август, куче нахапало дете ..."

    12:35 10.08.2026

  • 29 123

    3 1 Отговор
    Трябвало е да пише и:"Забранено за ТЪПИ майки с деца."

    12:40 10.08.2026

  • 30 Весело

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Имбецили":

    Най-големите имбецили са в медиите, парламента, министерски съвет, партиите, полицията, синдикати, държавнат и общинските администрации ...

    12:41 10.08.2026

  • 31 А къде е таи обособена кучешка площадка

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    на тази локация, че нещо съм пропуснал? До колкото ми е известно е локация където е позволено да си разхождаш животното за да се задоволят неговите физиологични нужди. Разходките трябва се извършват задължително с намордник и каишка. Да сте видели или чули за глобен за нарушение на това изискване?

    12:41 10.08.2026

  • 32 Недей,че...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    ...може и на теб да ти се случи!
    Никой не е застрахован...!

    12:52 10.08.2026

  • 33 Маймунярник

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прогноза":

    Засега само на това прилича. Но и кучкарник не е зле или зайчарник.

    12:57 10.08.2026

  • 34 кучкар

    1 0 Отговор
    Малиноа е много интелигентно куче. Доста е енергично, но в никакъв случай агресивно. Може да бъде куче-убиец ако се обучи. Но иначе е привързано към хората. Души и върти опашка. Ако е било пуснато в обособена за кучета площадка това е станало със знанието на другите кучкари. Майката е подценила ситуацията.

    13:10 10.08.2026

  • 35 В тази обособена зона

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Абе да бе":

    момчето е разхождало и своето куче, бе малоум!

    Коментиран от #37

    13:46 10.08.2026

  • 36 Разхождали са

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ся де":

    и своето куче там! И...? Или междуушието ти е пълно с вакум?

    13:49 10.08.2026

  • 37 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "В тази обособена зона":

    Абе гадателю, за момчето не знам, но за нахапаното момиче никъде не пише да е разхождало куче:) Я пак хвърли боба, току виж уцелиш тоя път:) Чел не дочел тръгнал да коментира нашия!

    Коментиран от #39, #40

    14:07 10.08.2026

  • 38 Любопитен

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "стари столици":

    Ти градинка за кучета виждал ли си изобщо?
    В Стара Загора са оградени с двуметрови огради, въпроса е какво е правило това 8 годишно момиче там и то без надзора на майка си.

    Коментиран от #41

    14:12 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А къде му е

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "хахаха":

    намордника на този кучкар? Защото, по закон, всички кучета над 8 кг. трябва да бъдат разхождани с намордник, дори и в загражденията за кучета! С оглед превенция от кучешки бой, или нападение над хората там!

    14:37 10.08.2026

  • 41 Тури си зъркелите

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Любопитен":

    "На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му - жена на 39 години."!!!

    14:39 10.08.2026

  • 42 пес

    1 1 Отговор
    Къде са сега кучерастите,които виха за Мая?

    Коментиран от #43

    15:38 10.08.2026

  • 43 Аааа,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "пес":

    НПО-та не им плащат да защитават хората, нахапани от домашните помияри!

    15:55 10.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове