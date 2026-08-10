Куче нахапа 8-годишно дете в Стара Загора

Куче от порода белгийска овчарка „малиноа“ е нападнало и нахапало 8-годишно момиче в обособено за разходка на кучета място в парк „Станционна градина“ в Стара Загора. Инцидентът е станал на 7 август, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Първо районно управление в 16,12 часа от 17-годишно момче. На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му - жена на 39 години.

На детето е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободено. Няма опасност за живота му.

Собственикът на кучето е напуснал мястото на инцидента. Впоследствие полицейски екип го е установил - мъж на 74 години, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.