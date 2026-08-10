Куче нахапа 8-годишно дете в Стара Загора

Куче от порода белгийска овчарка „малиноа“ е нападнало и нахапало 8-годишно момиче в обособено за разходка на кучета място в парк „Станционна градина“ в Стара Загора. Инцидентът е станал на 7 август, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.
Сигналът е получен в Първо районно управление в 16,12 часа от 17-годишно момче. На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му - жена на 39 години.
На детето е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободено. Няма опасност за живота му.
Собственикът на кучето е напуснал мястото на инцидента. Впоследствие полицейски екип го е установил - мъж на 74 години, който е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ся де
На мама детенцето
Коментиран от #3, #5, #16, #19, #21, #36
11:13 10.08.2026
2 Имбецили
Коментиран от #30
11:15 10.08.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Ха ся де":Изпуснала го е от повода ...на мама олигофренчето !!!
Докато мама си чати у фейса ...
Коментиран от #32
11:17 10.08.2026
4 Кане Корсо, Белгийско "Малиное"
Коментиран от #8
11:18 10.08.2026
5 Кучкар
До коментар #1 от "Ха ся де":Защо не е ухапало за наказание и мама !
11:20 10.08.2026
6 малката петроханка дълго е дразнила
11:21 10.08.2026
7 Българите, да генерати, които отглеждат
11:21 10.08.2026
8 Ангел
До коментар #4 от "Кане Корсо, Белгийско "Малиное"":Малиноа са армейски и полицейски кучета. Те са К-9 и се обучават за американската армия и работа по летищата. Смята се, че са една от най-умните и най-енергични породи. Нещо премълчава журналиста, написал статията. Да не излезе накрая, че нещо не е съвсем така, че има някаква предистория този случай....
11:31 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Исторически парк
Коментиран от #12
11:34 10.08.2026
11 ТИР
Коментиран от #15, #17, #27
11:38 10.08.2026
12 Абе да бе
До коментар #10 от "Исторически парк":Е какви мерки!? В обособена за кучета зона!
Коментиран от #35
11:38 10.08.2026
13 мдааа
11:39 10.08.2026
14 Прогноза
Коментиран от #33
11:45 10.08.2026
15 Извод
До коментар #11 от "ТИР":Кучезащитниците по нищо не се отличават от пловдивските изроди.
Коментиран от #18
11:45 10.08.2026
16 Не знам пич
До коментар #1 от "Ха ся де":Дали може да са си разхождали кучето там, как мислиш?
11:46 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сила
До коментар #15 от "Извод":Путинофилите , хоротропците , чалгаропитеците и обикновенните селяндури също ...
11:48 10.08.2026
19 Предложение от кучезащитник
До коментар #1 от "Ха ся де":Да се обособи градината само ЗА КУЧЕТА и се сложат табели ЗАБРАНЕНО ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ.
11:50 10.08.2026
20 ДрайвингПлежър
Единици са примерните собственици изпълняващи предписанието на закона - другото е нискоинтелитентно селячество помъкнало торба бълхи. която убива!
Общините нехаят! Има някви хорица, които не си мърдат дирниците, да си свършат работата и да проверят всеки пес и всеки собственик. А хората вече изнемогват и от бездомни и от "гледани"!!!
Зверски данъци и Евтаназия!!! Това е!
Коментиран от #24, #26
12:01 10.08.2026
21 Улав
До коментар #1 от "Ха ся де":Не те слуша главата
12:15 10.08.2026
22 Знаеш се
12:16 10.08.2026
23 стари столици
Коментиран от #38
12:18 10.08.2026
24 Абе
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Не четеш ли бе, Джингиби,, кучето е било в оградено място за кучета, а не за деца точно по правилата.
Коментиран от #25
12:18 10.08.2026
25 Сила
До коментар #24 от "Абе":Игнорирай го тоя селски дегенерат , това същество е толкова гнусно , че и хлебарките го заобикалят ....
12:25 10.08.2026
26 Сила
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Кога ще се довлечете " на доктор у София " с родата ...?!?
Знаеш адреса , улица Здраве 2 ....чакаме ви !!!
12:27 10.08.2026
27 Намордник и кайшка
До коментар #11 от "ТИР":Са задължителни при разходка на кучета на публични места. Изключения има за намордниците за определени породи заради структурата на главите им. За по агресивните породи и индивиди се използват строги намордници които усмиряват буйните животни.
Честно казано виновни са собствениците на агресивните животни. Има различни подходи за трениране на животните но много от собствениците са безотговорни и не разбират опасността от неправилно възпитание на животните или липса на такова. Казвам това като човек с известен опит.
12:34 10.08.2026
28 Някой
12:35 10.08.2026
29 123
12:40 10.08.2026
30 Весело
До коментар #2 от "Имбецили":Най-големите имбецили са в медиите, парламента, министерски съвет, партиите, полицията, синдикати, държавнат и общинските администрации ...
12:41 10.08.2026
31 А къде е таи обособена кучешка площадка
До коментар #17 от "Сила":на тази локация, че нещо съм пропуснал? До колкото ми е известно е локация където е позволено да си разхождаш животното за да се задоволят неговите физиологични нужди. Разходките трябва се извършват задължително с намордник и каишка. Да сте видели или чули за глобен за нарушение на това изискване?
12:41 10.08.2026
32 Недей,че...
До коментар #3 от "Сила":...може и на теб да ти се случи!
Никой не е застрахован...!
12:52 10.08.2026
33 Маймунярник
До коментар #14 от "Прогноза":Засега само на това прилича. Но и кучкарник не е зле или зайчарник.
12:57 10.08.2026
34 кучкар
13:10 10.08.2026
35 В тази обособена зона
До коментар #12 от "Абе да бе":момчето е разхождало и своето куче, бе малоум!
Коментиран от #37
13:46 10.08.2026
36 Разхождали са
До коментар #1 от "Ха ся де":и своето куче там! И...? Или междуушието ти е пълно с вакум?
13:49 10.08.2026
37 хахаха
До коментар #35 от "В тази обособена зона":Абе гадателю, за момчето не знам, но за нахапаното момиче никъде не пише да е разхождало куче:) Я пак хвърли боба, току виж уцелиш тоя път:) Чел не дочел тръгнал да коментира нашия!
Коментиран от #39, #40
14:07 10.08.2026
38 Любопитен
До коментар #23 от "стари столици":Ти градинка за кучета виждал ли си изобщо?
В Стара Загора са оградени с двуметрови огради, въпроса е какво е правило това 8 годишно момиче там и то без надзора на майка си.
Коментиран от #41
14:12 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 А къде му е
До коментар #37 от "хахаха":намордника на този кучкар? Защото, по закон, всички кучета над 8 кг. трябва да бъдат разхождани с намордник, дори и в загражденията за кучета! С оглед превенция от кучешки бой, или нападение над хората там!
14:37 10.08.2026
41 Тури си зъркелите
До коментар #38 от "Любопитен":"На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му - жена на 39 години."!!!
14:39 10.08.2026
42 пес
Коментиран от #43
15:38 10.08.2026
43 Аааа,
До коментар #42 от "пес":НПО-та не им плащат да защитават хората, нахапани от домашните помияри!
15:55 10.08.2026