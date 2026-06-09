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Toyota извади първата в света 7-цилиндрова лимузина

Toyota извади първата в света 7-цилиндрова лимузина

9 Юни, 2026 09:27 1 502 4

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  • camry-
  • концепт-
  • 7 цилиндъра

Проектът за Camry ще остане концепт

Toyota извади първата в света 7-цилиндрова лимузина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на 24-часовото състезание за издръжливост „Super Taikyu“, проведено през изминалия уикенд на пистата „Фуджи Спийдуей“, инженернте на Toyota разбиха разумната репутация на седана Camry, като представиха една много необичайна версия. Средноразмерният седан послужи като платно за ожесточена, широко отразявана битка между екипа на Gazoo Racing (GR) на Акио Тойода и групата на Toyota Racing (TR) на изпълнителния вицепрезидент Хироки Накаджима, в резултат на което се появиха две от най-технически ненормалните концепции, носещи емблемата на Camry.

Една от тях е „Track Monster“, конфигурация с два двигателя с мощност 700 конски сили. Тази бяла лимузина е фокусирана върху пистата, което води и до абсурдното и седемцилиндрово задвижване на всички колела. Фабричният напречен четирицилиндров двигател за ежедневно ползване е напълно изтръгнат от предната част. На негово място инженерите са поставиливисокопроизводителния „G16E-GTS“ 1,6-литров турбокомпресор с три цилиндъра, заимстван директно от рали моделите GR Yaris и GR Corolla.

И докато логиката подсказва, че може да се спре дотук, екипът на GR вади задните седалки, за да освободи място за втори, независим задвижващ механизъм. Задната част на кабината и багажника заемат дългоочакваният, новоразработен 2,0-литров турбо четирицилиндров двигател „G20E“ на Gazoo Racing. Предназначен да задвижва бъдещото поколение флагмански спортни автомобили на Toyota, този прототипен двигател развива около 400 конски сили, като насочва 100% от силата си изцяло към задния мост.

Когато двете различни задвижващи системи се задействат едновременно, тази механична аномалия осигурява комбинирана мощност от приблизително 700 конски сили чрез две отделни трансмисии, работещи в тандем. Конструкцията включва агресивно издути широки калници, интегрирани предни елементи, дълбок сплитер, извисяващо се GT задно крило и изпускателна система със страничен изход. Подобно на историческите експерименти с два двигателя като Volkswagen Scirocco Bi-Motor или Mercedes-Benz A38 AMG, този експеримент със задвижване на четирите колела е обречен да остане единствен по рода си концепт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 простотии

    4 2 Отговор
    редовия шестак си е ок

    09:50 09.06.2026

  • 2 Умен

    0 2 Отговор
    Това са два двигателя,а не седем цилиндров,защото такъв неможе да бъде създаден.Просто 360 не се дели на 7!!!

    Коментиран от #4

    10:14 09.06.2026

  • 3 Това ФВ

    0 2 Отговор
    Го правеше през 80-те и 90- години, още със Сироко и Голф

    10:15 09.06.2026

  • 4 по умен..

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умен":

    Защо,аз съм с 20 год.5 цилиндров дизел на бенц c30..250 лошадки и 250км/ч..трепач а каква музика излиза от аспухо-върхът,а камарито с 4 цилиндра и 400 коняци..ще избие рибата в юрупо

    10:49 09.06.2026