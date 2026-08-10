BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО)

Съперничеството между Инголщадт и Мюнхен навлезе в нова, сложна ера, тъй като електрификацията продължава да пренаписва правилата за наточените седани. В състезание на 402 метра електрифицираното Audi RS 5 изглежда, че на хартия държи всички печеливши карти. Комбинирайки 2,9-литров V6 двигател с двойно турбо и мощен електромотор, хибридната задвижваща система с възможност за зареждане от електрическата мрежа развива огромна комбинирана мощност от 639 к.с. и въртящ момент от 825 Nm. Тази мощност се предава към асфалта чрез традиционната система Quattro, включваща централен диференциал с превес към задната ос и заден диференциал с векторно разпределение на въртящия момент.

За сравнение, BMW M3 Competition следва далеч по-традиционен подход. Под агресивния му капак се крие чист 3,0-литров S58 редови шестцилиндров двигател с двойно турбо, развиващ официално 530 к.с. и 650 Nm. Мощността се разпределя чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия и системата M xDrive на BMW, която разчита на многодискова разпределителна кутия, съчетана с активен заден M диференциал. Макар и двете системи да дават приоритет на разпределение на мощността с превес към задната ос, BMW си запазва един коз в ръкава – специален режим на задно задвижване, предназначен за безпрепятствени маневри в завоите.

Като се отказа от тежка батерия за задвижване и хардуер за електрическо задвижване, в Мюнхен успяха да задържат теглото на M3 на по-скромните 1 790 килограма, докато RS 5, който е плъг-ин хибридният наследник на излизащата от производство серия RS 4, натрупа значителните 2 355 килограма. Това дава на BMW огромно предимство от 565 килограма в теглото. Като се има предвид добре известният навик на BMW да подценява фабричните си номинални стойности за конски сили, M3 предлага значително по-благоприятно съотношение мощност/тегло на старта. Кой от двата е по-бърз, вижте във видеото отдолу.