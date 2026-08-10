Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО)

BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО)

10 Август, 2026 11:43 930 7

  • bmw-
  • audi-
  • rs5-
  • m3

Двата седана се изправят един срещу друг

BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Съперничеството между Инголщадт и Мюнхен навлезе в нова, сложна ера, тъй като електрификацията продължава да пренаписва правилата за наточените седани. В състезание на 402 метра електрифицираното Audi RS 5 изглежда, че на хартия държи всички печеливши карти. Комбинирайки 2,9-литров V6 двигател с двойно турбо и мощен електромотор, хибридната задвижваща система с възможност за зареждане от електрическата мрежа развива огромна комбинирана мощност от 639 к.с. и въртящ момент от 825 Nm. Тази мощност се предава към асфалта чрез традиционната система Quattro, включваща централен диференциал с превес към задната ос и заден диференциал с векторно разпределение на въртящия момент.

BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО)

За сравнение, BMW M3 Competition следва далеч по-традиционен подход. Под агресивния му капак се крие чист 3,0-литров S58 редови шестцилиндров двигател с двойно турбо, развиващ официално 530 к.с. и 650 Nm. Мощността се разпределя чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия и системата M xDrive на BMW, която разчита на многодискова разпределителна кутия, съчетана с активен заден M диференциал. Макар и двете системи да дават приоритет на разпределение на мощността с превес към задната ос, BMW си запазва един коз в ръкава – специален режим на задно задвижване, предназначен за безпрепятствени маневри в завоите.

BMW M3 срещу Audi RS5 – кой е по-бърз? (ВИДЕО)

Като се отказа от тежка батерия за задвижване и хардуер за електрическо задвижване, в Мюнхен успяха да задържат теглото на M3 на по-скромните 1 790 килограма, докато RS 5, който е плъг-ин хибридният наследник на излизащата от производство серия RS 4, натрупа значителните 2 355 килограма. Това дава на BMW огромно предимство от 565 килограма в теглото. Като се има предвид добре известният навик на BMW да подценява фабричните си номинални стойности за конски сили, M3 предлага значително по-благоприятно съотношение мощност/тегло на старта. Кой от двата е по-бърз, вижте във видеото отдолу.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейко

    3 3 Отговор
    С моя Масквич ще ги скъсам

    Коментиран от #2

    11:51 10.08.2026

  • 2 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейко":

    С вашия Москвич квич квич няма да ги настигнете. По-добре Шкода RS.

    11:58 10.08.2026

  • 3 мда

    2 1 Отговор
    Кой по-бързо ще намери дърво.

    12:14 10.08.2026

  • 4 Твърде тежки са

    3 0 Отговор
    Лек автомобил не следва да тежи 2,3 тона

    13:01 10.08.2026

  • 5 Така

    4 0 Отговор
    Явно сте загубеняци то е ясно че бавареца ще дръпне те не са равни класове и 530 кг са си голяма разлика

    13:12 10.08.2026

  • 6 Владо Американеца

    1 1 Отговор
    В щатите дори не са ги инчували тия бо клупаеи марки

    13:33 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.