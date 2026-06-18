Новият шеф на Toyota преосмисля стратегията на компанията и погребва няколко модела

Световната корона за продажбите на нови автомобили остава твърдо в ръцете на Япония, но погледът от върха предизвиква неочаквана вътрешна преоценка. Toyota Motor Corporation напълно доминира на световната сцена, като реализира продажби на зашеметяващите 10 536 807 автомобила в своите стандартни и луксозни дивизии, осигурявайки си шеста поредна година на абсолютния връх в индустрията. И все пак, докато повечето управителни съвети биха отворили шампанско при солидно увеличение на търсенето от 3,7%, новоназначеното ръководство в Аичи се отклонява от обичайното преследване на обеми. В обстановка, в която високите маржове на печалбата с лекота надделяват над раздутата логистика, най-големият автомобилен производител в света подготвя прецизна реформа на собствения си обширен продуктов каталог.

Поемайки кормилото като президент и главен изпълнителен директор, бившият главен финансов стратег Кента Кон прекара първите си месеци в провеждането на агресивен, практически одит на разрастващите се глобални изследователски съоръжения на компанията. Основното му заключение е, че легендарната инженерна армия на марката е опасно разпръсната в огромно море от регионални спецификации, нишови производни и излишни варианти на модели. Кон открито предупреди, че прекомерно раздутото портфолио увеличава сложността на производството и изразходва капитал, без да добавя истинска стойност за потребителите. Вместо да позволи дублирането на работната натовареност да подкопае ефективността, новият шеф изисква бързо и цялостно пречистване на продуктовата линия за разработки, за да се максимизира дългосрочната структурна рентабилност.

Макар ръководството засега да пази в тайна точния списък с жертвите, първата високопрофилна жертва на тази кампания за ефективност вече е официално потвърдена. Дългоочакваният Lexus LF-ZC – елегантен, нископрофилен луксозен електрически седан, проектиран да демонстрира технология от следващо поколение е окончателно отложен.

Освен консолидирането на продуктовия каталог, най-висок приоритет е даден на агресивното разширяване на глобалния производствен капацитет за хибридни автомобили, за да се отговори на огромния интерес на потребителите.

Не трябва обаче този натиск към хибридите да се бърка с пълно оттегляне от двигателите с вътрешно горене. Кон ясно заяви, че марката няма да натисне спирачките на своята прочута стратегия с много направления. Вместо да се откаже от десетилетия на механично майсторство, марката ще продължи да предлага богат избор от задвижващи системи, съобразени с реалностите на инфраструктурата. Високоефективните чисто бензинови двигатели ще обслужват развиващите се пазари, където цената е от значение, докато самозареждащите се хибриди от ново поколение ще съставляват основния обем на продажбите в краткосрочен план. Едновременно с това PHEV ще запълнят празнината за пътуващите до работа от предградията, като тежките дизелови двигатели ще продължат да поддържат глобалните търговски и селскостопански сектори.

Това балансирано изпълнение се вписва перфектно в мирогледа на легендарния председател Акио Тойода, който бе преизбран с голямо мнозинство от акционерите на неотдавнашното годишно събрание. Тойода е известен с прогнозата си, че изцяло електрическите автомобили ще се затруднят да заемат повече от 30 процента от глобалния автомобилен пазар. Макар наскоро той да сподели, че се чувства все по-изолиран като един от последните големи титани в индустрията, които открито се борят за запазването на двигателите с вътрешно горене, неотдавнашното охлаждане на пазара спрямо чисто електрическите автомобили подсказва, че упоритостта му е била чиста далновидност.