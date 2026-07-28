Китайски автономни таксита тръгват по улиците на Лондон

Baidu официално навлиза на европейския пазар, след като обяви днес, че неговата платформа за автономни превози „Apollo Go“ е започнала пътни тестове в Лондон чрез стратегическо партньорство с „Freenow by Lyft“.

Първоначалната фаза на тестване ще се съсредоточи върху община Брент, като ще обхване разнообразни условия за шофиране в градска и предградна среда. За да се гарантира безопасността и спазването на нормативните изисквания по време на ранните изпитания, зад волана на всеки автомобил ще седят обучени оператори по безопасност, като се планира пълно публично пускане в експлоатация през следващата година.

В рамките на партньорството Baidu доставя специално разработените си роботизирани таксита RT6 заедно със своя собствен софтуерен пакет за автономно шофиране, докато Freenow by Lyft осигурява местната диспечерска мрежа, оперативната инфраструктура и регулаторния опит, необходими за придвижване по сложните улици на столицата.

Вместо да функционират като самостоятелен автопарк, роботизираните таксита RT6 ще се интегрират директно в съществуващата мрежа на Freenow, заедно с традиционните таксита и частните превозни средства под наем. Този хибриден модел има за цел да увеличи общия капацитет на превозните средства в целия град и да намали времето за изчакване по време на пиковите часове, без да измести напълно човешките шофьори.

Лондон бележи най-новата стъпка в бързата международна експанзия на Baidu, особено в регионите с дясно управление. Само преди няколко дни, на 23 юли, Apollo Go получи първото си разрешение за изпитания с напълно безпилотни превозни средства в Хонконг и започна тестове на остров Airport Island, което бележи първото изпитание с напълно безпилотни превозни средства на който и да е пазар с дясно управление в света.

Ръководители от двете компании определиха стартирането на услугата като ключов мост между технологичната зрялост и практическата градска мобилност. Нан Ян, вицепрезидент на Baidu, изтъкна, че Лондон е една от най-емблематичните и сложни среди за шофиране в света, в която да се тества технологията, докато главният изпълнителен директор на Freenow by Lyft Томас Циммерман подчерта, че интегрирането на автономни превозни средства заедно с професионални шофьори ще предложи на градските пътуващи по-екологични и споделени алтернативи на притежаването на личен автомобил.