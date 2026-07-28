Водещата версия за катастрофата на автобус на бул. "Цариградско шосе" е техническа неизправност

Записите от катастрофата с автобус на бул. „Цариградско шосе” в София вече са предадени на разследването. Водеща версия към момента остава техническа неизправност на превозното средство, съобщава Нова тв.

В същото време на преден план излиза въпросът, ако в средата на моста имаше бетонни ограничители, щяха ли те да спрат навлизането на автобуса в насрещното. Друг въпрос, който стои на дневен ред, е доколко автопаркът на градския транспорт в София е безопасен.

Красимир Георгиев от Асоциация за квалификация на автомобилистите посочва, че бул. „Цариградско шосе” е забранен за движението на товарни автомобили над 12 тона. „Може би се е смятало, че мантинелата трябва да спре лек автомобил. Автобусът е над 20 тона”.

А въпросът – можеше ли друг ограничител, разположен между двете платна за движение, да спре навлизането му в насрещното, предизвиква дискусия.Инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт, посочва: „Мантинелите и ограничителните системи се изпитват при ъгъл до 20 градуса, тука са 45-50. Автобусът спира под 90 градуса в бетоновата ограничителна система. Но неговата инерция е отнета от преминатите две мантинели".

Инж. Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища” коментира: „Проектантите са подценили съоръжението”. Той посочи, че е необходимо да се постави най-високата степен на ограничителната система – H4B, каквото се слага при риск на трети лица, каквито са хората отдолу в кръговото движение.

Проблемът с опасната инфраструктура беше поставен на фокус и от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той заяви: „Аз не бих призовал към бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото се оказва, че същите хора, които ни снабдиха със същите мантинели с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови”.