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Водещата версия за катастрофата на автобус на бул. "Цариградско шосе" е техническа неизправност

Водещата версия за катастрофата на автобус на бул. "Цариградско шосе" е техническа неизправност

28 Юли, 2026 21:32 610 6

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  • автобус-
  • цариградско шосе-
  • техничеса неизправност

Проблемът с опасната инфраструктура беше поставен на фокус и от вътрешния министър Иван Демерджиев

Водещата версия за катастрофата на автобус на бул. "Цариградско шосе" е техническа неизправност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Записите от катастрофата с автобус на бул. „Цариградско шосе” в София вече са предадени на разследването. Водеща версия към момента остава техническа неизправност на превозното средство, съобщава Нова тв.

В същото време на преден план излиза въпросът, ако в средата на моста имаше бетонни ограничители, щяха ли те да спрат навлизането на автобуса в насрещното. Друг въпрос, който стои на дневен ред, е доколко автопаркът на градския транспорт в София е безопасен.

Красимир Георгиев от Асоциация за квалификация на автомобилистите посочва, че бул. „Цариградско шосе” е забранен за движението на товарни автомобили над 12 тона. „Може би се е смятало, че мантинелата трябва да спре лек автомобил. Автобусът е над 20 тона”.

А въпросът – можеше ли друг ограничител, разположен между двете платна за движение, да спре навлизането му в насрещното, предизвиква дискусия.Инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт, посочва: „Мантинелите и ограничителните системи се изпитват при ъгъл до 20 градуса, тука са 45-50. Автобусът спира под 90 градуса в бетоновата ограничителна система. Но неговата инерция е отнета от преминатите две мантинели".

Инж. Георги Златев от Българска браншова камара „Пътища” коментира: „Проектантите са подценили съоръжението”. Той посочи, че е необходимо да се постави най-високата степен на ограничителната система – H4B, каквото се слага при риск на трети лица, каквито са хората отдолу в кръговото движение.

Проблемът с опасната инфраструктура беше поставен на фокус и от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той заяви: „Аз не бих призовал към бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото се оказва, че същите хора, които ни снабдиха със същите мантинели с безброй проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови”.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Знам, знам.......
    Ако не е това, значи водача е преуморен от многото извънреден труд!!!
    И...?!
    Това го слушам десетина години но е работа на кмет и общинари, не моя!!!

    21:35 28.07.2026

  • 2 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Комбинация от метални разделителни мантинели с бетонна мантинела монтирана между тях, съчетава предимствата на двата вида мантинели и за коли и за тирове. (даже и за градски автобуси в столицата)

    21:41 28.07.2026

  • 3 Цвете

    4 0 Отговор
    КАКВОТО И ДА КАЖАТ, АВТОБУСЪТ Е ЯКО АМОРТИЗИРАН .А АКО НЕДАЙ БОЖЕ БЕШЕ ПОЛЕТЯЛ ОТ ВИАДУКТА?! ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРИ ВИНАГИ ИМА, НО ЗА ГРАЖДАНИТЕ СА ТВЪРДЕ СТИСНАТИ ,ЗАЩОТО СЕ ( ГИ ) ВОЗЯТ И НЕ ИМ ПУКА. НО, АКО НИ ПРОПУКА И ВИЕ ЩЕ ХОДИТЕ ПЕШ НАРАВНО С НАС ПОТЪРПЕВШИТЕ.ПЪЛНА ОЛИГОФРЕНИЯ ОТ МАЙ МЕСЕЦ НАСАМ.ЩО ЗА ХОРА ,КОИТО ИЗЧИСЛИЛИ ЧЕ НА ТРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО СЕ ПАДАТ 1400 ЕВРО? ГЛУХИТЕ В ПАРЛАМЕНТА ЗА КАКВИ СЕ ВЗИМАТ ,ЗА НЕДОСЕГАЕМИ ЛИ? ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР ЛЪЖИ.АМАН.

    21:42 28.07.2026

  • 4 ха ха

    1 0 Отговор
    абе не знам как стават тия катастрофи , Митов обезопаси всички пътища даже тоя до луната , а от обезопасяването бяха на печалба 300 милиона

    21:43 28.07.2026

  • 5 Хипотетично

    1 3 Отговор
    Заради нарочени от Демерджиев фирми, които имат готовност да поставят и двата вида и метални и бетонни мантинели, да не бързаме и да отлагаме обезопасяването на пътищата е престъпно бездействие.

    21:46 28.07.2026

  • 6 ха ха

    2 0 Отговор
    нещо авансови плащания за безопасност няма ли да раздават , много е отговорно

    21:51 28.07.2026

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