Toyota призна за спорно решение в интериора на новата RAV4

По време на разработката на дългоочакваното шесто поколение на RAV4, Toyota доведе своята стратегия за минималистичен интериор до абсолютния предел, което предизвика ожесточени вътрешни дебати относно разположението на кокпита. В интервю за австралийското списание „Drive“ главният инженер на RAV4, Йошинори Футонагане, призна, че дизайнерският екип умишлено си е поставил за цел да провери с колко малко аналогови превключватели може да се справи, като активно премести няколко основни команди директно в менюто на централния екран.

Макар преработеният SUV да е успял да запази физически регулатор за силата на звука, твърди бутони за настройка на температурата и бързи преки пътища за режимите на шофиране, няколко жизненоважни второстепенни команди са били напълно погълнати от цифровия интерфейс. Сега шофьорите трябва да преминават през менюта, за да регулират скоростта на вентилатора, да пренасочват въздушния поток на климатика или да активират отопляемите седалки. Инженерният екип обаче не изглежда напълно убеден, че този ориентиран към екрана салон представлява оптималното разположение за ежедневно шофиране. Футонагане разкри, че компанията активно проследява първоначалните отзиви на клиентите с изключителна внимателност, като изрично заяви, че ако купувачите изразят широко разпространено недоволство от липсата на тактилна обратна връзка, Toyota няма да се поколебае да върне физическите бутони в бъдещи актуализации в средата на жизнения цикъл.

Може би най-значимото разкритие от инженерния екип опровергава дългогодишна „евангелска истина“ в бранша относно китайския пазар. В продължение на години общоприетото мнение гласеше, че технологично грамотните китайски потребители изискват масивни конфигурации с множество екрани, тенденция, която в крайна сметка принуди глобалните дизайнерски студия да премахнат напълно физическите бутони. Въпреки това Футонагане отбеляза дълбока промяна в нагласите на потребителите, като заяви без заобикалки, че китайските шофьори отхвърлят силната зависимост от цифровите сензорни екрани и изразяват ясно предпочитание към аналогови копчета и тактилни превключватели. Тази съпротива вече подтикна Toyota да започне тихо да въвежда отново физически бутони в други модели, предназначени за този регион. Макар скоростите на вентилатора на климатика да остават скрити зад стъкло в новия RAV4, запазването на големи физически бутони за режимите на движение по различни терени подчертава желанието да се запази увлекателното преживяване при шофиране, дори ако инженерите насаме се чудят колко често средностатистическият пътуващ от предградията всъщност ги превключва.