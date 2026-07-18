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Toyota призна за спорно решение в интериора на новата RAV4

Toyota призна за спорно решение в интериора на новата RAV4

18 Юли, 2026 10:30 665 3

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  • rav4-
  • бутони-
  • интериор

Целта на тази мярка е да се провери клиентската нагласа

Toyota призна за спорно решение в интериора на новата RAV4 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на разработката на дългоочакваното шесто поколение на RAV4, Toyota доведе своята стратегия за минималистичен интериор до абсолютния предел, което предизвика ожесточени вътрешни дебати относно разположението на кокпита. В интервю за австралийското списание „Drive“ главният инженер на RAV4, Йошинори Футонагане, призна, че дизайнерският екип умишлено си е поставил за цел да провери с колко малко аналогови превключватели може да се справи, като активно премести няколко основни команди директно в менюто на централния екран.

Макар преработеният SUV да е успял да запази физически регулатор за силата на звука, твърди бутони за настройка на температурата и бързи преки пътища за режимите на шофиране, няколко жизненоважни второстепенни команди са били напълно погълнати от цифровия интерфейс. Сега шофьорите трябва да преминават през менюта, за да регулират скоростта на вентилатора, да пренасочват въздушния поток на климатика или да активират отопляемите седалки. Инженерният екип обаче не изглежда напълно убеден, че този ориентиран към екрана салон представлява оптималното разположение за ежедневно шофиране. Футонагане разкри, че компанията активно проследява първоначалните отзиви на клиентите с изключителна внимателност, като изрично заяви, че ако купувачите изразят широко разпространено недоволство от липсата на тактилна обратна връзка, Toyota няма да се поколебае да върне физическите бутони в бъдещи актуализации в средата на жизнения цикъл.

Може би най-значимото разкритие от инженерния екип опровергава дългогодишна „евангелска истина“ в бранша относно китайския пазар. В продължение на години общоприетото мнение гласеше, че технологично грамотните китайски потребители изискват масивни конфигурации с множество екрани, тенденция, която в крайна сметка принуди глобалните дизайнерски студия да премахнат напълно физическите бутони. Въпреки това Футонагане отбеляза дълбока промяна в нагласите на потребителите, като заяви без заобикалки, че китайските шофьори отхвърлят силната зависимост от цифровите сензорни екрани и изразяват ясно предпочитание към аналогови копчета и тактилни превключватели. Тази съпротива вече подтикна Toyota да започне тихо да въвежда отново физически бутони в други модели, предназначени за този регион. Макар скоростите на вентилатора на климатика да остават скрити зад стъкло в новия RAV4, запазването на големи физически бутони за режимите на движение по различни терени подчертава желанието да се запази увлекателното преживяване при шофиране, дори ако инженерите насаме се чудят колко често средностатистическият пътуващ от предградията всъщност ги превключва.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    🚗И Тойота са я налазили счетоводителите❗
    Всяко ключе струва ПАРИ, а през менюто е спестени няколко йени ❗
    Редица изпитатели и клиенти изразяват недоволството си от това, че за да смениш станцията или настройки на климатика, трябва да спреш или да отклониш поглед за поне две-три секунди, което си е МНОГО ОПАСНО❗

    10:37 18.07.2026

  • 2 Хм...

    1 0 Отговор
    Тойота вървят с пет години след останалите производители. Другите започнаха да връщат бутоните, а те сега се сетиха да махат. И електрическа кола ще направят, след като вече ще има летящи таксита или друга технология.

    11:02 18.07.2026

  • 3 Живанши

    0 0 Отговор
    Моята Корола от 2019та е с по-добри материали в интериора. За какво да се качвам на 2 пъти по-скъп автомобил, който отвътре се усеща по-евтин? Корола до живот!

    11:16 18.07.2026