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Първи снимки на новата Toyota MR2

Първи снимки на новата Toyota MR2

22 Юли, 2026 18:27 539 4

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  • celica

Тестовият модел преминава през поредни изпитания

Първи снимки на новата Toyota MR2 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Инженерите от Gazoo Racing на Toyota са известни с това, че пазят в тайна ранните си разработки, но тайните тестови прототипи по пистите винаги успяват да предизвикат вълнение в автомобилната общност. Последната поява на японските асфалтови пътища потвърждава, че ангажиментът на Акио Тойода към чистите, неподправени спортни автомобили е по-жив от всякога, тъй като един „Франкенщайнски“ изпробваше ново оборудване преди дебюта, за който се носят слухове, че ще се състои в средата или края на десетилетието.

Макар импровизираният тестов прототип да е облечен с набързо сглобени каросерийни панели, временни разширители на калниците и прозорци от плексиглас, за да скрие истинската си самоличност, инженерният скелет под капака разкрива много повече. Удълженият преден надвес, агресивният спойлер и масивните охлаждащи канали сочат към двигателна система с висока мощност, подложена на брутални термични тестове. В задната част използването на светлини от GR Yaris е класически трик на Toyota при ранните прототипи, позволяващ на инженерите да оценят структурната твърдост и динамиката при завиване под голямо натоварване, без да разкриват окончателния силует на серийния модел.

Първи снимки на новата Toyota MR2

Сърцето на тази загадъчна машина е новоразработеният от Toyota двигател „G20E“ – ултракомпактен 2,0-литров четирицилиндров турбодвигател, предназначен да замести уважавания 1,6-литров трицилиндров двигател. Проектиран изцяло от нулата със значително по-нисък профил и с 10 процента по-малка заемана площ, G20E е конструиран така, че да се разполага ниско в шасито, за да се понижи центърът на тежестта. В серийната версия този двигател с турбокомпресор се очаква да развива 400 конски сили, съчетан с осемстепенна автоматична скоростна кутия и система за задвижване на четирите колела, настроена за сериозни постижения. По-високите нива на оборудване на Gazoo Racing биха могли потенциално да доближат тези показатели до границата от 500 конски сили.

Независимо дали този прототип в крайна сметка ще се превърне в отдавна обсъждания наследник на MR2 със среден двигател или ще придобие формата на елегантно купе Celica със задвижване на всички колела, вдъхновено от FT-Se, Toyota явно не бърза да усъвършенства динамиката на шасито. Ентусиастите, които се надяват на незабавно появяване в шоурумите, ще трябва да проявят търпение, тъй като серийното производство е все още далеч в бъдещето, е малко вероятно официалните дати за представяне да станат известни преди 2027 или 2028 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Хахаха........ Колко мека подигравка, по японски - уважаваният трицилиндров.....

    Коментиран от #2, #3, #4

    18:31 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ярис GR 1.6

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е невероятен
    Това ще бъде два пъти по брутално.

    18:55 22.07.2026