Нова визия и по-голям пробег за обновения Megane E-Tech

Автомобилът, който даде тласък на съвременното възраждане на Renault в сегмента на електрическите автомобили, се връща в дизайнерското студио за обновяване в средата на жизнения си цикъл. Когато дебютира преди четири години, Megane E-Tech Electric носеше огромната отговорност да бъде първият серийно произвеждан електромобил на френската марка, създаден изцяло от нулата върху специална електрическа платформа, споделяща архитектурата си с други модели. През изминалите години портфолиото на компанията от автомобили с нулеви емисии се разшири драстично, за да обхване почти всеки основен пазарен сегмент, но изглежда французите не желаят да оставят пионера си в забрава.

Дизайнерският отдел на Renault е премахнал решително меките, абстрактни форми на модела преди фейслифта. Странно извитите дневни светлини от предишната версия, които винаги изглеждаха някак случайно разположени по горната част на бронята, са били напълно изхвърлени. На тяхно място се намира нов светлинен подпис, изграден около изчистен диамантен мотив, използваща два отделни набора от по четири вертикално подредени светлинни елемента, вградени директно във външните краища на бронята.

Лъскавата черна имитация на решетка сега включва десетки микроскопични, сложно щамповани ромбове, които дискретно обграждат уголемената фирмена емблема. Renault твърди, че тази новоизградена геометрия на предната част създава хитра оптична илюзия за много по-широка и по-стабилна стойка на пътя. В задната част промените са също толкова прецизно изчислени, като включват двойка преработени групи задни светлини, които се отказват от традиционните си външни стъклени капаци в полза на силно текстуриран триизмерен дизайн. Те се намират точно над новата задна броня, която сега интегрира изразен аеродинамичен дифузьор, допълнен с вертикални стабилизиращи перки.

В интериора ценителите на шофирането могат да си отдъхнат с облекчение. Докато преобладаващата тенденция в индустрията при обновяване в средата на жизнения цикъл е мързеливо да се премахват физическите превключватели и да се скриват основните функции в объркващи подменюта на сензорния екран, Renaultосвежаващо е устояло на изкушението. Централната конзола гордо запазва специалния си ред от физически превключватели за климатичната система, разположен директно под стандартния, вертикално ориентиран 12-инчов мултимедиен дисплей. Този обширен команден център работи в перфектна хармония с вторичен 12,3-инчов цифров дисплей за водача, удобно разположен зад волана.

Макар основното разположение на салона да остава уютно и познато, едно малко техническо допълнение, скрито в А-колоната от страна на водача, бележи важен регулаторен етап. Инженерите са интегрирали задължителен модул с камера, насочена към интериора, проектиран да следи постоянно вниманието и движението на очите на водача, като по този начин гарантира строго спазване на изискванията на най-новия Общ регламент за безопасност на Европейския съюз. Умно, софтуерният екип на Renault е програмирал този сензор за безопасност да изпълнява двойна функция като високопрецизна биометрична система за разпознаване на водача, което позволява на автомобила да сканира незабавно лицето ви при влизане и автоматично да настрои паметта на електрическите седалки, тоновете на осветлението в купето и предпочитаните настройки на навигацията.

Най-важната новост е напълно скрита под пода на автомобила. Megane E-Tech Electric 2026 значително увеличава пробега си, като достига максимален пробег с едно зареждане от 500 километра при стандартизирания тестов цикъл WLTP. Това увеличение на пробега се постига благодарение на пълно преминаване към усъвършенствана литиево-железо-фосфатна химична формула, като новата LFP батерия осигурява нетен полезен капацитет от 67 kWh. Тъй като тази специализирана химична формула на батерията се характеризира с по-ниска енергийна плътност по обем в сравнение с традиционните никел-манган-кобалтови конфигурации, физическият корпус изисква повече вертикално пространство под шасито – ограничение, което е принудило инженерите по шасито да повишат стандартната височина на каросерията с около 20 милиметра.

За щастие, компромисът за малко по-високата силуетна линия е огромен скок напред в динамиката на зареждането. Renault е увеличила максималната мощност на бързото DC зареждане на автомобила с допълнителни 35 kW, което позволява на електрическата архитектура да поема електроенергия с максимална скорост от 165 kW. Това инженерно подобрение съкращава задължителната спирка за зареждане от 15 до 80 процента до едва 24 минути, което представлява зашеметяващо подобрение на скоростта с 25 процента в сравнение с предишния модел.