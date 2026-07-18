Honda пенсионира и единствения си електромобил в САЩ

Honda официално обяви оттегляне от пазара на електромобилите в САЩ след потвърждение, че прекратява производството на средноразмерния SUV Prologue, с което слага бърз и преждевременен край на единствения си изцяло електрически модел в САЩ.

Решението идва като пряк отговор на масивното охлаждане на ентусиазма на потребителите към електромобилите през последните осемнадесет месеца, силно утежнено от изтичането на федералния данъчен кредит от 7 500 долара за електромобили. Honda потвърди, че производствотона кросоувъра официално ще бъде прекратено в края на моделната 2026 година. Макар дилърските центрове да продължат да разпродават останалите наличности до началото на 2027 година, марката уверява настоящите собственици, че цялата дилърска мрежа ще продължи да спазва гаранциите, да предоставя резервни части и да извършва рутинни дейности по поддръжката в обозримо бъдеще.

Прекратяването на производството на Prologue на практика изчиства изцяло гамата от модели с нулеви емисии на Honda в САЩ, след като подобно нещо се случи и в Европа по-рано тази година. Вместо да се впуска в разработката на чисто електрически автомобили с високо напрежение, Honda пренасочва своите изследователски намерения, възлизащи на милиарди долари, обратно към доказаната технология на двигателите с вътрешно горене и хибридните задвижващи системи от следващо поколение. Автомобилният производител наскоро представи два високотехнологични хибридни прототипа, предназначени да се появят на пазара в рамките на следващите двадесет и четири месеца, с което положи основите на по-мащабна офанзива, в рамките на която до пролетта на 2030 година ще дебютират петнадесет различни хибридни модела по целия свят.